Три причины супружеских измен. Блог психолога

Часто партнер привлекает в отношения третьего, чтобы тот играл роль психолога

Тема измен – вечная. И актуальна она с тех пор, как возник брак. С чем обычно ассоциируется слово “измена”? Это предательство, боль, вина. Я предлагаю взглянуть на измену с немного другого ракурса.

Двое встретились, полюбили друг друга. И вот они уже стоят у алтаря и клянутся в верности друг другу «в богатстве и бедности, пока смерть не разлучит нас».

Время идет. Как люди, так и отношения не являются чем-то статичным и развиваются. В один прекрасный (или не очень) момент может оказаться, что между партнерами появилась трещина. И, чтобы ее залатать, нужно что-то делать, искать, менять. Часто “цементом” для отношений может стать третий – тот, который не лишний, а запасной. И который, если хорош, то скрепляет – “надежно цементирует” – брак.

Но, бывает, что партнер, который больше не удовлетворен сложившейся ситуацией в паре, начинает искать выход. Он “штормит” отношения, предлагает решения, как вдохнуть в них жизнь, сделать их более полноценными – такими, где можно не “застывать”, а развиваться и реализовывать свои потребности. То есть партнер пытается отношения “изменить”. Ведь “измена”, по сути, и происходит от слова “изменить”/”изменения”.

И правда жизни в том, что часто самым простым вариантом изменений становится любовник или любовница.

Я бы выделила три причины, по которым в отношениях появляется третий:

Партнер/ы не могут удовлетворить свои потребности в отношениях; Партнер/-ы не могут проявить чувства в паре; Между партнерами есть неразрешенный хронический конфликт.

То есть партнер привлекает в отношения третьего, чтобы тот, по сути, играл роль психолога, которому можно доверить все то, что невозможно высказать в отношениях.

На самом деле, измена – не такой уж “простой” вариант изменений отношений. Здесь нет виноватых – каждый из партнеров несет свои 50% ответственности за то, что произошло. А страдают оба.

Если трещина в отношениях неглубокая, то третий как раз и становится тем клеем, который ее склеивает. И изменивший партнер вообще не собирается уходить из семьи/пары. Третий удовлетворяет его потребности (например, в сексе, в признании), ему можно пожаловаться на свою половину, успокоиться, вернуться домой и жить по-прежнему.

Если же глубокая, то “изменивший” партнер может принять решение уйти.

Каждый из партнеров несет свои 50% ответственности за то, что произошло

Для иллюстрации расскажу короткую историю из жизни (с разрешения участников событий, в целях конфиденциальности имена и факты изменяю, совпадения с реальными людьми — случайность).

Он и она. Для обоих их брак – второй.

После того, как страсти улеглись, года примерно через три, секс стал обязанностью. Один раз в месяц они занимались им «для здоровья», а не для удовольствия. Добавились неразрешенные конфликты по другим вопросам. Разместить чувства в паре и договориться не получалось.

Он не мог удовлетворить потребность в сексе в их отношениях и нашел любовницу. Она “ничего не знала". Так продолжалось пять лет. До тех пор, пока он не задумался, не уйти ли к любовнице. Жена все узнала, обвиняла его. Он винился.

На момент, когда мы виделись в последний раз, он принял решение остаться с ней. Пробует говорить с ней об их дальнейшей жизни. Но она пока не готова к диалогу. Еще слишком сильна ее обида. Она считает, что он ее предал и виноват.

Возможно, со временем им удастся «встретиться», поговорить и переформатировать отношения.

Если не удастся, то все так и будет, как в прошедшие 5 лет – ссоры и одиночество вдвоем. Тогда снова нужен будет третий – любовник или любовница.

Как вариант, один из партнеров, которому ценны и эти отношения, и этот человек, решит осознать, что же реально происходит в паре, какие потребности в этих отношениях он удовлетворяет и не удовлетворяет. Почувствовать свои границы, научиться общаться без обвинения партнера. Поработать над собой — поработать над отношениями.

В этом случае есть шанс, что отношения изменятся, в них появится пространство для чувств, диалога, искренности, тепла, уязвимости, настоящести — и третий будет действительно лишним.

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