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Три новых фильма о сильных женщинах, основанные на реальных событиях. Блог Алексея Бондарева

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Новые фильмы о женщинах

Новые фильмы о женщинах

Неумолимо приближается 8 марта. А значит, самое время посмотреть что-нибудь о женщинах. Желательно сильных и подающих пример другим, не таким сильным. А иначе никак, времена нынче такие :)

Ладно, шутки шутками, но в моду вошли фильмы о женщинах, сильных, независимых, добивающихся всего сами без “принца на белом мерседесе” и замужества и т.д.

Существенная часть мужской аудитории упорно считает такие фильмы “феминистскими агитками”, но это не так.

Скрепя сердце, я вынужден признать, что хороших фильмов о женщинах становится все больше. Порой они столь хороши, что это тяжело отрицать даже самым ярым сексистам.

Вот несколько совсем свежих фильмов о женщинах, которые безусловно стоит смотреть не только женщинам, но и мужчинам.

Битва полов

Battle of the Sexes

2017 год

Убойная история о том, как стареющий чемпион мира по теннису бросил вызов молодой теннисистке. И его поддержала американская ассоциация тенниса, поскольку ею руководили мужчины, которые не видели иного способа доказать, что женщины на самом деле должны получать меньше денег за выступления, чем мужчины.

У истории довольно предсказуемый финал. И во время просмотра даже не верится, что фильм основан на реальных событиях. Тем не менее, это так.

Билли Джин Кинг действительно обыграла легендарного Бобби Ригса в теннисном матче в 1973 году.

Сама Кинг позже стала видной участницей американского ЛБГТ-движения. В фильме ее сыграла новая “Мэрил Стрип” Голливуда – Эмма Стоун.

Фильм вполне тянет на статус “агитки”, но при этом хорошо снят. И тема сексуальной ориентации главной героини поднимается мягко и ненавязчиво, в отличие от многих фильмов на эту тему.

Профессор Марстон и Чудо-женщины

Professor Marston and the Wonder Women

2017 год

Как-то незамеченным прошел этот фильм, хотя и зря. История, показанная на экране, просто великолепна сама по себе. Это биография американского психолога Уильяма Марстона, который был вершиной любовного треугольника с участием его жены Элизабет (также ученого из Гарварда) и студентки Оливии.

Марстон, собственно, придумал персонажа Чудо-Женщина, которым нынче бредят все сознательные девочки-подростки планеты Земля. И сделал это под влиянием двух удивительных женщин, с которыми прожил до конца своих дней.

И фильм в захватывающей манере повествует о том, как Марстон пришел к созданию этого образа в целом и к некоторым его элементам в частности. Например, костюм Чудо-Женщины, который так хорошо идет длинноногой Галь Гадот, родился благодаря некоторым… сексуальным пристрастиям гарвардского профессора.

Отличная история, которая отлично снята и блестяще сыграна хорошими актерами, среди которых выделяется Ребекка Холл, сыгравшая жену Марстона.

Скрытые фигуры

Hidden Figures

2016 год

Дущещипательная и слезовыжимательная история о трех чернокожих женщинах, которые работали в NASA в 1960-х – на заре космической эры.

С бюджетом всего в $25 млн фильм собрал в мировом прокате $235 млн. Достаточно посмотреть всего 10 минут фильма, чтобы понять, почему.

Это яркий, цветастый фильм с харизматичными актрисами на первом плане, удачно оттеняемыми как всегда великолепным Кевином Костнером и неожиданно серьезным Джимом Парсонсом (тот самый Шелдон из Теории Большого взрыва).

Удачный саундтрек и немало действительно забавных моментов.

И, конечно же, “программные” эпизоды, в которых афроамериканки пробивают себе путь сквозь стену расизма и мужского шовинизма.

Фильм основан на реальных событиях, разумеется, приукрашенных. И да, это весьма откровенная “агитка”, но снятая с душой и совершенно благими намерениями.

 

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