Целебный сентябрь: 6 сезонных продуктов для крепкого здоровья. Блог Татьяны Годард

Сентябрь – сезон не только вкусных, но в прямом смысле целебных продуктов, которые не только укрепят иммунитет, но и помогут вылечить ряд заболеваний

Покупайте и ешьте, пока цены не начали расти, а витамины — таять.

Виноград

Ученые говорят, что виноград предотвращает болезни сердца, неврологические заболевания, болезнь Альцгеймера и даже онкологию. Секрет в том, что в ягодах очень много полезнейших для нашего организма антиоксидантов и флавоноидов.

Виноград снижает уровень “плохого” холестерина, ускоряет отток лимфы, поэтому он полезен для сердца и сосудов. Мелатонин в винограде дарит хороший сон, укрепляет нервы. Витамин А улучшает зрение.

Все сорта винограда нормализуют работу желудка и его рекомендуют в диетических меню при колите и язве. Антиоксиданты снимают разного вида воспаления и укрепляют иммунитет.

Самыми полезными считаются красный и синий сорта винограда, поскольку в них самая высокая концентрация расвератрола. Многочисленные исследования подтверждают, что это вещество — мощная профилактика рака. Темный виноград отчасти объясняет так называемый “французский феномен” — французы реже соседей-европейцев страдают от болезней сердца, несмотря на такой же рацион с обилием жирной пищи. Ученые говорят, что секрет здоровья французов — активное употребление красного вина из темных сортов винограда, богатых мощным природным антиоксидантом. Он понижает уровень холестерина в крови и давление, защищая сердце.

Виноград не стоит есть при диарее и язвенной болезни. Для аллергиков вреден темный виноград, так как в нем много красящих пигментов.

Яблоки

Сентябрь — сезон осенних сортов яблок: антоновки, спартака, славы победителям и других. Яблоко — один из полезнейших, причем недорогих фруктов, которые можно есть круглый год. Но в сентябре они, только снятые с дерева, особенно хороши.

Не зря англичане говорят: Apple per day takes doctors away (яблоко в день — и врачи вам не понадобятся). Этот сочный фрукт снижает риск возникновения хронических заболеваний, а также диабета II типа, рака, болезней сердца, возрастных патологий мозга. Ученые заключили, что яблоки полезны при астме и болезни Альцгеймера, помогают снижать вес, укрепляют кости, оздоравливают легкие, защищают ЖКТ.

Яблоки стоит есть для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсульта, для здоровья сосудов. Доказано, что регулярное употребление яблок снижает риск ишемической болезни сердца и инсульта до 60%. В яблоках изобилие полезнейших антиоксидантов, которые предотвращают, а также тормозят, если они уже есть, развитие раковых клеток.

С осторожностью стоит есть яблоки при проблемах с ЖКТ и камнях в почках.

Облепиха

Это совершенно фантастическая ягода и для здоровья, и для красоты. Облепиха содержит фитонциды — своего рода натуральные антибиотики, которые помогают при простуде и воспалительных заболеваниях. Использовать облепиху против воспалений нужно так: если воспалено внутри, то облепиху нужно принимать внутрь, если снаружи — использовать в виде мази или примочек.

Плоды изобилуют витамином Е — главным для здоровья, красоты и вечной молодости. Не зря облепиху широко применяют в косметической промышленности для красоты волос и кожи. Облепиховое масло, благодаря содержанию жирных кислот и витаминов А и Е, омолаживает кожу, а отвары листьев облепихи делают волосы красивыми и блестящими.

По количеству витамина А облепиха превосходит даже морковь. Поэтому эта ягода очень полезна для зрения. А еще она выводит “плохой” холестерин, чистит артерии, нормализует давление, укрепляя сердечно-сосудистую систему. Противовоспалительное действие облепихи лечит заболевания суставов — артрозы и артриты.

Облепиха — проверенное средство от запоров. Она помогает пище перевариваться за счет особых веществ — процианидинов и полифенолов.

Добавление облепихи в меню помогает похудеть, а у больных диабетом снижает уровень глюкозы в крови.

В облепихе высокая концентрация каротина, поэтому ее с осторожностью стоит принимать аллергикам. Ягоды также не рекомендуются людям с болезнями печени, панкреатите и холецистите, а также тем, кто страдает воспалением двенадцатиперстной кишки.

Тыква

Это чудеснейший продукт — вкусный и полезный, который сохраняет свои лучшие свойства очень долго. Сейчас начинается время тыквы и ее стоит однозначно включать в рацион. В составе тыквы: витамины С, Е, К, РР, витамины группы В, Т (карнитин), пектиновые вещества, соли калия, кальция, магния, кобальта и меди. Она также богата железом, улучшающим работу кровеносной системы.

