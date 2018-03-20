Три места в Украине, куда стоит отправиться ранней весной

Есть места, где даже в марте отпуск принесет удовольствие

После затяжных месяцев холода, слякоти и серости хочется порадовать себя яркими эмоциями. Едва температура на градуснике за окном начинает ползти вверх, у многих рождается желание вылезти из-под теплого одеяла и побаловать себя путешествиями, от которых в морозную пору пришлось отказаться. Рассмотрим варианты, куда отправиться в первый весенний месяц, чтобы получить эстетическое и моральное наслаждение.

Долина крокусов в Колочаве

В преддверие 8 марта вы наверняка видели эти маленькие, но яркие фиолетовые бутоны с желтой серединкой в цветочных лавках: они одними из первых появляются в продаже. Но одно дело поставить три маленьких цветочка в корзинке на стол, и совсем другое — утонуть в долине крокусов в Колочаве, где они растут в естественной среде.

К сожалению, сегодня цветок Шафран Гейфеля (а именно так он называется) находится на грани вымирания, а потому внесен в Красную книгу Украины. Его осталось не так много, поэтому стоит поспешить, чтобы увидеть это завораживающее зрелище. Как правило, цветение начинается во второй половине марта и длится около месяца. Кстати, совсем рядом находится Синевирский заповедник, куда также непременно стоит заглянуть за впечатлениями для внутреннего эстета.

Добраться до Колочавы несложно: поездом до Воловца, а потом автобусом или такси до самой Колочавы (расстояние между населенными пунктами — всего 60 км). Хотя если хочется действительно наслаждаться красотой, лучше ехать автомобилем. Но учтите, что дорога займет не менее 10 часов: расстояние от Киева до Колочавы — 750 км.

Вариантов проживания достаточно на любой вкус: цены стартуют от 350 грн за ночь в двухместном номере.

Драгобрат: выше облаков

Если в зимний сезон вам так и не удалось вырваться на лыжи, а ехать в марте вы боитесь, потому что не уверены, что застанете снег, смело отправляйтесь на Драгобрат. Самый высокогорный украинский курорт впечатлит не только лыжников и сноубордистов, а и тех, кто умеет наслаждаться природой.

Думали, что оказаться выше облаков можно только в самолете? Драгобрат развеет этот миф. Благодаря своему расположению курорт может побаловать гостей удивительной красотой, когда облака застилают долину, которая находится у подножия Драгобрата. Еще одно преимущество этого места — отличный снег и развитая инфраструктура для лыжников и сноубордистов.

Единственное, стоит учесть, что добраться на Драгобрат не так просто: сначала поездом до Ясиня, а там пересесть на местный транспорт, который уже доставит вас на сам курорт. Под “местным транспортом” в данном случае подразумеваются колоритные УАЗ и ГАЗ-66, поскольку далеко не каждый автомобиль сможет подняться на Драгобрат. Если же вы решили путешествовать своим автомобилем, пожалуйста, убедитесь, что он полноприводный, иначе придется оставить его у подножия в Ясинях, а дальше добираться на транспорте местных жителей.

Ночь в гостинице обойдется минимум в 600 грн за сутки в двухместном номере, и с бронированием стоит поторопиться: март на Драгобрате остается активным сезоном.

Одесский шум прибоя

Если хочется поскорее забыть, как выглядит снег, отправляйтесь в Одессу. Именно в начале весны вы сможете насладиться отсутствием толп туристов, невероятной кухней Бессарабии, неповторимой архитектурой и, конечно же, шумом прибоя и криком чаек. Начните уикенд с прогулки по Дерибасовской, спуститесь к морю по Потемкинской лестнице или сверните к Оперному театру — любой маршрут хорош.

В начале весны классический одесский отдых видоизменяется: вместо пляжного релакса есть смысл побаловать себя гастротуром. За последнее время тут открылось столько заведений на любой вкус, что даже избалованных туристов есть чем удивить. Рекомендую пробовать локальную кухню. Это смесь украинских, российских и, конечно же, еврейских традиций. Только здесь вас угостят настоящим форшмаком, белыми раками, жареными бычками, рапанами с сыром и чесноком и пловом с мидиями. После плотного обеда прогуляться по пляжу и покормить чаек — особое удовольствие.

Все, что необходимо для счастья, — купить билеты, собрать чемодан и отправиться навстречу впечатлениям

Если запланируете поездку на конец месяца, обязательно дождитесь 1-го апреля. С 1973 года в этот день на улицах Одессы проходит фестиваль юмора и сатиры Юморина. Улицы города заполняются сотнями мимов, клоунов, музыкантов, живых скульптур и поклонниками юмористических искусств, наполняя воздух ощущением безудержного веселья и радости.

Добраться до Одессы просто и на машине, и на автобусе, и ночным поездом, и утренним “Интерсити”. Вариантов жилья также достаточно на любой вкус и кошелек: ночь в хостеле обойдется в 300-600 грн за двоих, а цены в гостиницах стартуют от 350 грн и доходят до 6000 грн за ночь.

Как видите, есть места, где даже в марте отпуск будет в удовольствие. И до этих мест рукой подать. Все, что необходимо для счастья, — купить билеты, собрать рюкзак или чемодан и отправиться навстречу новым впечатлениям.

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