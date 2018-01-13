Три новых сериала, которые не стоит пропускать. Блог Алексея Бондарева

Давно прошли те времена, когда в год выходило два-три сериала, достойных просмотра. Теперь если вы не смотрите пару новых серий каждый вечер, считайте, что вы на обочине прогресса.

Уследить за всеми новыми сериалами физически невозможно. Иногда хочется буквально взять отпуск, чтобы ничто не отвлекало от просмотра.

Разумеется, на такие подвиги мало кто способен. А раз ресурс времени ограничен, стоит распоряжаться им с умом.

Вот три сериала, которые вышли недавно, и которые стоит посмотреть. На самом деле, хороших сериалов больше, но я не хочу, чтобы из-за этого поста кто-то взял скоропостижный отпуск :)

Безжалостное солнце

Hard Sun

Новый британский сериал от канала BBC и Нила Кросса, создателя популярного сериала Лютер. Вышел первый сезон, в нем шесть серий. О том, будет ли второй сезон, пока неизвестно.

Затравка у сериала довольно живенькая. Лондон, наши дни. Пара полицейских получает доступ к секретному исследованию NASA, согласно которому жизнь на Земле будет уничтожена через 5 лет из-за вспышки на Солнце...

Снято неплохо. Сюжетные повороты не всегда предсказуемы и, как и в Лютере, есть легенький такой уклон в психопатию. Из пары главных героев больший интерес представляет барышня в исполнении фотомодели Агнес Дейн, которую постригли и одели так, что на форумах с обсуждением сериала постоянно вспоминают старую шутку “это у вас девочка такая страшненькая или мальчик такой хорошенький”?

Порох

Gunpowder

Вышедший в прошлом году мини-сериал (3 серии) об одном из самых знаменитых эпизодов британской истории – о Пороховом заговоре XVII века. Активист Гай Фокс и группа яростных католиков планируют взорвать здание Парламента во время выступления короля-тирана…

Сериал будет в первую очередь интересен поклонникам (скорее даже, поклонницам) Кита Харрингтона, известного по роли Джона Сноу из Игры престолов.

Он не только играет главную роль, но и является одним из сценаристов и продюсеров этого довольно жесткого и отличного снятого сериала. Меня же Харрингтон мало волнует, зато меня порадовала Лив Тайлер, красивая и талантливая актриса.

Забытые богом

Godless

Сериал Скотта Фрэнка (сценариста Пленников небес, Особого мнения, Переводчицы и Логана). Осенью вышел первый сезон из семи серий.

Дикий Запад. 80-е годы XIX века. Известный бандит гонится за напарником, который сбежал с деньгами, и попадает в город, которым правят женщины...

Это редкий сериал в жанре вестерн, но “фишка” еще и в том, что главные роли в сериале играют женщины. Женский вестерн – это, согласитесь, вообще дичь полная.

Даже если в конечном итоге вы не останетесь от сериала в восторге, посмотреть его все же стоит. Просто, чтобы понимать, какие продукты нынче возникают на стыке феминизма и традиционного экшна.