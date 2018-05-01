Тайные женские общества США: как и для чего объединяются американки

Женщины могут лучше кооперироваться, находить единомышленников, делиться опытом и помогать друг другу.

В 2013 году, во время свадебного путешествия, у нас с мужем родилась идея - создать приложение, которое помогало бы туристам планировать круизные путешествия. Через несколько лет мы начали работать над этой идеей в Киеве. А в 2016 году нас пригласили в один из техасских "бизнес-акселераторов" (организаций, помогающих развивать бизнес). Впоследствии, в конце 2016 года, мы оказались в Соединенных Штатах, в городе Даллас. Поскольку моя должность в стартапе - руководящая - технический директор, это открыло для меня явление, о существовании которого я даже не догадывалась. А именно - тайные и не очень женские общества.

Как девушке из Киева попасть во влиятельное общество Далласа

Уже через неделю после переезда стартапа меня пригласили на встречу женщин-обладательниц бизнеса или женщин, которые занимают влиятельные позиции в компаниях. Оказалось, что подобные встречи не афишируются, попасть на них можно только по приглашению или рекомендации. К тому же, какого-то официального членства не существовало. Ежемесячно около 15 женщин собирались в собственных домах или в общих пространствах жилых комплексов (почти каждый многоквартирный дом имеет конференц-зал или общую кухню), чтобы обсудить вопросы бизнеса, дискриминации и любые другие темы - от политики до макияжа. Каждый раз состав группы немного менялся, что давало возможность укрепить отношения с теми женщинами, которых видишь не впервые, а также расширить контакты. В целом это общество объединяло около 30 женщин, которые занимают в Далласе руководящие должности в различных компаниях.

Впоследствии я узнала о существовании различных организаций, которые объединяют женщин, работающих в бизнесе. Откровенно говоря, многие из таких бизнес-сообществ достаточно формальны. Поэтому мне кажется, что лучше находить общества в соответствии с более узкими интересами. В моем случае это IT. Недавно, например, я стала членом женской организации от Google - Women Techmakers. Подобные организации не тайные, но, чтобы в них попасть, надо заполнять заявки, проходить отбор или иметь рекомендации. Что касается встреч, то иногда они общие, а на некоторые мероприятия надо покупать билеты.

Еще существуют большие женские общества, объединяющие известных женщин, лидеров мнений, директоров, менеджеров высшего звена и политиков. Почти всегда за членство в подобных обществах или за посещение мероприятий надо платить, но оно того стоит.

Довольно часто такие встречи локальные, в зависимости от города или штата. Например, в Далласе довольно популярны мероприятия от Dallas Womens Foundation, Dallas Women Entrepreneurs, Glass Heel. Это довольно крупные мероприятия, которые проходят в конференцзалах сетевых отелей, бизнес- или выставочных центрах. Их посещают несколько сотен женщин. Как ни странно, для меня такие общества оказались наиболее эффективными, поскольку на них ты можешь получить больше опыта и знаний. На таких встречах выступают опытные спикеры, иногда среди них могут быть настоящие звезды бизнеса, и не только женщины.

Что заставляет американок объединяться?

В начале XIX века женские организации создавались как религиозные группы вокруг церквей, а основным предметом их деятельности была благотворительность. Чуть позже стали появляться общества афро-американских, а затем и белых женщин, которые боролись против рабства. Но такие общества не имели системной структуры до начала ХХ века.

Двадцатый век стал временем расцвета женских клубов. Они объединяли женщин, которые ходили в одну церковь, занимались благотворительностью, помогали военным и раненым во время войн. Отдельной популярной американской традицией являются книжные клубы, объединяющие почти исключительно женщин.

Такие общества были мощным двигателем общественных изменений, зачастую деятельность этих организаций влияла на определенные реформы и изменения в обществе. Женские общества активно выступали против линчевания, сегрегации, отстаивали права женщин на труд и голос. Они занимались образованием, защитой окружающей среды, помощью вдовам и сиротам.

Женские общества помогают преодолевать разрыв в экономических возможностях между мужчинами и женщинами

Именно благодаря женским клубам появились современные дошкольные учебные заведения, ювенальное правосудие и понятие защиты прав ребенка, современные парки и рекреационные зоны. Например, всемирно известные секвойи в Калифорнии были спасены не в последнюю очередь из-за протестов местных женских клубов. Известный национальный парк Эверглейдс во Флориде был создан благодаря Федерации женских клубов штата Флорида. Именно женские клубы одними из первых стали бороться с "мусорной мафией" в США. И таких примеров множество.

Почему многие женщины в США мечтают попасть в "Белизскую рощу"

Одно из самых влиятельных современных женских обществ - закрытый клуб "Белизская роща". Эта нью-йоркская организация объединяет более 100 самых влиятельных женщин из разных сфер. Говорят, что название появилось из-за встречи в Белизе. А целями общества называют увеличение представительства женщин в политике и бизнесе.

Некоторые женские организации являются всемирно известными, например, Женщины ООН, Международная женская лига за мир и свободу, Национальная женская организация и другие. В основном такие организации отстаивают права женщин, борющихся за равноправие, против войн и дискриминации.

Женские общества, является ли это их заявленной целью или нет, помогают преодолевать разрыв в экономических возможностях между мужчинами и женщинами.

В сентябре 2017 наша компания была одним из избранных представителей Украины в украинском павильоне на TechCrunch Disrupt SF'17. На этой конференции мужчин было гораздо больше, чем женщин. Ярким показателем этого было явление, которое редко увидишь - огромные очереди в мужских уборных и почти пустые женские. И это при том, говорят опытные посетители, что с каждым годом количество женщин на техконференциях растет.

Но и здесь женщины не теряют возможности познакомиться, пообщаться и поделиться опытом друг с другом. Почти на каждой большой техконференции организуют завтраки, вечеринки или панельные дискуссии именно для женщин. И знаете, в чем преимущество женщин? Как жена основателя предприятия, знаю ответ: мужчины такие завтраки и встречи организовано не проводят!

Все важные организации в мире - правительства, крупные компании, международные организации - до недавнего времени объединяли почти исключительно мужчин. Мужчины привыкли проводить свободное время вместе - ходить на охоту, в баню или играть в бильярд, таким образом, строя и развивая связи.

Как показал мой опыт женщины-предпринимателя в сфере, которая все еще даже в США считается мужской, женщины могут не хуже, а может и лучше кооперироваться, находить единомышленников, делиться опытом и помогать друг другу.

Колонка опубликована в блогах на сайте Украинской службы Голоса Америки. Мнения, высказанные в рубрике «Моя Америка» , передают взгляды самих авторов и не отражают позицию «Голоса Америки»

Опубликовано с разрешения автора и издания

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