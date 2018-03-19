Токсичные люди. На кого не стоит тратить свое время. Блог Дариуса Фору

Случалось ли вам расстраиваться из-за мерзкого поведения коллег, друзей или даже кого-то из семьи? Что ж, если вы позволяете другим вас расстраивать, это не их вина

Большинство из нас говорят: “Это не я, это он!” Мы склонны винить других в собственных чувствах. Мы говорим, что кто-то вызывал в нас те или иные чувства. Но это неверно. Только вы решаете, как себя чувствовать из-за происходящего в жизни.

Нам не могут навредить события, а вот их восприятие – да. Это одна из ключевых идей стоицизма.

Иными словами, вы сами решаете, какой смысл вкладывать в происходящее. Если друг лжет за вашей спиной, а вы расстраиваетесь, то лишь потому, что сами решили огорчиться.

В конце концов, вы не можете контролировать других. Именно поэтому то, с кем вы проводите время, является жизненно важным вопросом.

Великий философ-стоик Эпиктет писал: “Избегайте близости с теми, кто не разделяет ваши ценности. Длительная связь с приверженцами ложных идей лишь замутнит ваше сознание”.

Я живу в соответствии с этим правилом. Слишком уж часто видел, как люди рушили чужие жизни, чтобы пренебрегать такой установкой.

Готов поспорить, что в вашей жизни также были “токсичные” люди (за неимением лучшего термина, буду использовать этот).

Есть два типа людей:

Люди, имеющие ценности;

Люди, не имеющие ценностей.

Думаю, у менее 1% жителей планеты есть ценности. Ценности – это ответы на такие вопросы:

Как вы обращаетесь с людьми?

Как относитесь к себе?

Что для вас является правильным, а что – нет?

Вот простой способ определить людей без ценностей. Когда видите, что человек способен за мгновение полностью перемениться, значит, у него нет ценностей.

Например, недавно в нашу компанию попал токсичный стажер. Он оказался вовсе не тем человеком, которого мы нанимали. Конечно, это было нашей ошибкой. Хотя во время собеседования мы очень много говорили о ценностях, тревожных сигналов все равно не заметили.

В течение первой недели все было нормально. Но как только он нашел партнера в одном из других стажеров, все изменилось. Внезапно, обретя поддержку, он начал сплетничать, пытался манипулировать другими, создавал неразбериху. К счастью, мы быстро это заметили и донесли до него мысль, что абсолютно не терпим токсичного поведения.

Подобные случаи встречаются повсеместно. Люди часто прячут свои истинный “окрас”. Точнее, они скрывают, что у них нет “окраса”.

Когда нет ценностей, вы автоматически дрейфуете в сторону естественного человеческого поведения. А оно является довольно мрачным. Недавно я прочел “12 правил жизни” Джордана Петерсона, клинического психолога и профессора Университета Торонто.

Он исходит из того, что люди злые, а жизнь – это страдание. В качестве доказательств приводит убедительные примеры из истории.

И он прав. Люди всегда лгали, убивали и предавали.

Но существует альтернатива.

Вы запросто можете опуститься в кроличью нору мерзкого поведения. Просто проведите достаточно времени с плохими людьми – вскоре станете одним из них.

Точно также вы можете наполнять свои дни сплетнями, ложью и манипуляциями. Вероятно, вам будет от этого хорошо. Ощущение власти, как бы ни было получено, приносит людям удовлетворение. Так устроен наш разум.

Поэтому, если обнаружите человека без принципов, манипулятора, ведущего себя ужасно, отойдите от него подальше.

Взамен окружите себя людьми, которые хотят вам лучшего. Не теми, кто завидует, видеть не может ваш успех и расцветает от негатива.

Несколько лет назад, когда я начинал жить осознанно, мне пришлось попрощаться с теми, кто стремился лишь к удовольствию. Я также видел друзей, начинавших менять свои жизни, но которых другие тянули назад в пучину мрака.

Но как мы с вами знаем, жизнь также полна заботливых и добрых людей. Все не так уж плохо.

Берегите свое время.

“Вы – это среднее тех пяти людей, с которыми проводите больше всего времени”. Эта фраза уже превратилась в клише. Но не думаю, что мы по-настоящему понимаем влияние на нас других.

Как говорил Эпиктет, другие могут замутнить ваше мышление. Оно того стоит?

Давайте посмотрим на это так. Вы бы отдали $1 тыс. людям из вашей жизни, если бы они попросили? Если ответ нет, перестаньте отдавать свое время тем, кто не разделяет ваши ценности.

Я сократил число людей, с которыми провожу 90% времени, до семьи и двоих лучших друзей. В остальное время работаю или тренируюсь. И никогда не чувствовал себя более счастливым.

Так что, если у вас есть любимая работа и несколько друзей, которых вы любите, у вас даже и не останется свободного времени. Ничто другое не приносит большего удовлетворения, чем значимая карьера и сильная семья.

“Но что, если моя семья токсична?”

Нам не могут навредить события, а вот их восприятие – да

Вдохновите их на изменения. Я не сдаюсь, когда дело касается семьи. Даже если это займет 10 лет, я все равно постараюсь им помочь.

Определите свои ценности и придерживайтесь их.

Если хотите жить достойно, вам потребуются принципы. Без принципов (или ценностей), у вас нет характера. А без характера мы – ничто.

“Кому какое дело!”

Вам. Вы каждый день смотритесь в зеркало. Нравится то, что там видите?

Для меня это единственный способ оценить свою жизнь. Мне должен нравится человек, которого я вижу в зеркале. Если он мне не нравится, я меняюсь. Так я делал всегда. И так делаю до сих пор.

Становитесь лучше.

Какова альтернатива? Как заключает Петерсон в своих “12 правилах жизни”, другой жизнеспособной опции нет.

Существует лишь один путь к счастью – движение вперед.

Не важно, достигнем ли мы желаемого пункта назначения. Важно лишь то, что мы продолжаем становиться лучше.

Перевод НВ

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