Три свежих фильма для людей со стальными нервами. Блог Алексея Бондарева

В прокат вышел Оверлорд, весьма толковый мистический ужастик о Второй мировой. Не знаю, может, это погода виновата, но мне фильм понравился. Жанр все еще жив, что бы там не говорили скептики.

Сейчас модно говорить, что, мол, кино уже не то. Что ничего приличного не снимали с 1990-х и вообще раньше небо было голубее, трава зеленее, а барышни… ну в общем, мысль ясна.

Отставляя в сторону вопросы «большого кино», могу сказать, что с жанровым кино все в порядке.

Оверлорд — отличный пример.

И вообще за последние пару лет киноделы не раз радовали нас приличными ужастиками.

Вот три свежих фильма, которые я бы точно не советовал пропускать любителям испытать нервишки.

Оверлорд / Overlord

2018

Не знаю, кто там может быть чем-то недоволен, но история о том, как высадившиеся во Франции в 1944 году американские солдаты столкнулись с результатами тайных нацистских экспериментов, снята на славу. Все таки, Дж. Дж. Абрамс мне больше нравится как продюсер, чем как режиссер.

Отличный динамичный ужастик. Обволакивающая атмосфера, качественные спецэффекты. Неплохая концовка.

В Оверлорде нет никаких откровений и ничего нового в жанр он не принес. Но это — мастерская компиляция разных хорошо зарекомендовавших себя приемов жанра.

Тихое место / A Quiet Place

2018

Режиссерский дебют актера Джона Красински, который до недавнего времени был больше всего известен как муж Эмили Блант.

Он написал сценарий и поставил этот блестящий ужастик, в котором и сыграл главную мужскую роль, а женскую, что вполне логично, отдал жене.

Фильм рассказывает о семье, которая вынуждена жить в абсолютной тишине, потому что за ними охотится таинственное существо, которое ориентируется на звуки.

Идея необычна, сценарий не тривиален, да и снято это все весьма толково. Как для режиссерского дебюта, так вообще отлично. Один из лучших ужастиков десятилетия.

Наследие / Hereditary

2018

А этот фильм в списке лучших ужастиков второго десятилетия XXI века вполне может претендовать на первое место. И это — тоже режиссерский дебют никому не известного американца Ари Астера.

Наследие рассказывает мрачную и непростую историю одной семьи, которую никак не оставит в покое умершая бабушка. Звучит смешно, но на самом деле при просмотре вам будет не до смеха.

Фильм мастерски играет с нервами зрителя. Даже опытный любитель триллеров, мистики и ужасов будет в некоторых местах буквально потрясен режиссерскими приемами. А общая атмосфера фильма не отпускает еще долго после финальных титров. И я говорю не про полчаса или час. Через пару дней ощущение все еще держится.