Стоит ли доверять интуиции. Объясняет ученый

В современном мире принято противопоставлять аналитическое мышление и интуицию. Но это неправильно

Представьте, что руководитель большой компании объявляет о важном решении и говорит, что оно основано на чутье. Его встретят с недоверием, ведь важные решения, безусловно, должны быть тщательно обдуманными и рациональными.

У решений, принятых на основании интуиции, плохая репутация, особенно на Западе, где на протяжении последних десятилетий постоянно популяризировалось аналитическое мышление. Постепенно, многие стали считать, что люди развились от существ, полагавшихся на примитивное, магическое и религиозное мышление, до тех, кто стал полагаться на аналитический и научный анализ. Как следствие, к эмоциям и интуиции стали относиться как к ошибочным или даже эксцентричным инструментам.

Однако такое восприятие основано на мифе о когнитивном прогрессе. Эмоции – это, на самом деле, не глупые реакции, которые стоит игнорировать или исправлять посредством рациональных навыков. Они являются оценками того, что мы испытали или подумали, и в этом смысле также являются формой обработки информации.

Интуиция, или шестое чувство, – результат серьезной обработки информации, происходящей в мозгу. Исследователи предполагают, что мозг – большая прогностическая машина, которая постоянно сравнивает входящую сенсорную информацию и текущий опыт с уже накопленными знаниями и памятью о предыдущем опыте. И, таким образом, предсказывает будущее.

Это гарантирует, что мозг всегда готов справиться с текущей ситуацией наилучшим образом. Когда происходит несоответствие (случается то, что не было спрогнозировано), мозг обновляет свои когнитивные модели.

Соединение предыдущих моделей (основанных на прошлом опыте) и текущего опыта происходит автоматически, на подсознательном уровне. Интуиция возникает, когда мозг достиг важного соответствия или несоответствия между когнитивной моделью и текущим опытом, но ваше сознание этого еще не поняло.

Например, вы едете в темноте по проселочной дороге и слушаете музыку, как вдруг интуиция подсказывает взять немного в сторону. Продолжая движение, замечаете, что объехали огромную выбоину, которая могла сильно повредить автомобиль. Вы рады, что доверились чутью, даже если не знаете, откуда оно взялось. В действительности, автомобиль, едущий далеко перед вами, сделал аналогичный небольшой поворот (ведь местные знают дорогу), а вы последовали за ним, не осознавая этого.

Когда у вас накапливается большой опыт в определенной области, мозг обладает большим количеством информации, которую может сопоставлять с текущим опытом. Это делает вашу интуицию более надежной. Это значит, что, фактически, с опытом интуиция становится лучше.

Предвзятое понимание

В психологической литературе интуицию часто объясняют как одну из двух главных моделей мышления наряду с аналитическим подходом. Интуитивное мышление описывают как автоматическое, быстрое и подсознательное. С другой стороны, аналитическое мышление – медленное, логическое, осознанное и преднамеренное.

Многие воспринимают разделение между аналитическим и интуитивным мышлением так, будто эти два типа обработки информации противоположны, и задействуются поочередно. Однако недавний мета-анализ группы исследований показал, что аналитическое и интуитивное мышление, как правило, не коррелируют и могут происходить одновременно.

И хотя правдой является то, что один стиль мышления, вероятно, доминирует над другим в любой ситуации – как правило, это аналитическое мышление, – подсознательная природа интуитивного мышления затрудняет понимание того, когда же оно происходит. Ведь под капотом нашего сознания происходит очень многое.

С опытом интуиция становится лучше

В действительности два типа мышления дополняют друг друга и способны работать сообща. Даже новаторские научные исследования могут начаться с интуитивного знания, которое позволяет ученым формулировать инновационные идеи и гипотезы, которые они затем подтверждают путем тщательного тестирования и анализа.

Более того, хотя интуиция считается неточной, аналитическое мышление также допускает ошибки. Как показали исследования, излишнее обдумывание может серьезно навредить процессу принятия решений.

В иных случаях аналитическое мышление представляет собой запоздалое оправдание и рационализацию решений, принятых интуитивно. Например, так происходит, когда мы должны объяснить свои решения в моральных дилеммах. Такой эффект позволяет некоторым людям обращаться к аналитическому мышлению как к “пресс-секретарю” или “внутреннему адвокату” интуиции. Зачастую мы не знаем, почему приняли то или иное решение, но хотим найти для него причины.

Инстинкты доверия

Так что же, стоит ли нам полагаться на интуицию, учитывая, что она помогает принимать решения? Это сложно. Поскольку интуиция опирается на эволюционно более старый, автоматический и быстрый способ обработки информации, она становится жертвой заблуждений вроде когнитивных предубеждений. В мышлении могут автоматически происходить системные сбои. Несмотря на это, знание общих когнитивных заблуждений поможет определить их в будущем.

Также, поскольку быстрая обработка информации является более древней, порой она может быть более устаревшей. Возьмем, например, тарелку пончиков. Вам может хотеться съесть их сразу, но вам не нужно такое количество сахара и жиров. А вот во времена охотников и собирателей накопление энергии считалось бы мудрым инстинктом.

Таким образом, в каждой ситуации, предполагающей основанное на оценке решение, подумайте, правильно ли ваша интуиция оценила ситуацию. Это эволюционно старая или новая ситуация? Включает ли она когнитивные предубеждения? Есть ли у вас опыт или экспертиза в ситуациях такого типа? Если ситуация эволюционно старая, связана с когнитивными предубеждениями и у вас нет опыта, полагайтесь на аналитическое мышление. Если наоборот, доверьтесь интуиции.

Пора прекратить клеймить интуицию и начать воспринимать ее как то, чем она является: быстрый, автоматический, подсознательный тип мышления, способный обеспечить нас полезной информацией, которой не предоставит анализ. Стоит признать, что интуитивное и аналитическое мышление происходят одновременно, каждое из них стоит учитывать, принимая решение.

Перевод НВ

Впервые опубликовано на The Conversation.

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