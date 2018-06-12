Стройность на всю жизнь. Как с возрастом меняется аппетит. Объясняет британский диетолог

Вы едите для того, чтобы жить, или живете, чтобы есть?

Наши отношения с едой непростые, ведь на них влияют цена, доступность и даже давление окружающих. Но есть нечто общее, объединяющее нас всех, – аппетит. Повышенный аппетит может иметь физическое и психологическое измерения. И хотя голод – способ нашего тела заявить нам, что ему требуется еда, – является составляющей частью аппетита, он все же не единственный его фактор. Ведь мы часто едим, когда не голодны, и пропускаем прием пищи, несмотря на голод. Недавнее исследование показало, что изобилие пищевых сигналов – запахов, звуков, рекламы – является одной из главных причин переедания.

Наш аппетит не стабилен, на протяжении жизни он меняется. И поскольку выбор еды – важный фактор здоровья и благосостояния, необходимо приобретать правильные привычки. Существует семь возрастов аппетита, и понимание этих фаз поможет развить новые способы борьбы с недоеданием и перееданием, а также с их последствиями вроде ожирения.

Первая декада: от 0 до 10

В раннем детстве тело быстро растет. Диетическое поведение, сложившееся в эти годы, может остаться с нами во взрослой жизни и привести к излишнему весу. Суетливость и страх перед едой могут способствовать некоторым трудностям, возникающим у родителей маленьких детей. Но стратегия повторной дегустации и обучения в положительной среде помогут детям узнать о незнакомой, но важной еде вроде овощей.

Дети нуждаются в определенном контроле, особенно в том, что касается размеров порций. Настоятельные просьбы родителей “вычистить тарелку” приводят к тому, что дети теряют способность распознавать собственный аппетит и чувство голода. В будущем это может вылиться в переедание. Актуальной проблемой сегодня является защита детей от рекламы вредной еды – и не только на телевидении, но также в приложениях, социальных сетях и блогах.

Вторая декада: от 10 до 20

В подростковом возрасте развитие аппетита и рост организма, обусловленные гормонами, сигнализируют о половой зрелости и превращении ребенка во взрослого. То, как подросток относится к еде, формирует его привычки на годы вперед. Это значит, что принимаемые подростком решения о питании неотъемлемо связаны со здоровьем будущих поколений, для которых они станут родителями. К сожалению, без наставлений тинейджеры могут приобрести нездоровые пищевые привычки.

Чтобы определить наиболее эффективные методы борьбы с растущей проблемой избыточного веса и недоедания требуется провести еще немало исследований. Однако в целом известно, что у молодых женщин больше шансов пострадать от дефицита питания, чем у молодых мужчин. Также в группе риска девочки-подростки, которые рано беременеют, ведь их организм должен поддерживать не только собственные рост, но также рост плода.

Третья декада: от 20 до 30

У молодых взрослых меняется образ жизни – они поступают в колледж, вступают в брак или живут с родителями, сами становятся отцами и матерями. Все это может привести к набору веса. От накопленного жира трудно избавиться: тело посылает сильные сигналы аппетита, когда мы употребляем меньше пищи, чем необходимо для покрытия энергетических нужд. Но сигналы, препятствующие перееданию, более слабые. Все это приводит к порочному кругу чрезмерного потребления.

Новая область научных исследований концентрируется на том, чтобы изучать сытость, то есть ощущение того, что съедено достаточно. Это полезно при попытках похудеть, ведь чувство голода больше других мешает придерживаться ограничений и есть меньше, чем просит тело. То есть, создавать дефицит калорий.

Разная пища посылает в мозг различные сигналы. Например, можно запросто съесть банку мороженого, потому что жир не отправляет в мозг сигналы прекратить поглощать пищу. Зато еда с высоким содержанием протеина, воды или клетчатки способна надолго сохранить ощущение сытости.

Разная пища посылает в мозг различные сигналы

Четвертая декада: от 30 до 40

Взрослая трудовая жизнь приносит другие проблемы: это уже не только урчащий живот, но также стресс, который влияет на аппетит и пищевые привычки 80% населения. При этом половина людей под воздействием стресса теряет аппетит, а другая половина напротив – начинает переедать. Такие разные стратегии интригуют: феномен “пищевой зависимости”, непреодолимого желания поглощать специфические, часто высококалорийные продукты, еще не совсем понят. Также на стресс и его влияние на пищевое поведение могут воздействовать такие черты характера как перфекционизм и добросовестность.

Важным вызовом является реорганизация рабочей среды ради избавления от проблемных паттернов питания. Работодатели должны стремиться к пропаганде здорового питания ради продуктивной и здоровой рабочей силы. В частности, думать о способах управления стрессом и стрессовыми ситуациями.

Пятая декада: от 40 до 50

Мы – существа привычки, и часто не хотим менять предпочтения, даже если знаем, что они для нас вредны. Слово “диета” происходит от греческого “diaita”, означающего “стиль жизни”. При этом мы хотим изменить свое питание, не поменяв стиль жизни, но иметь здоровое тело и разум.

Существует множество доказательств того, что питание является главным фактором формирования различных болезней. Всемирная организация здоровья называет курение, нездоровую диету, отсутствие физической активности и проблемы с выпивкой главными факторами влияния на здоровье и смертность. Именно в этом возрасте взрослым стоит менять поведение в соответствии с тем, что диктует здоровье. Однако симптомы болезней часто остаются невидимыми – например, высокое кровяное давление и холестерин. Поэтому многие взрослые не предпринимают никаких шагов.

Шестая декада: от 50 до 60

В пожилом возрасте происходит постепенная потеря мышечной массы – это около 0,5-1% в год после 50 лет. Такие факторы как снижение физической активности, недостаточное потребление белка и менопауза у женщин ускоряют процесс потери мышечной массы. Здоровая, разнообразная диета и физическая активность важны для уменьшения таких последствий старения. А потребности стареющего поколения в приемлемых, недорогих и содержащих большое количество белка продуктах часто не удовлетворяются. Богатые белками закуски могут стать идеальным способом увеличить общее потребление протеина пожилыми людьми, но в настоящее время существует довольно мало таких продуктов.

Седьмая декада: от 60 до 70 и дальше

Важный вызов современности – растущая продолжительность жизни и поддержание достойного качества жизни. Ведь иначе мы рискуем превратиться в общество очень старых, но немощных людей. Здесь важно правильное питание, ведь старость приносит с собой плохой аппетит и отсутствие голода, отсюда – ненамеренная потеря веса и повышенная хрупкость. Отсутствие аппетита может быть последствием болезни, например, Альцгеймера.

Еда – это социальный опыт, и меняющиеся факторы вроде бедности, потери партнера или семьи, прием пищи в одиночку влияют на чувство удовольствия от еды. Другие проблемы пожилого возраста вроде проблем с глотанием, зубами, потери ощущений вкуса и запаха также влияют на желание поесть.

Мы должны помнить о том, что в течение всей жизни еда – это не только топливо, но также социальный и культурный опыт, которым нужно наслаждаться. Все мы являемся экспертами по еде, ведь делаем это каждый день. Поэтому должны приветствовать каждую возможность поесть как шанс насладиться едой и положительными эффектами, которые правильная пища оказывает на наше здоровье.

Перевод НВ

Впервые опубликовано на The Conversation.

Републикация полной версии текста запрещена.

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