Три главных урока для тех, кому за 30. Блог Райана Холидея

30 лет – важная веха. В сравнении с этим, стать 31-летним – не так примечательно

Вы не стары и не молоды. Вы – всего лишь человек. Человек с несколькими сотнями дней за спиной. Но такой возраст накладывает на вас некоторые ожидания, одно из самых важных среди них – вы уже переросли незрелую мысль о том, будто день рождения что-то значит. Мир говорит: ты отмечал его уже три десятка раз, так что давай не будем раздувать из мухи слона, договорились?

Забавно, как меняется восприятие вас другими, когда вам переваливает за 30. Помню, как говорил с одним кинопродюсером – мне тогда было чуть за 20, а ему – как мне сейчас. Он говорил о существовании некой арки. Если ты становишься успешным рано, то получаешь гораздо больше признания, чем заслуживаешь. Но со временем это проходит. Ведь все вас догоняют. Друзья выпускаются из медицинских вузов, люди постарше уходят на пенсию и освобождают для них места, поэтому те, наконец, становятся серьезней и покидают родительские дома. В конце концов, ситуация выравнивается. Вы вновь становитесь собой – не кем-то особенным и не лучшим, но просто собой.

Так что, когда вам переваливает за 30, наступает смирение. И это очень хорошо. Оглядываясь на последний год, понимаю, что большинство вынесенных мной уроков – об этом. Нормализация вашей жизни и вашего места на этой планете помогают четче увидеть картинку в целом. Это помогает увидеть вещи, которые были очевидны, но вы были слишком молоды, тщеславны и слишком спешили, чтобы их заметить.

Именно таков этот возраст 31 год. Он не ударяет в голову, будто прозрение. Похож скорее на пару кожаных ботинок, которые наконец разносились, так что вы думаете: “Когда они стали такими чертовски удобными?”

1.Всегда требуется больше времени, чем вам хотелось бы думать.

В книге Заговор я писал о Законе Хофштадера, который говорит о том, что дело всегда отнимает больше времени, чем ожидаешь – даже если принять во внимание Закон Хофштадера. Это так же правдиво для жизни и искусства, как верно для заговоров и компаний. Первое предложение опубликовать книгу я получил, когда мне было едва за 20. Мне хотелось быть к этому готовым, но правда в том, что я не был.

Первую книгу я выпустил в 26 – спешил с ней, ведь хотел, чтобы она поскорее вышла, мне это было нужно, поэтому книга не могла быть очень успешной. Учитывая тему (фейковые новости и манипуляции в СМИ), для нее было слишком рано. Ушли годы, прежде чем люди поняли то, о чем я писал.

С тех пор ситуация повторялась несколько раз. Вам кажется, что в один прекрасный день, с одним из проектов, наконец-то случится настоящий прорыв. Только сейчас я начинаю понимать, что так не бывает. Моя вторая книга имела немного больший успех, чем первая. Третья – еще больший. Рецензия в New York Times появилась лишь на мою восьмую книгу. Восемь книг! Я думал, что это случится с первой же. Почему? Потому что считал, что такие вещи происходят быстро.

Когда вы молоды и нетерпеливы, то хотите всего и сразу. Кажется, будто жизнь наказывает, лишая возможностей и дразня потенциально преображающими моментами, которые так и не настают. На самом деле, все иначе. Глупая цитата из Курта Кобейна или Нила Янга? Тьфу! Гораздо лучше раствориться, чем сгореть. Медленное и неуклонное развитие должно быть предпочтительней стремительного роста. Всегда требуется больше времени, и это хорошо, ведь каждый день вы растете и становитесь лучше, а потому более подготовлены ко всему, что может произойти. Сейчас я лучше пишу, поэтому очень рад, что внимание и рецензию получила более поздняя книга, чем ранняя. В 31 я лучше подготовлен к деньгам и успеху, чем в 21. И, по иронии, теперь все это волнует меня намного меньше. Теперь я понимаю, что это невероятный дар, но если бы выбор стоял передо мной раньше, то я сделал бы его неправильно.

Даже и это мое понимание, как мне казалось, придет ко мне раньше. В конце концов, это весьма очевидные вещи. Но этого не случилось. Терпение далось с трудом и стало результатом болезненных переживаний и разочарований. Единственный способ получить – ждать, позволяя времени идти своим чередом. Если бы я мог вернуться на несколько лет назад и чему-то себя научить, то именно этому.

2.Тихие моменты – лучшие.

Есть видео, где можно посмотреть, как телеведущий Фред Роджерс получает награду Эмми. Он поднимается на сцену и просит присутствующих – всех этих знаменитостей, которым никто не указывает, – в течение 10 секунд посидеть тихо, думая о человеке, которому небезразличен, кто мотивировал быть лучше и помогал в этом пути. Он говорит: “Десять секунд. Я прослежу за временем”. Видно, насколько размышления тронули людей и как редко они уделяют время подобным мыслям. Это по-настоящему невероятный момент, и мистер Роджерс обращает внимание на то, как много это значит не только для человека, который думает, но и для того, о ком размышляют. Как важно этому человеку знать, что они для вас значит. В общем, именно эти моменты нужны нам в жизни больше всего.

