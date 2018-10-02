Три правила жизни стоиков, которые сделают вас счастливей

Идеальная жизнь должна проходить в гармонии с природой, а также в состоянии спокойного равнодушия к внешним событиям

Что нам оставили древние римляне? Очевидно, дороги. А как на счет руководства для жизни в XXI веке? Это кажется менее вероятным, но в действительности в последние несколько лет трое римских философов-стоиков, предлагающих такое руководство, буквально приковали к себе внимание. Это учитель императора Нерона Сенека, бывший раб Эпиктет и император Марк Аврелий.

Выходят книги, основанные на их идеях и адаптирующие их для современности. Все они разделяют убеждение, что современные люди могут извлечь пользу, возвращаясь к работам римских стоиков. Есть даже ежегодная неделя, посвященная стоицизму.

Стоицизм предполагает, что ключ к хорошей и счастливой жизни заключается в культивировании особого психического состояния, которое стоики определяли через достоинство и целесообразность. Идеальная жизнь должна проходить в гармонии с природой, частью которой все мы являемся, а также в состоянии спокойного равнодушия к внешним событиям.

Стоицизм начался в Греции и был основан Зеноном около 300 года до н.э. Тот учил у расписной стои в древних Афинах, откуда и пошло название “стоицизм”. Работы ранних стоиков в основном утеряны, поэтому наиболее влиятельными были римские стоики.

Контролируйте то, как мыслите

Так какими же были их идеи? Первая состоит в том, что одни вещи мы контролировать можем, а другие – нет. И причиной нашего несчастья, как правило, становится убеждение, будто мы можем управлять тем, чем, в действительности, не можем.

Что мы можем контролировать? Эпиктет утверждал, что очень мало вещей. Мы не можем управлять тем, что с нами произойдет, что говорят и делают окружающие люди. Мы не можем полностью контролировать собственные тела, которые ломаются и болеют, а затем и умирают, не учитывая наших предпочтений. Единственное, что мы можем контролировать, это свои суждения.

Это приводит нас ко второму фундаментальному принципу Эпиктета: нас расстраивают не вещи, а то, что мы о них думаем. Случается всякое. А мы формируем об этом суждения. Если решаем, что произошло нечто по-настоящему плохое, то расстраиваемся или злимся в зависимости от обстоятельств. Если считаем, что может произойти что-то плохое, то пугаемся. Все эти эмоции являются следствием тех суждений, которые мы формируем. Сами по себе вещи нейтральны. То, что может казаться нам ужасным, оставит кого-то безразличным или даже будет радостно встречено другими. Наше суждение дает картине оценку. И именно эти оценочные суждения порождают эмоциональные реакции.

Хорошая стоическая новость в том, что именно эти оценочные суждения мы можем контролировать. Что-то происходит, но ничто не является изначально хорошим или плохим. В наших силах решить, какую оценку дать. Парадокс стоицизма, по мнению Эпиктета, заключается в том, что мы не можем контролировать почти ничего, но в то же время обладаем потенциальным контролем над нашим счастьем.

Единственное, что мы можем контролировать, это свои суждения

Тренируйте мозг

На первый взгляд, может показаться, что такой подход преуменьшает реальные проблемы, с которыми сталкиваются люди в повседневной жизни. Как изменение мышления поможет, например, тому, кто с трудом зарабатывает на еду? Стоики этого не избегали. Они прекрасно осознавали, что жизнь может быть трудной.

Сенека знал это особенно хорошо – он страдал из-за изгнания, многочисленных утрат, и был вынужден совершить самоубийство по вине Нерона. Он также знал, что слишком просто сказать: “Я не позволю внешним факторам меня потревожить”. Но совсем другое дело – пройти через все и не тревожиться самому.

Поэтому стоики придумали множество упражнений, чтобы помочь людям внедрить их идеи в повседневную жизнь. Сенека советовал в конце каждого дня анализировать, когда вы раздражались из-за чего-то тривиального или зло поступили с кем-то, кто, возможно, этого не заслужил. И так далее. Отметив такие ошибки, он надеялся поступать лучше на следующий день.

Марк Аврелий использовал другую стратегию, каждый день напоминая себе, что он, вероятно, в течение дня столкнется со злостью, стрессом, нетерпеливыми и неблагодарными людьми. Заранее об этом подумав, он надеялся, что с меньшей вероятностью отреагирует аналогичным способом. Он также думал о том, что, на самом деле, никто из этих людей не был таковым намеренно. Они были жертвами собственных ошибочных суждений.

Здесь мы находим еще один парадокс: никто не выбирает быть несчастливым, подавленным, злым, но все это является следствием наших мыслей, которые мы можем контролировать.

Принимайте то, что происходит

Другая стратегия стоиков – напоминать себе о собственной относительной неважности. Мир не крутиться вокруг нас. Чтобы поставить свою короткую жизнь в контекст, Марк Аврелий в Размышлениях часто рассуждает о широте вселенной и бесконечности времени, простирающегося в прошлое и в будущее.

С такой космической перспективы наши жизни являются лишь мгновениями. Учитывая это, стоит ли ожидать, что Вселенная предоставит нам все желаемое? Напротив, было бы абсурдно ожидать, что она будет соответствовать нашей воле.

Как сказал Эпиктет, если ожидаешь от Вселенной исполнения того, чего хочешь, будешь разочарован. Но если примешь все, что дает вселенная, жизнь будет намного спокойней. Конечно, сказать проще, чем сделать. Но все больше и больше людей принимают эти советы стоиков и работают над тем, чтобы внедрить их в свою жизнь.

Перевод НВ

Впервые опубликовано на The Conversation.

Републикация полной версии текста запрещена.

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