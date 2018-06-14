Три сигнала тела, которые мы путаем с голодом. Блог спортсмена-любителя

Иногда то, что мы считаем голодом, может оказаться жаждой или недосыпом

Младенцы точно знают, когда они голодны. Свое желание они выражают громким плачем и не успокаиваются до тех пор, пока не насытятся. Примерно на пятом году жизни наши контакты, которые проводят сигнал голода, начинают путаться и отлаженный механизм может дать сбой.

На помощь им приходят лептин и грелин — гормоны, регулирующие ощущение голода и насыщения. Именно они вызывают правильные симптомы у взрослых, которые полагаются на свои внутренние и внешние ощущения. Это важно, так как иногда под видом голода могут скрываться совершенно другие причины.

Поэтому прежде, чем вы потянетесь за очередным кусочком пиццы или скупите половину гастронома, следует еще раз подумать и спросить себя “а действительно ли я голоден?!”

Доктор Джеффри Моррисон, основатель Медицинского Центра Моррисона в Нью-Йорке, говорит, что есть еще три проблемы, которые маскируются под чувство голода. Одна из них давно известна, но, почему-то, часто игнорируется — стресс.

Стресс

Моррисон говорит, что примерно в половине случаев люди едят из-за эмоций, которые они испытывают, а не потому, что голодны. Вполне возможно, что таким способом вы ищете занятие, которое отвлечет вас от стресса или завала на работе.

С таким эмоциональным перееданием можно бороться с помощью практик осознанности. Диетолог и тренер Equinox Tier X Мария Пагано рекомендует использовать шкалу ощущений от 1 до 10 — полны под завязку (1) и умираете от голода (10). Она советует есть только тогда, когда вы чувствуете себя примерно на 7—8 и прекращать это занятие, когда по ощущения тянут на 3—4. Это как раз та отметка, которая позволяет закрыть потребности организма в питательных веществах и при этом не съесть лишнего.

Нехватка сна

Еще одна причина, которой вам может показаться, что вы умираете от голода — нехватка сна. В таком состоянии сложно не только быстро соображать и выполнять сложную умственную работу, но и правильно считывать сигналы, которые посылает наше тело. Нехватка сна приводит к повышенной регуляции грелина, гормона, отвечающего за чувство голода, и при этом снижается выработка лептина, который несет ответственность за ощущение удовлетворенности (насыщенности). Результат — остановиться вовремя не получится и будет съедено много лишнего, очень много лишнего.

Грелин — пептидный гормон, обладающий свойствами гонадолиберина и другими метаболическими и эндокринными функциями, синтезируемый клетками в желудочно-кишечном тракте.

Уровень грелина перед приемами пищи увеличивается, а после – уменьшается. Считается, что он взаимно дополняет гормон лептин, производимый в жировой ткани, который вызывает насыщение, когда присутствует в более высоких концентрациях.

Сигналы о насыщении доходят до мозга с небольшим опозданием

Лептин — пептидный гормон, регулирующий энергетический обмен. Относится к адипокинам (гормонам жировой ткани) и подавляет аппетит. Снижение концентрации лептина ведет к развитию ожирения.

Жажда

Многим атлетам и спортсменам-любителям во время больших нагрузок может показаться, что они хотят есть. Но причина может быть совсем не в том, что запасы энергии подходят к концу, а в том, что организму не хватает жидкости.

Проверить это легко — выпейте стакан воды и выйдите прогуляться. Если чувство голода прошло, значит, вам хотелось пить. Не стоит путать это с наполненностью желудка. Вода быстро пройдет дальше и вам снова захочется есть.

Если же вы по-прежнему голодны после стандартной порции еды, поставьте таймер на 20 минут и по истечении этого времени прислушайтесь к своим ощущениям. Сигналы о насыщении доходят до мозга с небольшим опозданием, и нашему телу требуется немного больше времени для осознания этого процесса.

Много пейте, хорошенько отсыпайтесь, питайтесь правильно и вкусно по расписанию, тренируйтесь в удовольствие назло стрессу и зиме, которая никак не хочет отступать. И, самое главное, подходите к процессу пополнения своих энергетических запасов осознанно.

Текст публикуется с разрешения автора

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