Три признака токсичных отношений. Блог Марка Мэнсона

Оказавшись в токсичных отношениях, вам не терпится из них вырваться. Но когда это происходит, вы не знаете, что делать

Первая часть колонки Марка Мэнсона здесь.

Чтобы разобраться, почему некоторым людям бывает так сложно отпустить отношения, нужно понять дихотомию:

Токсичные отношения – это те, в которых люди эмоционально зависят друг от друга. Каждый использует партнера для одобрения и уважения, которые он не способен испытать самостоятельно. Здоровые отношения – это те, в которых люди эмоционально взаимозависимы. То есть один одобряет и уважает другого именно потому, что одобряет и уважает.

Токсичным отношениям нужна драма. Токсичные люди не любят и не уважают себя, поэтому не могут принять тот факт, что кто-то другой может относиться к ним с уважением и любовью. Если же появляется кто-то, кто их любит и уважает, они воспринимают это с недоверием. Как в парадоксе американского комика Граучо Маркса: «Я никогда не присоединюсь к клубу, который хотел бы видеть меня в своих рядах».

Следовательно, токсичные люди способны принять привязанность только тех людей, которые также не любят и не уважают себя.

Когда вы оказываетесь в подобной эмоциональной передряге – два человека, неспособные любить и уважать друг друга или себя, – вы, конечно же, начинаете чувствовать неуверенность. Что, если она меня бросит? Вдруг она поймет, что я неудачник? Что, если ей не понравятся добавки к пицце, которые я выбрал?

Такие люди постоянно чувствуют необходимость проверять, действительно ли другой человек хочет быть рядом. Для проверки он придумывает драмы.

Драма – это провокация ненужного конфликта, который создает ложное ощущение смысла на короткий период времени. Когда токсичный человек портит собственные отношения, а партнер прощает его и предпочитает не замечать сделанного, то отношения временно перестают казаться ему ужасными. Он говорит себе, мол, «ну и ну, я выбросил ее собаку, а она по-прежнему со мной, должно быть, это настоящая любовь». Ненадолго наступает радужное затишье.

Ведь драма не может продолжаться. А лежащая в ее основе неуверенность остается. Так что довольно скоро токсичная пара вновь чувствует потребность в инъекции драмы, чтобы продлить этот фарс.

Здоровые отношения избегают драм, ведь состоящие в них люди полагают, что ненужные конфликты отвлекают от того смысла и значения, которые уже содержатся в отношениях. Здоровые отношения не любят драм. Каждый из партнеров несет за себя ответственность. Только в таком случае они по-настоящему могут заботиться друг о друге.

Вместо того, чтобы изобретать конфликты в доказательство любви и взаимоподдержки, они сглаживают острые углы, чтобы создать пространство для той любви и той поддержки, которые уже есть.

Давайте вернемся к примеру с моей ностальгией о моменте, когда я познакомился со своей женой. Если бы наши отношения были токсичными, а я – неуверенным в себе, я мог бы отреагировать на свою легкую тоску ссорой с женой. Мог бы обвинить ее в том, что мы растеряли юношеский восторг и страсть новоприобретенных отношений, упрекнуть в том, что все не так, как прежде.

Драма, которая случилась бы после, привела бы к двум последствиям:

Это вновь вернуло бы мне ощущение смысла. Мол, вот он я, борюсь за страсть со своей женой! Черт возьми, она должна со мной согласиться и сделать что-нибудь!

Побыв мерзавцем час или два, я бы принял тот факт, что она попыталась развязать этот воображаемый конфликт, как доказательство ее любви. В моем сердце вновь воцарился бы мир, по крайней мере, до тех пор, пока я не почувствовал себя вновь неуверенно.

Другой токсичной реакцией было бы попросту решить, что раз уж моя супруга больше не пробуждает во мне былого волнения, то я пойду и найду его вне брака. Случайные связи укрепили бы мою неуверенность в том, что меня любят и я нужен. Я бы говорил себе всякую чушь вроде того, что я «заслужил» почувствовать эту новизну в отношениях с женщиной. И что, в общем-то, это вина моей жены, что мое сердце (точнее – член) сходило налево.

Вместо всего этого, так как мы – здоровая пара, я просто сказал что-то вроде: «Те наши вечера были очень хороши, правда? Я немного скучаю по тому времени». А затем молча напомнил себе, что отношения развиваются, что радости и выгоды любви на третье неделе вовсе не такие же, как на третьем году или десятилетии. И это нормально. Любовь растет и меняется. То, что вы испытывали мимолетное волнение, вовсе не значит, что раньше было лучше.

Токсичные отношения становятся той линзой, через которую вы смотрите на все прочие связи

Для тех из вас, кто боится того, что его отношения являются токсичными, привожу несколько признаков, которые помогут все понять.

