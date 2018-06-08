Свободный художник. Кинопродюсер Олег Кохан вспоминает Киру Муратову

Кира Георгиевна – великий художник мирового масштаба со своим киноязыком

Первая, ассоциация, которая возникает – честное отношение к творчеству. Не знаю другого настолько бескомпромиссного автора, который так страстно любил бы кино, в прямом и переносном смысле им жил.

Она неоднократно повторяла, что живет только тогда, когда работает. Вся жизнь ее была в создании кино. Недаром, одна из наиболее известных цитат Киры: “Мне не надо, чтобы про меня снимали документальное кино. Дневники и все, что когда-то писала, хочу сжечь, уничтожить. И пепел мой развейте, раздуйте и на помойку меня выбросьте, отдайте в зоопарк на съедение зверям. Хочу, чтобы от меня остались только фильмы – и все."

Ни разу не слышал, чтобы она говорила о своей миссии или роли в кинематографе. Она не любила говорить о своих фильмах – ведь уже высказалась на экране. Ей больше нравилось слушать реакции и мнения. Вспоминаю другие ее слова: говорить о том, как и о чем снимается кино, это как если бы вы рассказывали мне о своей любви.

Не думаю, что Кира Георгиевна относилась к режиссерской работе как к особой миссии, а вот к счастью – точно. И как никто другой умела мастерски обрушивать правду о человеке – всегда актуально и почти всегда больно. Поэтому ее невозможно было не заметить, а ее чудаковатые герои проходили раз за разом вместе с ней все круги ада, чтобы остаться навсегда на пленке и в памяти.

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