Когда я дома, моя любимая часть дня – проснуться рано и пойти на прогулку с сыном. Мы преодолеваем около трех миль – по грязной дороге, которая ведет к нашему дому, или по глуши, а то и по пастбищу нашей фермы. Мы видим кроликов и оленей, коров и броненосцев. Мы останавливаемся, чтобы погладить ослов. Если позволяет время, то заканчиваем прогулку у озера и несколько минут рыбачим, пока напротив встает солнце. Он пока не совсем понимает этого умиротворения – только лишь рад яблочному пюре. Но я понимаю, и это мое любимое занятие.

В 31 я лучше подготовлен к деньгам и успеху, чем в 21

Это лучшие моменты жизни. Когда тихо. Когда мы полностью находимся в моменте. Когда рядом с любимыми людьми. Когда испытываем обыденность окружающего мира и ценим то, что делает его настолько экстраординарным. Несколько лет назад мой друг Сеп Камвар сделал невероятный проект, в котором собирал разнообразные записи из блогов и соцсетей, обнаружив в результате, что молодые и пожилые люди по-разному определяют счастье. Молодежь предпочитает говорить о счастье с точки зрения возбуждения. Пожилые люди говорят о счастье с точки зрения спокойствия и удовлетворения. Как думаете, какой подход более разумный? Какой более жизнеспособный и простой?

3.Не делать трудней, чем делать.

Это верно не для всех, но правдиво для людей вроде меня. В этом году на моих Apple Watch накопилось несколько недель, в течение которых я ежедневно достигал поставленной цели в 1 тыс. калорий, затрачиваемых на тренировки. 36 дней подряд я тратил на движение по 1 тыс. калорий. И, признаюсь, остановить это безумие на 37-й день оказалось сложней, чем вся активность предыдущих дней вместе взятая. Потому что для людей вроде меня не делать сложней, чем делать. Требуется больше самодисциплины, чтобы сказать “нет”, чем “да”.

Я над этим работаю. Когда болею, то использую самодисциплину, чтобы отдохнуть. То же происходит, когда устаю. Когда появляется классная возможность, и я хочу сказать “да”, нужно остановиться и задуматься, действительно ли возможность настолько крутая, как мне кажется, и подумать о цене моего “да” – какие другие проекты пострадают. Когда я работаю или занят, должен спросить себя: “У меня действительно есть на это время? Не будет ли лучше провести это время с семьей?” Как правило, в свой день рождения я выполняю физическую нагрузку, на которую, как мне кажется, я способен. В 29 я пробежал 26 миль. В прошлом году проплыл три мили. В это году собирался пробежать марафон, предполагающий подъем на 13 тыс. футов. Но затем в апреле и мае чувствовал себя плохо, стало понятно, что такой марафон – не лучшая идея. Решение не бежать марафон далось мне гораздо сложнее, чем изначальное решение бежать. Когда вы выстраиваете в своей жизни хорошую систему привычек, то делаете все по умолчанию. Поэтому, чтобы учесть другие факторы – здоровье, семью, приоритеты, – нужны усилия. Поэтому в этом году на свой день рождения я решил посмотреть, смогу ли не выполнять физических нагрузок.

Для меня это нечто неестественное, но это важно. Вынужденное действие противоположно бытию. Противоположно присутствию. Это желание сбежать, получить эндорфины, утвердиться через достижение. И хотя эти вещи могут казаться здоровыми (посмотрите, в какой он хорошей форме, какие классные вещи сделал), нужно осознавать, что это нездорово. Неделание может быть едва ли более впечатляющим, чем делание.

В этом смысл моментов спокойствия или тех минут, которые мы проводим наедине с собой. Чтобы они случались, требуются усилия. Просто так они не происходят. Это дисциплина, которая приносят гораздо более внушительные вознаграждения.

3.1. Меньше – это больше.

В предыдущие годы я писал об огромном количестве извлеченных уроков. В этом году их всего три (точнее, 3.1). Поскольку я работал над тем, чтобы делать меньше, то постарался и здесь применить свою философию “меньше – это больше”. Я пишу меньше, но думаю лучше. Я отказывают от проектов, чтобы сосредоточиться на тех, которым сказал “да”.

Как я уже говорил, 31 – не такой поворотный возраст, как 21 или 30. Вы осваиваетесь, вы – последовательны. Ведь если вам становится комфортно, если вы слишком долго ждали глотка воды, чтобы успокоиться, то теперь, наконец, видите то, что должны были увидеть. Уроки простые, но важные:

Ключ – в терпении;

Нужно культивировать тихое, спокойное время;

Делать меньше – значит больше.

Увидимся в следующем году.

Перевод НВ

Новое время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Райана Холидея. Републикация полной версии текста запрещена

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь