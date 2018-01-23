Цельная растительная диета: четыре правила

Вегетарианство и сыроедение не являются синонимами здорового питания. Ведь важно не только происхождение, но также качество продуктов

На сегодняшний день существуют миллионы диет, гарантирующих «мгновенный» wow-эффект. А все потому, что люди часто впадают в крайности: сначала объедаются по праздникам, а затем голодают после. Неудивительно, что после такого регулярного стресса мы начинаем относиться к еде, как к чему-то плохому, негативному. Но ведь не вся еда – зло. Так почему же мы во всем виним именно ее?

Немного фактов

Мы есть то, что мы едим. И будучи ученицей доктора Колина Кэмпбелла, а также посещая самые разнообразные healthy места по всему миру, я все больше и больше в этом убеждаюсь. Согласитесь, есть чипсы, запивая газировкой, и надеяться на чистую кожу лица и отсутствие целлюлита, по меньшей мере, нелепо.

А ведь уже давно доказано, что:

1. То, что вы едите, намного сильнее влияет на здоровье, чем ДНК и большинство вредных веществ.

2. Пища может исцелить быстрей и эффективней, чем большинство дорогих медицинских препаратов. При этом побочные эффекты будут только благоприятными.

3. Правильным питанием можно существенно снизить вероятность развития рака, заболеваний сердца, сахарного диабета второго типа, инсульта, макулодистрофии, мигрени, эректильной дисфункции и артрита. Этот список далеко не полон. Здоровая диета может повернуть вспять развитие многих заболеваний.

Но, даже осознав необходимость и полезность правильного питания, мы все равно допускаем ошибки.

Белковая диета – прошлый век

К счастью, сегодня многие уже знают о вреде белковых диет. Хотя еще несколько лет назад все трубили о том, каких потрясающих результатов можно достичь, употребляя белок «тоннами». Только ленивый не попробовал на себе диеты Дюкана или Аткинса.

Что в результате? Да, похудели. Но какой ценой? Понадобилось немало времени, чтобы люди осознали колоссальный вред, который наносят эти чудо-диеты человеческому организму. Да и о чем тут говорить, если специалист, придумавший методику, умер от ее последствий (к слову, с немалым лишним весом).

Сыроедение – не альтернатива

Вегетарианский рацион – тоже не синоним здорового питания (помните про крайности?). Можно, например, питаться исключительно сырыми овощами и фруктами, а можно картофелем и макаронами – и то, и другое будет называться веганством. Фактически, можно даже ни разу не съесть цельный растительный продукт за много лет и при этом быть веганом. Однако пользы от такого питания, конечно, не будет.

Сыроедение в Украине и вовсе нельзя назвать здоровым вариантом. Жить в нашей стране и каждую зиму питаться «пластиковыми» продуктами неизвестного происхождения – это, наверно, худший способ улучшить самочувствие и помочь организму.

Фундамент растительной диеты – это фрукты, овощи, зелень, бобовые, злаки, орехи и семена

Сегодня очень мало специалистов пропагандируют питание цельными злаками, овощами, фруктами, орехами, и практически все молчат о вреде от сильно обработанных и животных продуктов.

Что же такое цельная растительная диета?

Не люблю слово «диета», ведь оно вызывает ассоциацию с массой запретов. Однако цельная растительная диета (ЦРД) полностью опровергает этот стереотип. Как говорит Колин Кэмпбелл, профессор биохимии и диетологии одного из лучших университетов мира, цельная растительная диета не относится ни к вегетарианству, ни к сыроедению. Он потратил много сил и времени, чтобы показать на конкретных примерах плюсы такого питания. На основе своих выводов он построил диету, которую так и назвал – цельная растительная диета.

ЦРД – это по-настоящему здоровое питание. Она подразумевает разнообразное меню, которое обеспечивает наш организм всеми необходимыми нутриентами и витаминами. Это еда без усилителей вкуса, консервантов, Е-добавок и прочих распространенных элементов на полках супермаркетов.

С чего начать?

Нетрудно догадаться, что в основе цельной растительной диеты – цельные растительные продукты. ЦРД подразумевает полный отказ от животного белка, высоко переработанных и рафинированных продуктов.

Фундамент растительной диеты – это фрукты, овощи, зелень, бобовые, злаки, орехи и семена. Однако это не значит, что перечисленные продукты можно употреблять исключительно в сыром виде. Конечно же, хлебу из белой рафинированной муки в таком питании места нет. А вот цельнозерновому – вполне найдется. Если вы любитель риса, то пускай это будет бурый рис, так как белым он становится после промышленной очистки.

4 правила ЦРД, которые помогут быть здоровым

ЦРД может стать решением для сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и лишнего веса. Достаточно следовать 4 правилам:

1. Растительная пища должна быть максимально приближена к ее естественному виду (то есть цельная) и практически необработанная. Но это не значит, что все надо есть сырым.

2. Качество еды важнее количества калорий и макронутриентов в ней. К тому же, калории калориям рознь. Можно съесть наполеон (целлюлит и лишние сантиметры на талии), а можно сыроедческую конфету на основе орехов и сухофруктов (качественная энергия и полезные витамины). Отличие в калориях незначительное, а уровень полезности абсолютно разный.

3. Необходимо полностью отказаться от всех продуктов животного происхождения: молока и молочных продуктов (сыр, творог, кефир, сметана, йогурт, сливочное масло и так далее), яиц, рыбы, мяса, птицы, дичи, морепродуктов.

4. Не пугайтесь переизбытка углеводов. Речь идет не о рафинированных углеводах, муке или добавленном сахаре, а о тех, что естественно содержатся в цельных растениях, которым аккомпанируют полезные нутриенты и клетчатка.

Помните, что цельная растительная диета – это комплексный подход к собственному здоровью, любовь к себе и своему телу. Это стиль жизни. На таких ценностях основаны все традиционные системы оздоровления: аюрведа, китайская медицина, древнегреческая, египетская и многие другие. Доктор Кэмпбелл лишь доказал с научной точки зрения то, что более пяти тысяч лет было верным: ЦРД – это питание, при котором 80% калорий вы получаете из углеводов, 10% из жиров и 10% из растительных белков.

И если уже сегодня вы увеличите объемы цельных растительных продуктов в своем рационе, это станет важным шагом на пути к хорошему самочувствию и лучшему внешнему виду.

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