Это один из богатейших источников витамина А (каротина) — в тыкве его в 4–5 раз больше, чем в моркови. Являясь естественным природным антиоксидантом, каротин принимает участие во многих химических процессах нашего организма. Это не только зрение, но и здоровье костей, регенерация поврежденных клеток и рост новых, прекрасное состояние кожи и волос. Витамин А укрепляет иммунитет, выводит из организма токсины от контакта с загрязненным воздухом, стрессов и простудных заболеваний.

Тыква также отличное противовирусное средство. Ее сок полезен при простудах и болях в горле. Регулярное употребление продукта, особенно в сыром виде, защищает от вирусов и бактерий.

Пищевые волокна тыквы прекрасно чистят кишечник. В ней содержится столько же клетчатки, сколько в капусте, но тыква не вызывает вздутия и повышенного газообразования. А Л-карнитин прекрасно расщепляет жиры, поэтому сырая тыква один из наилучших продуктов для похудения.

Цветная капуста

В ней, как и во всех видах капусты, очень много питательных веществ, антиоксидантов, витаминов и минералов. Главные полезные свойства цветной капусты — профилактика рака, здоровье сердца и головного мозга.

Холин в составе овоща и витамин B улучшают работу мозга, обучение и память. Также цветная капуста снимает воспаления, очищает организм и улучшает пищеварение, а сульфорафан в ее составе защищает желудок от вредных бактерий.

Научные исследования также показали, что цветная капуста помогает избавиться от жира. В частности, после употребления в течение месяца цветной капусты снижается ожирение печени.

Упомянутый сульфорафан, а также изотиоцианаты капусты убивают раковые клетки. В Китае проводили эксперимент: у женщин, которые ели много этого продукта повысились показатели выживаемости при раке молочной железы до 62%, а риск рецидива снизился на 21-35%.

Как и любая капуста, цветная полезна и для красоты волос и ногтей — благодаря витаминам А и С.

Сельдерей

Сельдерей полезен любой — и стебель, и корень. В нем много флавоноидов и фуранокумаринов, которые обладают противовоспалительным и противораковым действием. А витамины С, В и Е — антиоксиданты, обеспечивающие здоровье всех органов и систем, а также молодость кожи, прекрасное состояние волос.

В сельдерее богатый набор минеральных компонентов: калия, натрия, кальция, магния, фосфора, а также микроэлементов, включая цинк и марганец. Они нормализуют сердечно-сосудистую деятельность, усиливают работу мозга и метаболизм.

Сок стеблей сельдерея очищает сосуды, снижая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это также хорошее мочегонное средство, которое выводит из организма лишнюю жидкость. Благодаря этому нормализуется артериальное давление, очищаются протоки почек, выводятся песок и камни. А противовоспалительные свойства сельдерея снимают воспаление почек. Но, разумеется, самостоятельно такие процедуры делать не стоит.

Сельдерей снимает солевые отложения и обладает противовоспалительным действием. Поэтому он полезен для суставов, уменьшает боли при артрозах и ревматизме. А кальций в составе продукта укрепляет костную систему и зубы.

Магний в сельдерее успокаивает нервную систему, улучшает качество сна.

Благодаря большому содержанию клетчатки, происходит мягкая чистка кишечника, улучшается его перистальтика, активизируются пищеварительные процессы, снижается вес и уходит целлюлит.

Не зря говорят, что сельдерей полезен для мужчин. Это действительно так: компоненты корня сельдерея активизируют выработку мужского гормона — андростерона, участвующего в метаболизме тестостерона.

Антиоксиданты из сельдерея выводят из организма токсины, продукты распада, что значительно укрепляет иммунитет. Плюс, сельдерей прекрасный антисептик, обладает мощным противоопухолевым эффектом, эффективно убивая раковые клетки.

Сельдерей, так же, как и тыкву, цветную капусту можно есть всем, нанести вред эти продукты могут разве что чувствительному к пищевым волокнам желудку. Разумеется, чтобы получить максимум полезных веществ, фрукты и овощи лучше есть сырыми. Если по состоянию здоровья вы это делать не можете, припускайте овощи на пару, а фрукты выбирайте максимально спелыми и мягкими, или делайте из них пюре, компоты и кисели.

Теплого, вкусного и полезного сентября!

Другие советы Татьяны Годард читайте на thebroccolitrick.com

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