Триумф многозадачности. Что объединяет современных людей и гениев эпохи Возрождения

В современном мире, как во времена Ренессанса, страстная любовь к различным занятиям является ценностью, а не недостатком

Тебе нравится живопись и архитектура? Психология и медицина? Нейромаркетинг и кулинария? Строительство и фермерство?

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанарроти, Брунеллески, Рафаэль Санти и многие другие гении эпохи Возрождения восхищались одновременно многими вещами и во всем они были талантливы. Они создавали шедевры и делали открытия в различных сферах. Их жажда исследований, открытий и познания мира поражала, поражает и будет поражать.

Если абстрагироваться и проанализировать современный мир, то мы увидим, что в нем есть много людей, которые страстно любят многие вещи, в них неиссякаемая жажда новых знаний и новых эмоций, а вдохновение, возможности и идеи они видят и черпают повсюду; в них множество талантов, которые только нужно раскрыть. Таких личностей называют сканерами; люди, которые в течение своей жизни стараются вложить в себя максимум информации и открыть в себе множество талантов и умений.

Термин "человек-сканер" впервые ввела известная лайф-коуч и писательница Барбара Шер в своей книге "Мечтай правильно. Как понять, чего ты на самом деле хочешь и как этого достичь ".

Сканеры (от английского слова scan – сканировать) как будто сканируют мир, окружение, все, что происходит вокруг, и впитывают в себя лучшее и самое ценное.

Основными признаками сканеров являются:

Любовь к учебе. Они постоянно расширяют свой кругозор, приобретают знания, осваивают новые сферы. Их не пугает статус постоянного ученика, ведь они хотят знать больше и "покорить мир". Страстное увлечение многими вещами. Во всех своих хобби и новых начинаниях они могут достичь успеха и, как правило, достигают. Чем бы они не начинали заниматься, они делают это с упорством и любовью и не видят препятствий. Их хобби и предпочтения могут меняться в течение жизни многократно; и каждое новое хобби будет открывать в них богатые внутренние таланты. В работе они также часто могут менять сферы деятельности, поскольку им хочется попробовать все. Вдохновение. Они легко вдохновляются и вдохновляют других. Новые идеи они черпают везде, что может видеть их глаз: и в новой книге, и в путешествиях, и в фильмах или спектаклях, и в посещении мероприятий или спорте, и в произведениях искусства или архитектуре, моде или кулинарии. Они видят возможности везде и смотрят на них, как на сокровища, которые создала природа. Для них мир – это магазин с огромным ассортиментом различных товаров. Многофункциональность и многозадачность для них – не проблема. Благодаря умению познавать все и быстро входить в курс дел, они могут выполнять одновременно много задач и вести много проектов; кроме того такой вызов их сильно мотивирует. Страх неправильно использованного времени. Они постоянно боятся что-то не успеть, не воплотить в жизнь все свои мечты, идеи и замыслы. Уважение и признание результатов их деятельности для них крайне важны. Невозможность посвятить себя одному делу в течение жизни или выполнять один проект в течение года. Выполнять только одно дело для них очень скучно, это демотивирует. Нестандартное мышление и креативность – главные друзья сканеров. Амбициозность и Пытливый ум – их второе "Я". Такие люди любят начинать что-то новое, и даже если они боятся, они находят в себе силы и решимость стоять бок о бок со своими страхами. Очень высокая степень внутренней мотивации, которая, как правило, не зависит от внешней.

Мир – это магазин с огромным ассортиментом различных товаров

Многие люди сканеры в течение своей жизни думали, что с ними что-то не так и они как-то отклоняются от принятых паттернов и стандартов. Нужно выбрать одну профессию, отдавать себя одному, максимум двум хобби, сосредотачиваться на одном проекте; а если ты делаешь все и сразу – ты ничего не умеешь и поверхностный шалунишка. Но на самом деле это ерунда. Преимущество сканеров в том, что они действительно талантливы, главное – правильно использовать свои способности и не обращать внимание на негативную критику и неуместные шутки других людей.

В современном мире сканерам больше не надо чувствовать себя изолированными чудаками, поскольку это действительно классно – быть сканером. Ты можешь воплощать много крутецких идей и проектов, ты вдохновляешь других, у тебя безумная внутренняя мотивация, твои амбиции зашкаливают и у тебя действительно целая куча талантов, которые можно раскрывать и раскрывать и еще с другими делиться. Для бизнеса и корпораций такой человек – сокровище для дружеских отношений и любви – это новый лист бумаги каждый день с многими секретами и внутренним богатым миром.

Если ты увидел хоть частичку себя, я тебя поздравляю - ты сканер, перед которым открывается целый неопознанный мир новых возможностей и приключений. Главное - найти сферу, в которой ты сможешь генерировать креативные идеи и не накапливать их в своей голове, использовать свою неуемную страсть к обучению и развитию и в конце концов создашь то, чем ты сможешь поделиться с миром. Кстати, известными и успешными сканерами современности, например, есть Стив Джобс и Ричард Брэнсон. А как насчет тебя?

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