Тренируем мозг. Как научиться невозможному? – американский писатель Лео Бабаута

Мозг можно натренировать так же, как и собаку

Наш мозг способен практически на всё. Например, сидеть в тишине долгое время или концентрироваться на одном задании. Хотя обычно мы учимся ненужным вещам: отвлекаться, поддаваться импульсивным порывам, жаловаться, избегать дискомфорта, прокрастинировать. И мы поощряем себя за такое поведение – после каждого подобного случая сознание фиксирует ощущение удовлетворения или комфорта. Из-за этого привычки укореняются.

Задумайтесь: в идеальном мире наше сознание было бы открыто к важным действиям, концентрируясь на них. Но наше обычное поведение стремится к уклонению (прокрастинации) и прибегает к нашим любимым отвлекающим манёврам. Эти помехи становятся собственной наградой, что только усиливает паттерн.

Мы поступаем так изо дня в день. Но что если бы мы смогли настроить мозг на что-то другое?

Например:

Наслаждаться здоровой пищей

Избегать вредной еды

Не испытывать потребность в алкоголе, кофе, сахаре, сигаретах, наркотиках

Не увлекаться видеоиграми, сайтами, новостями, блогами, порно или соцсетями

Жить осознанно

Принимать свои чувства, а не избегать их

Признавать нормальность дискомфорта

Это стало бы суперсилой. Мы тратим так много времени и энергии на уклонение от вещей, которые не любим, и пытаемся сделать всё комфортным для нас. Что если мы настроим самих себя не испытывать потребность в комфорте? Мы станем богами.

Что если мы настроим себя не испытывать потребность в комфорте? Мы станем богами

Если вы пойдёте на некомфортное для вас мероприятие, вместо того, чтобы избегать его и найти зону комфорта – вы просто останетесь в этом дискомфорте и будете общаться с незнакомыми людьми. Это не будет проблемой, так как ваш мозг будет настроен на принятие этого дискомфорта.

Если обычно вам требуются определённые вещи для ощущения комфорта (кофе, сахар, газировка, ТВ, алкоголь, трава, сигареты), вы будете тратить на них много денег, вероятно, испортите здоровье и бюджет. Вы можете избегать посещения мест, где раздражителей слишком много, но однажды всё равно способны сорваться. Но что если ваше сознание уже не будет ориентироваться на комфорт и отдых? Вы можете постепенно приучать себя, что это вам не нужно – и вскоре освободитесь.

Это достижимо, если использовать метод, с помощью которого дрессируют щенков.

Наш мозг, как маленький щенок. Собака любит похвалу, но ей нужно заниматься время от времени, и тогда она будет делать то, что вы хотите.

Я не утверждаю, что мы можем контролировать себя на 100%. Но мы способны применять некоторые методы, чтобы скорректировать сознание в определённом направлении.

Давайте ознакомимся с этой техникой для щенят, и как она может быть применима к нам:

1. Определите свою цель. Если вы ждёте от щенка конкретного поведения, вы должны чётко решить – какого именно? То же с мозгом: хотите ли вы большей концентрации, переносить дискомфорт в обществе, принимать свои чувства, сохранять трезвость в стрессовых ситуациях, сострадать другим? Выберите одну цель за раз.

2. Определитесь с наградой. Что приносит удовольствие вашему сознанию? Если вам нравится выпить чашку чая, посмотреть TED Talks на Youtube или почитать мои колонки – выберите что-то из этого в качестве вознаграждения. Пытайтесь остановиться на чём-нибудь относительно полезном (пончики не подходят) и обеспечивайте себя этим после нужного поведения.

3. Тренируйтесь небольшими порциями. Глупо ожидать, что ваш мозг будет сконцентрирован целый день. Он устаёт. Пытаться быть идеальным всё время – верный путь к поражению. Лучше занимайтесь небольшими порциями – 10 минут медитации один-два раза в день, напряжённая работа с интервалами в 20 минут (не больше трёх интервалов), 30 минут без любых жалоб. Единожды выполнив это, вы можете последовательно увеличивать нагрузку. Постепенно ваш мозг натренируется.

4. Награждайте себя, когда достигаете цели. Если вы провели 20 минут сконцентрировано, вознаградите себя чем-то небольшим. Например, вам можно полистать соцсети 2 минуты после 20 минут напряжённой работы. Я люблю пить кокосовую воду после йоги. Такие мелочи укрепляют нужное вам поведение.

5. Устанавливайте промежуточные цели. Если вы хотите, чтобы щенок делал что-то сложное, вам нужно определить промежуточные задачи. Например, чтобы он пришёл в определённую точку, сначала похвалите его за правильно выбранную комнату, потом за область этой комнаты, а уже потом – за чёткое место. То же самое можно проделать и с сознанием. Если цель слишком сложна (неделя медитации), сначала достигните промежуточного результата (10 минут медитации) и медленно двигайтесь в нужном направлении. Сразу наградите себя за маленькое достижение, но когда станет легче, хвалите себя за преодоление следующего рубежа (20 минут медитации).

6. Не ругайте себя за неправильное поведение. Но и не поощряйте. Если вы не выдержали и сделали то, от чего хотели избавиться (покурили, например), не поощряйте себя. Но самобичевание – это тоже неправильно. Раньше считалось нормой ударить собаку газетой, но сегодня дрессировщики считают, что это неэффективно по сравнению с позитивным подкреплением. Что же они делают? Или игнорируют плохое поведение (хваля за нужные действия), или чётко дают понять, что плохое поведение нежелательно – говорят строго «нет» или аккуратно пресекают действие. С нашим сознанием также срабатывает прерывание плохого поведения («Нет, я не хочу продолжать это»), а потом попытка вернуться к хорошему поведению – и получить за это награду. Так что просто не обращайте внимания на негативные действия или проговаривайте себе, что это неприемлемо, но не страдайте из-за этого.

7. Вырабатывайте одну привычку за один раз. Многие люди стремятся изменить всё и сразу. Но чтобы достичь результата, вам следует работать над индивидуальными проявлениями. Например, если хотите перестать смотреть Youtube, попытайтесь прожить полдня без него (и наградите себя чем-то другим, не Youtube), когда справитесь с этим – целый день, два дня и так далее. Уже после вы можете делать подобные упражнения с видеоиграми или порно, потом с соцсетями. Но не всё за один раз, если вы не прорабатывали каждый пункт индивидуально до этого.

Как видите, это не слишком просто. Такие тренировки могут быть неудобными – вы запутаетесь, и не будете понимать, что к чему. Но если справитесь, то удивитесь, на что способен ваш мозг.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Лео Бабауты. Републикация полной версии текста запрещена

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