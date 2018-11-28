Трещина в отношениях. Как спасти свой брак? Советы психолога

После долгих лет совместной жизни вам может казаться, что ничего общего между вами и партнером уже нет. Можно ли что-то сделать в этой ситуации?

Вопрос понимания в семье тесно связан не просто с формальными отношениями «привет, как дела», но с эмоциональной привязанностью. Под ней понимается непрерывность отношений.

В 2018 году вышел роман Джонатана С. Фоера «Вот Я», которого ждали 11 лет. Джейкоб и Джулия, герои книги, полжизни прожившие в браке и родившие трех сыновей, находятся в разладе. Конфликт и непонимание, а бесконечные попытки понять друг друга безуспешны. Одиночество, эмоциональная дистанция между супругами и детьми описаны с доскональной точностью и множеством оттенков, достигая кульминации. На фоне частной трагедии семьи разворачивается глобальная трагедия: землетрясение на Ближнем Востоке ведет к нарастанию военного конфликта. Фоер описывает жизнь человека в зазоре одиночества между жизнью желаемого и жизнью проживаемого. Джейкоб и Джулия отныне остаются один на один со страхом одиночества и неспособностью установить эмоциональный контакт.

Можем ли мы рассчитывать на то, что понимание в браке возможно? А время – не копает ли оно между партнерами пропасть одиночества? И чем дольше живешь вместе, тем дальше отдаляются берега? И вообще, возможно ли спасти брак, который уже дал трещину? Статистика впечатляет: 67% браков заканчиваются разводом до сорокалетнего возраста супругов (The Gottman Institute). Вдруг прав Фоер по поводу беспощадного одиночества и несовпадения желаемого и действительного?

Страшен ли развод?

Большинству из нас трудно слушать, не защищаясь

Кто-то скажет: «Развод – это еще не конец. Жизнь продолжается». Однако развод и неблагополучный брак ощутимо влияют на психическое здоровье:

1) на треть увеличивается вероятность заболевания;

2) в среднем на четыре года сокращается жизнь;

3) увеличиваются показатели тревоги, депрессии, убийства, самоубийства, появляются зависимости (порнографическая, алкогольная, наркотическая и другие);

4) высокий уровень стресса на гормональном уровне отмечен у 63% дошкольников в семьях, переживающих конфликты. Наблюдения за этими детьми до 15 лет показали: они чаще прогуливали школу, чаще испытывали депрессию и высокий уровень агрессии.

Что же такое общение? Структура общения устроена следующим образом. Первая модель – модель сонастроенности, которую использует доктор Джон Готтман в своей работе – научит общаться, не обороняясь. Вторая модель – модель четырех фундаментальных мотиваций – показывает, при каких условиях радость и счастье в отношениях возможны.

Модель сонастроенности

Сонастроенность – эмоциональная связь одного человека с другим. Общение некоторых пар напоминает расстроенное пианино. Нет гармонии. Треск и визг. «Ну, куда ты полетел», – часто говорит жена мужу в гипермаркете. А сонастроенность – эмоциональное движение вместе. Мы вместе пытаемся выбрать такой ритм общения, который будет приемлем нам двоим. Не одному человеку, но двоим. Как же сонастроиться? Нужно научиться слушать друг друга, не защищаясь. Вспомните, какое общение было у нашей пары в начале? Оборонительное с выражением агрессии.

1. Оборонительная реакция. Большинству из нас трудно слушать, не защищаясь. Например, когда ваш партнер в разговоре затрагивает болезненные вопросы, действующие на вас как триггер. Триггер – некий раздражитель, вызывающий сильную эмоциональную реакцию. Такой раздражитель или травматическая ситуация появляется впервые в нашем детстве или в наших предыдущих отношениях. Например, у Виктории триггером был страх развестись, поскольку ее родители развелись. Она пережила тяжелый опыт в 8 лет. А для Андрея триггером был конфликт, поскольку в детстве родители часто ссорились. Он хотел всячески избежать этого.

«Что нас не убивает, делает нас сильнее». Хотя фраза Ницше в какой-то степени верна, она не учитывает шрамов в нашей душе, оставленных эмоциональными травмами и неприятными событиями прошлого.

2. Успокойтесь, чтобы слушать. Высказывайте жалобы, не предъявляя никаких обвинений, и заявляйте о позитивной потребности так, чтобы не перегрузить слушателя и не заставить его защищаться. Также не менее важно, чтобы и слушатель научился успокаивать себя. Если вы не умеете успокаивать себя, эмоциональный мозг заглушит рациональный, ту его часть, которая отвечает за саморегуляцию и общение. Вы сорветесь и наговорите или наделаете того, чего вам не хотелось бы.

Постарайтесь понять причину проблемы. В чрезмерных эмоциях это понимание не появится. Если вам сложно говорить уравновешенно, а партнер для вас – триггер, тогда лучше на время разъехаться и поработать над собственными проблемами спокойно.

