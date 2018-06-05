Три правила хорошего секса. Блог Михаила Лабковского

Главное, что надо знать о сексе, – он происходит в голове

Доказать это может любой эксперт – от невролога до сексопатолога. Однако многие из нас продолжают сталкиваться с проблемами в интимной сфере и никак не могут понять, что их источник – не партнер, а мы сами.

Надоело наступать на одни и те же грабли? Наладить ситуацию в спальне и наслаждаться сексом помогут три очень важных правила.

Любовь к себе

Секc — прежде всего, биологическая потребность здорового человека. Но, увы, многие превращают эту потребность черт знает во что. Например, некоторые женщины используют секс как разменную монету (“Я ему – тело, он мне – отношения”) или даже наказывают партнера с его помощью (“Обидел? Будешь неделю спать на диване!”).

На самом деле, вполне нормально, что вы можете не сразу захотеть партнера, с которым едва знакомы. Или что после ссоры вы не особо настроены на ласки. Но когда вы испытываете желание, но говорите себе “нет”, чтобы этим желанием манипулировать, – это уже серьезная проблема.

Мужчины тоже играют в игры: например, пытаются взять количеством, самоутверждаются через секс, что приводит к самым печальным последствиям – реальные потребности тела проигнорированы, а психологические комплексы только растут. Чтобы не попадать в эти ловушки, надо, во-первых, думать о себе. Ценить свои желания, понимать их, не лишать себя здоровой сексуальной реализации. А во-вторых, избавляться от тех рамок, которые многие приобрели в детстве: “он о тебе плохо подумает” или “настоящий мужик – тот, у кого вагон женщин”.

Способность растворятся в моменте

Женщины обычно заморачиваются на красоте, мужчины – на технике. Одни чувствуют, что “недостаточно хороши” и на протяжении всего акта размышляют о собственных бедрах. Другие боятся как-то не так “исполнить” действие, замучивают партнершу вопросами “а тебе правда понравилось?” Впрочем, как я выяснил по своим многочисленным клиентам, представители обоих полов вообще в интимные моменты обнажают все свои комплексы, неуверенность.

Небольшое отступление. Мне часто задавали вопрос, что делать, если боишься выступать перед аудиторией. Я давал довольно простую технику: надо переключить внимание от самого процесса выступления, от аудитории и того, что она может о вас подумать, на тему доклада, лекции, речи. То есть надо “уйти с головой” в финансовый отчет, который вы презентуете перед коллегами, а не фокусировать свое внимание на том, как на вас сидит костюмчик.

В сексе этот принцип тоже работает. Научитесь быть в моменте. Сосредоточьтесь на своих ощущениях, действиях и единении с другим человеком. Переключите внимание от того, что о вас могут подумать, на, собственно, сам секс. Вы увидите, как его качество резко меняется к лучшему.

Научитесь быть в моменте

Наличие желания

Многие люди занимаются сексом не так, как хотят, или даже в те моменты, когда они этого не хотят. Для одних это – “исполнение супружеского долга”, другие думают, как удовлетворить партнера, напрочь забывая о себе. Есть отдельные индивидуумы, которые соглашаются в сексе на то, что им неприятно, больно или унизительно, чтобы завоевать чужое расположение.

Подобное поведение приводит к самому печальному исходу – например, к психосоматическим заболеваниям вроде эректильной дисфункции психологического характера или вагинизму, когда женское тело “закрывается” и сама пенетрация доставляет ей огромную боль. Поэтому очень важно уметь вовремя говорить “нет”, не заниматься сексом из жалости, чувства долга, сочувствия и так далее. А только, когда вы сами этого хотите.

Текст публикуется с разрешения автора

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