Страх денег. Что мешает вам быть богатыми? Блог Михаила Лабковского

Чем отличается психология бедного человека от рассуждений богатых людей?

Большинство, я уверен, считает, что стать богатой женщине мешает в первую очередь происхождение из бедной семьи. Еще чаще я сталкиваюсь с убеждением, что достичь финансового благополучия мешает отсутствие «блата», полезных связей. Оба утверждения ошибочны.

Прямой зависимости между счастьем и количеством денег не существует. Она возникает только в случае серьезных проблем со здоровьем. Все остальное – состояние психики. При здоровой психике человеку нужно столько денег, сколько он может проесть.

Начну немного издалека. В перестроечное время в школах активно обсуждался вопрос школьной формы. Дескать, если дать детям возможность одеваться не в форму, сразу станет очевидна разница между богатыми и бедными. Причем на стороне «уравниловки» чаще стояли учителя, которым хотелось максимально ровного и бесконфликтного коллектива в классе. Считалось, что очевидная разница в материальном статусе приведет к тому, что дети из богатых семей будут третировать детей из малообеспеченных семей. Я тогда работал в школе, был молодым учителем и практически единственным, кто утверждал обратное. Дети из бедных семей, глядя на более обеспеченных сверстников, получат дополнительную мотивацию в будущем изменить свой материальный статус, заработать больше, стремиться к достижениям, карьере и успеху.

Именно из бедных получаются богатые. Это статистика. У нас в России нет так называемых Old Money, состояний, которые формировались бы поколениями и передавались по наследству. То есть все богатые, которых мы видим сегодня – это люди, вышедшие из СССР так же, как и те, кто сегодня беден. Стартовые условия были примерно равными, но одни «выстрелили», а другие нет.

На деньгах нельзя зацикливаться, нельзя связывать с ними все свои надежды

Вот это прямо образчик психологии бедности. Откладывание на черный день, намеренное накопление (это откладывание денег в условную копилку не потому, что они остались не потраченными, а регулярное «отрезание» некоторых сумм из бюджета), расчет расходов (это на оплату счетов, это – на кино и мороженое) – все это формирует бедность. Это признак ущербного сознания, сознания бедняка. И, к сожалению, подавляющее большинство людей в нашей стране живет именно так: копит, откладывает, ограничивает себя во всем. Откладывая деньги, вы отнимаете их у себя и своей сегодняшней полноценной жизни. Вы обслуживаете свои страхи и укрепляете в себе психологию нищего человека.

Для сравнения: есть такое понятие, как «французская идеология». Французы – не самая богатая в мире нация, а Франция – отнюдь не лидер в мировой экономике. И зарплаты во Франции не заоблачные, а жизнь довольно дорогая. Так вот, самая необеспеченная француженка, которая покупает одежду в универмаге TaTi (самый низкий ценовой уровень, дальше только секонд-хенды), купит себе сумочку, туфли или шарфик, которые будут стоить космических для нее денег. Но купит. На последние деньги. Потому что хочется, потому что ее это порадует, потому что это красиво. «Живи, как будто сегодня последний день, и в конце концов ты не ошибешься». Это психология радости от потраченных денег. Понимаете? Возникает связка «деньги – радость». А у нас в сознании «деньги – тревога, проблемы, нехватка». На деньгах нельзя зацикливаться, нельзя связывать с ними все свои надежды. Довольно типичный путь в жизненный тупик – это жить и думать, что сейчас это у вас только репетиция жизни. А, мол, завтра вы переселитесь в другую квартиру и пересядете в шикарную машину и уж тогда заживете по‑настоящему!

Надо жить сегодняшним днем. Если вы вечно недовольны тем, что имеете, и у вас нет полноценного сегодня, то откуда возьмется полноценное завтра?

Человек с психологией бедняка откладывает свою жизнь на потом, он мечтает, что вот когда-нибудь наступит та самая, счастливая и обеспеченная жизнь. Но если откладывать (хоть деньги, хоть удовольствия, хоть жизнь), она не наступит ни-ког-да.

Другая черта психологически бедного человека: он патологически не уверен в своей способности зарабатывать. На собеседовании такие девушки всем видом сообщают, что для них честь быть приглашенными на встречу, что они мечтают попасть на работу в компанию. Они не рассматривают это собеседование как встречу равных: компания ищет сотрудника, а сотрудник ищет компанию. Они изначально занимают позицию «снизу», позицию маленького человека. Так мы, как говорится, слона не продадим.