Вы не можете представить себе счастливую жизнь без ваших отношений. Токсичные отношения – это сделка с дьяволом. Вы отказываетесь от своей идентичности и самооценки ради человека или вещи. Взамен отношения вроде бы должны дать вам смысл и цель жизни, которой вы отчаянно жаждете. Однако вы не понимаете, что, принося себя в жертву человеку или предмету, оказываетесь в отношениях, которые приносят еще больше неуверенности. Они окутывают вашу жизнь, требуют всего вашего времени и внимания, делают все остальное ненужным, а все прочие отношения – бесполезными. Если вам кажется, что конец отношений будет означать конец жизни, вы, вероятней всего, оказались внутри токсичных отношений. К слову, токсичными могут быть не только партнері, но и работа, родственники, религиозные и политические группы – что угодно. Отношения вредят другим вашим отношениям. Токсичные отношения – будто пламя, которое пожирает кислород и заставляет другие отношения задыхаться. Токсичные отношения вскоре становятся той линзой, через которую вы смотрите на все прочие связи. Вечера с друзьями проходят под знаком рассказов о драмах, что накопились с момента вашей предыдущей встречи. Вы неспособны поддерживать разговор, который не касается ваших отношений, дольше нескольких минут. В сравнение с вашими токсичными отношениями, мир кажется холодным и серым. Вам все безразлично. Вы ловите себя на том, что навязчиво думаете о своих отношениях, даже там, где делать это абсолютно неуместно и неразумно: на баскетбольной игре, посреди интервью с потенциальным работодателем; когда звоните маме, пока слушаете ужасные репетиции игры на скрипке ваших детей. Ничто другое не имеет значения. И кажется, будто ничто другое и не должно иметь вес. Пока вы в токсичных отношениях, друзьям будет казаться, что вы эгоистичны и невыносимы, члены семьи перестанут вас одобрять, а со временем и вовсе отдалятся. Некоторые друзья или родственники попробуют помочь, объяснить, что отношения вредят вам. Но от этого будет только хуже. Попытки стороннего вмешательства будут восприняты как очередная драма, которая питает пламя токсичных отношений. Чем больше вы отдаете, тем больней вам и тем злей вы становитесь. Потому что драма всегда ставит под сомнение токсичные отношения. Отношения требуют всех ваших мыслей и энергии. Однако при этом они лишь наказывают вас. Токсичные отношения – словно черные дыры. Они не только затягивают все глубже и глубже, у них также есть своя сила притяжения. Любая попытка вырваться лишь разжигает новую драму, которая затягивает вас обратно. Когда вы в токсичных отношениях, вам не терпится из них вырваться. Но, оказавшись в стороне, вы не знаете, что без них делать, ведь вы потеряли свою идентичность.

Почему токсичные отношения отпустить сложней, чем здоровые

Токсичные отношения вызывают зависимость, потому что зависимость вызывает драма. Как наркотики или игромания, драма непредсказуема. Она ошеломляет и отвлекает, а иногда вознаграждает неожиданной радостью и волнением.

Хуже всего то, что наша чувствительность к драме снижается. Мы ищем все более и более масштабные конфликты, чтобы доказать себе, что мы любимы. Старые конфликты нас больше не удовлетворяют. Вы начинаете с ссоры из-за того, кто вынесет мусор. Теперь он выносит мусор. Но вы по-прежнему не чувствуете любви и уважения. Поэтому вы начинаете ссору из-за того, как часто он звонит маме. Он перестает ей звонить (по крайней мере, находясь возле вас). Но ваша неуверенность никуда не девается. Поэтому вы должны придумать что-то новое. Кажется, пора сделать лужу в его любимую пару туфель и посмотреть, как он это воспримет.

В конце концов, драма достигает точки кипения, и отношения начинают испаряться, обжигая всех причастных.

Однако пока мы погружаемся в драматическую спираль, происходит кое-что еще. Пока драма нарастает, мы становимся еще более эмоционально зависимыми от человека. Вы так много вкладываем в драму, что начинаем верить, будто наш партнер намного важней для нашего благосостояния, чем он есть на самом деле.

Так что драма меняет тот смысл, который дают нам отношения. В нашем представлении, этот человек, группа людей или деятельность становится единственным, что нам нужно. Хотя на самом деле, вероятней всего, именно эти отношения максимально вредят нам.

Люди, которые не знают, как выбраться из отношений, чаще всего состоят в отношениях с теми, кто их оскорбляет их или кого они не интересуют. Поэтому в таких отношениях разрыв ничего не меняет. Когда они были вместе, человек тратил все время и энергию, пытаясь победить партнера. Когда они порознь, то продолжают заниматься тем же.

Точно так же люди, которые неспособны смириться с потерей отношений, будут изводить своих бывших и придумывать драмы, чтобы оживить ощущение отношений. Но им приходится придумывать драму снова и снова, чтобы это чувство жило.

Драма, конечно, может поразить другие отношения. Люди создают драму на работе, чтобы преодолеть неуверенность от того, что их не ценят. Они создают драму в отношениях с властью, когда чувствуют экзистенциальную неуверенность. Люди изобретают драмы для себя, когда им кажется, что они потеряли что-то прекрасное.

Перевод НВ. Продолжение будет опубликована в разделе Style. Следите за обновлениями

Публикуется с разрешения автора. Полную версию колонки читайте на markmanson.net. Републикация полной версии текста запрещена

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь