Три вкусных и здоровых блюда к праздничному столу. Блог Евгения Клопотенко

Наши вкусовые предпочтения родом из детства. Так что вкусный и полезный праздничный стол заложит основы правильных пищевых привычек

Все мы знаем, что после Рождества заканчивается достаточно строгий пост, в Старый Новый год принято прощать все обиды и недоразумения и начинать новый жизненный этап.

Но кроме этого, принято еще и накрывать стол вкусными и разнообразными блюдами. Не зря же вечер накануне Старого Нового года называют “Щедрым”. Я мечтаю изменить культуру питания в нашей стране. Поэтому не мог обойти стороной и это праздничное меню.

Я уже не раз говорил, что все наши вкусовые предпочтения корнями уходят в детство. То, чем вас кормили дома, а потом в школе, оставляет большой отпечаток на всей вашей жизни. Глупо отрицать и говорить, что вы любите котлеты потому, что они вкусные. Нет, скорее всего, вы их любите только потому, что вы к ним привыкли. И не более.

Я внедряю новый рецептурник в школьные столовые, чтобы дети учились правильно питаться на протяжении всей своей жизни. Чтобы школьникам правда хотелось идти в столовку и не бояться, что там их ожидает макаронная каша с молоком. Но этого мало! Очень важно, чем дети питаются дома. А поскольку они берут пример со взрослых, то на каждом из нас лежит большая ответственность.

В нашей стране, к сожалению, традиции важнее самой еды. Но даже традиционные блюда можно сделать вкуснее и полезней!

На Старый Новый год особое место на столе занимают мясные блюда. Ведь Рождественский пост закончился и можно во всю использовать любые мясные продукты. В качестве основного блюда предлагаю попробовать нежную индюшачью ножку с хрустящей корочкой и ягодным соусом.

Рецепт индюшачьей ножки с клюквенным соусом

Ингредиенты на 1 порцию:

1 небольшая индюшиная ножка (голень)

150 г замороженной клюквы

50 г сахара

1 палочка корицы

1 звездочка бадьяна

1 веточка розмарина

оливковое или подсолнечное масло для жарки

соль и перец по вкусу

Как приготовить индюшачью ножку:

Разогреваем духовку до 180 градусов. Индюшиную голень натираем солью и перцем и обжариваем на сковороде с растительным маслом и веточкой розмарина со всех сторон до золотистой корочки. Затем отправляем в духовку на 30-40 минут (в зависимости от размера ножки). Готовим клюквенный соус. В небольшой кастрюле соединяем клюкву, сахар и специи, доводим до кипения и варим на маленьком огне 10 минут. Затем перетираем соус через сито. Если соус получается слишком жидкий, еще немного выпариваем соус. Подаем индюшачью ножку с клюквенным соусом. Идеальным гарниром к ножке станет картофель, запеченный в духовке с розмарином.

На каждом столе также есть закуски. Самые популярные – это различные бутерброды. Такая закуска может быть не скучной, если отойти от сочетаний в виде масла, колбас и сыра. Очень простыми и неожиданно эффектными будут бутерброды с мандаринами (ведь еще сезон) и сыром фета.

Даже традиционные блюда можно сделать вкуснее и полезней!

Рецепт бутербродов с мандарином и сыром фета

Ингредиенты на 4 порции:

4 кусочка свежего багета

150 г сыра фета

3 мандарина

несколько веточек мяты

2 ст. л. оливкового масла

свежемолотый перец по вкусу

Как приготовить бутерброды с мандаринами и сыром фета:

Нарезаем хлеб, мандарины очищаем от кожуры и разбираем на дольки, со стеблей мяты обрываем листики. На хлеб выкладываем кусочки феты, дольки мандарин, листики мяты, поливаем небольшим количеством оливкового масла и посыпаем свежемолотым перцем.

А вот на десерт предлагаю очень необычное блюдо, которое точно не оставит вас равнодушными – трюфели со свеклой. Поверьте, такие “конфетки” точно долго не будут стоять в вашем холодильнике, в отличие от тяжелого и маслянистого торта.

Рецепт трюфелей из свеклы

Ингредиенты на 4 порции:

1 большая вареная свекла

1 мягкое авокадо

1 ч. л. ванильного сахара

2 ст. л. меда

100 г темного какао-порошка (плюс 20 г для посыпки)

50 г сливочного масла

Как приготовить трюфели из свеклы:

В чаше блендера смешиваем вареную свеклу (если варите ее сами, дайте ей хорошо остыть в холодильнике), мякоть авокадо, ванильный сахар, мед и сливочное масло комнатной температуры. Перебиваем до получения однородной консистенции. Добавляем 100 г темного какао-порошка и еще раз хорошо перебиваем. Отправляем смесь в холодильник на 1 час. Руками формируем из шоколадно-свекольной массы небольшие круглые трюфели (удобно набирать порцию при помощи чайной ложки). Обкатываем каждый трюфель в какао-порошке, выкладываем на тарелку и ставим в холодильник еще на час.

Попробуйте приготовить хотя бы одно из этих блюд на Старый Новый год. Это будет небольшим, но очень важным шагом к формированию новых кулинарных, а главное здоровых привычек в Новом году! Сделайте себе самый лучший подарок – позаботьтесь о своем здоровье и подарите массу необычных вкусовых экспериментов.

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