Что же делать? Начать с того, чтобы обрести уверенность в своих профессиональных качествах. Каждая наверняка назовет несколько навыков или умений, в которых она хороша. Гордитесь этим. Да, вы многого не знаете и не умеете, но вы способны быстро научиться! Вы способны освоить новое, наработать опыт, вы достойны высоких должностей и высоких доходов. Вы морально готовы тратить эти деньги на то, что вам по душе, а не складировать в страхе, что завтра все отнимут. Потому что если отнимут, то все ваши усилия пойдут прахом. Если вы эти деньги будете тратить здесь и сейчас, вы хотя бы будете жить в радость.

Забудьте фразу: «Ситуация на рынке». Да, есть люди, которые сопоставляют свои доходы со «средним по больнице» и ориентируются на то, что будут зарабатывать примерно столько, сколько предлагают другим людям с похожей квалификацией. Но это ерунда.

Пойдем дальше. Богатые люди не боятся жить в долг. Они уверены, что этот долг временный, и спокойно его отдают, как только получают очередной доход. А что этот доход будет – они не сомневаются. Они найдут инвестора, спонсора, сведут двух бизнесменов и получат комиссию за услуги, изменят ценовую политику, предложат свои услуги более успешному производству. Они обладают свободным мышлением, широким, и знают: если не сработал один способ – сработает другой. Они не боятся рисковать и искать, это их азарт, их адреналин.

Вот реальная история: девушка мечтала о красивой машине. Увидела объявление о продаже авто цвета фуксии, которое точь-в-точь совпадало по цвету с ее любимыми перчатками. Посчитала, что это знак свыше, собрала по друзьям, коллегам и знакомым денег в долг – и купила эту машину. На следующий день после покупки в девушку въехали на перекрестке, две двери под замену. Страховку она оформить не успела. Вину признали обоюдной, компенсация ей не полагалась. Что она сделала? Пошла снова собирать деньги в долг! На них починила машину. И что вы думаете? Через месяц она нашла новую работу с более высоким окладом, через два заключила выгодную сделку и получила премию от руководства, а через три месяца полностью отдала долги и за машину, и за ремонт. А через полгода поехала отдыхать заграницу. Потому что она верила в себя, в то, что деньги она заработает, что финансовые сложности — временные, а машину ей хотелось прямо сейчас. Я почти уверен, что не купи она эту машину, она бы не стала искать новую работу, соответственно, не увеличила бы доход. Долги стимулируют, толкают вперед, богатые люди их не боятся.

Еще один признак потенциально богатого человека – он не боится работать на себя. Практически все начинают с работы по найму, но как только человек осознает, что приобрел достаточно опыта, он уходит в свободное плавание. Потому что даже зарплата топ-менеджера – это всего лишь та сумма, которую ему платит тот, у кого на самом деле много денег. Зарплата расслабляет. Вы понимаете, что 1-го и 15-го вы получите вот столько. Вам точно хватит на то-то и то-то. Работа на себя предполагает, что вы несете ответственность за то, будет ли вам завтра хлеб. Или хлеб с маслом, или хлеб с икрой. И стремящийся к богатству человек не боится, что не хватит. Не хватит – возьмет в кредит, откроет новый проект и расплатится.

Еще пример: потенциально богатый человек смело инвестирует в свое будущее. Он не идет на полумеры. Если он открывает ресторан – это будет сразу большой и красивый ресторан с качественным интерьером, хорошими винами и профессиональным шеф-поваром. Этот человек не будет начинать с помещения с дешевым ремонтом, пластиковыми стульями и меню закусочной, в надежде на этом подзаработать, а уж потооом… Понимаете? Он не откладывает хорошую жизнь на будущее. Его ресторан первое время будет работать в убыток, потом выровняется, если он не будет экономить на продуктах и персонале, а потом станет модным местом и принесет прибыль. А закусочная прогорит, человек убедится, что он плохой бизнесмен, и скатится обратно в свою бедность.

Если человек не строит бизнес, а пытается избежать потерь, тревожность и страх разорения толкают его на ошибки, которые порой оказываются фатальными.

Именно поэтому женщинам сложнее разбогатеть. Женщина несет ответственность не только за себя, но и за детей. И да, во многих ситуациях ей спокойнее и надежнее получать зарплату 2 раза в месяц и знать, что она и дети будут сыты, одеты и обуты. Я нисколько не осуждаю этот подход, хочу это подчеркнуть. Просто он никогда не приведет к богатству. Это тоже может быть сознательным выбором, и никто не вправе считать его неправильным.

Важно понимать, что деньги не любят страхов. Деньги любят бесстрашных.

Текст публикуется с разрешения автора

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