Что поможет успокоиться?

Запишите то, что говорит ваш партнер, и отметьте любую оборонительную реакцию, которую чувствуете. Напомните себе, что вы слушаете партнера, потому что вас волнует его обида. Наконец, полезно сказать себе: «У меня будет возможность высказаться и выразить чувства по этому поводу». Помните о любви и уважении. Попробуйте сказать себе: «В этих отношениях мы не игнорируем боль друг друга. Я хочу понять эту боль». Когда вы успокаиваете себя, вы учитесь отделять свои отношения от гнева и боли, которые чувствуете по отношению к этой конкретной проблеме. Замедлитесь и дышите. Диафрагмальное дыхание – эффективная психологическая техника. Скажите себе: «Я стараюсь оставаться здесь и сейчас, когда я слушаю, и я все слышу, поэтому пытаюсь успокоиться, чтобы услышать тебя по-настоящему». Не забудьте отложить в сторону свои дела и сосредоточиться на понимании партнера. Держитесь за себя. Вы чувствуете себя эмоционально нагруженными не оттого, что реагируете на слова или поведение партнера. Это происходит потому, что вы интерпретируете слова партнера по-своему, нагружая себя. Возможно, когда партнер гневается, вам кажется, что он собирается бросить вас. Или вы думаете, что недостаточно хороши для него. Загляните внутрь себя и посмотрите, что вы говорите себе о сути этого конфликта, и о том, как он влияет на вас. Держаться за себя также означает, что недовольство вашего партнера обоснованно. Не принимайте недовольство партнера на свой счет. Спросите себя: «Почему я защищаюсь? Что я пытаюсь защитить?» Недовольство партнера касается его потребностей, а не ваших, поэтому откажитесь от своего оборонительного поведения, чтобы помочь ему. Попросите переформулировать. Если просьба партнера вызывает негативную реакцию, попросите его сказать это по-другому. «Я начинаю защищаться от твоих слов. Не мог бы ты выразить свое недовольство другими словами, чтобы я понял/поняла тебя?». Нажмите кнопку паузы. Если вам трудно сосредоточиться на слушании, попросите партнера сделать паузу в разговоре. Это упреждающий способ успокоить себя и не позволить эмоциональной части мозга «сорваться». Скажите: «Я пытаюсь слушать, но меня начинает задевать это. Можем ли мы сделать паузу и начать заново через 20 минут?».

Четыре условия здоровых отношений в браке

Эта модель, предложенная австрийским психотерапевтом Альфридом Лэнгле, помогает паре понять, из-за чего возникает та или иная трудность.

1. Первое условие или мотивация для счастливой жизни – мочь быть в отношениях. «Я уже не могу. Это предел. Я не могу больше так жить» – говорит мне одна пациентка. Это формируется годами. Когда атмосфера становится доверительной, некоторые супруги могут сказать: «Я не могу быть в таких отношениях. Я чувствую постоянную критику и анализ моих действий». Мочь быть вместе – это давать право быть собой и видеть ценность друг друга. В таких отношениях хорошо обоим. Есть пространство, защита и чувство опоры.

2. Я хочу жить с этим человеком. Он мне нравится. Мы говорим: «Я хочу проводить с тобой время. Отношения с тобой меня оживляют». Это касается сферы эмоций. Можно не спрашивать себя о чувствах – они подсказывают, что с нами происходит на самом деле. Нас привлекают общие ценности. Именно ценности затрагивают нас, наши глубокие чувства.

3. Я имею право быть с этим человеком таким, какой/какая я есть. Одна женщина как-то сказала: «Я не могу расслабиться дома ни физически, ни эмоционально. Я должна всегда быть в хорошем настроении, улыбаться мужу. В противном случае я чувствую отвержение и критику». Более того, в здоровых отношениях я становлюсь лучше, я понимаю, что без тебя мне будет плохо. Если в паре партнеры не воспринимают всерьез друг друга, их отношения под большим вопросом. Если вы по-настоящему не цените потребности друг друга, тогда эти отношения истощают. Не меняйте партнера под себя. Не учите и не думайте, что вы знаете лучше, чем он.

4. Каков смысл жизни нашей пары? Для чего мы вместе живем? Каков смысл жизни каждого из нас? Может, вы попробуете что-то создать вместе?

Исследователь Кайл Бенсон однажды сказал, что конфликт – не только катализатор для понимания, но и средство для личного роста. Представим конфликт в отношениях на примере устрицы и жемчуга. Устрицы не планируют создавать поразительной красоты жемчуг. Жемчуг – это побочный продукт, образующийся в результате того, что устрица защищает свое тело от раздражения, вызываемого песчинками, попадающими внутрь ее раковины. Конфликты в отношениях также могут способствовать (не)преднамеренному созданию таких жемчужин, как общение и близость.

Можно ли спасти брак, который дал трещину? Ответ за вами.

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