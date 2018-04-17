Три секрета общения с подростком. Блог Михаила Лабковского

Подростковый возраст – самый сложный в жизни человека

Этот период непростой как для ребенка, так и для родителей: наследник становится “колючим”, нелюдимым, эмоциональным. Как ему помочь? Запомните три главных факта.

Сепарация неминуема. Ребенок однажды станет взрослым, а значит, ему надо будет самостоятельно решать вопросы, находить работу, искать спутника жизни и строить семью. Система ценностей его поколения никогда не будет такой же, как ваша. Поэтому помните: вы всегда можете помочь ему советом и поддержкой, поделиться знаниями. А вот насаждать свои идеи, критиковать его планы, говорить, что лучше стать бухгалтером, чем блогером (хотя сегодня уже всем понятно, какая профессия более востребована), однозначно не стоит. Ваша родительская задача – не делать его “целеустремленным и успешным человеком”, а создать такие условия, в которых он научится быть независимым. Каждый имеет право на тайны. Он уже не наивный малыш, которого интересуют куклы и динозавры, а наполовину взрослый человек, который тоже влюбляется, разочаровывается, ищет себя и пытается понять жизнь. И это значит, что какими-то вещами ему совершенно не нужно с вами делиться (я не говорю об увлечении сигаретами или алкоголем). Поэтому, если не хотите вырастить дерганного “воришку”, который будет прятать от вас все, что только можно, никогда не читайте его переписок, дневников и сообщений в смартфоне. В противном случае вы точно о нем ничего не будете знать. Хотите доверительных отношений? Будьте лояльны. Основная причина, по которой подростки замыкаются и отделяются от родителей, – критика. Если вы покажете, что открыты, принимаете его суждения и интересы, ваш ребенок получит поддержку и возможность делиться с вами. А вот те родители, которые вечно бубнят про “не тот” цвет волос, “какие-то странные брюки” и “непонятные увлечения”, вряд ли смогут быть с ребенком на одной волне.

И напоследок. Помните: когда наследник становится подростком, родитель теряет авторитет. Он больше не кажется ребенку большим и влиятельным супергероем. И с этим придется смириться. Но зато у вас появляется прекрасная возможность стать его старшим другом. Опорой, поддержкой. Для этого не надо осваивать молодежный жаргон, регистрироваться в Instagram и слушать инди-рок. Достаточно просто искренне его любить.

Текст публикуется с разрешения автора

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