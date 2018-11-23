Станьте богатыми. Пять правил, как обращаться с деньгами. Блог американского писателя Дариуса Фору

Неважно, как много вы получаете – важно, как вы распоряжаетесь деньгами

У вас есть личная финансовая стратегия? Если бы у меня спросили такое пару лет назад, я бы рассмеялся в ответ: «Подумаю об этом завтра».

Очень глупо. Если у вас нет собственной финансовой стратегии, вполне возможно, вы так и не станете богатыми. В среднем миллениалы в США зарабатывают $40-50 тысяч в год, тогда как долг за университет достигает $20-40 тысяч.

Но высокий уровень заработка миллениала превышает средний более чем в 7 раз. И это справедливо для людей всех возрастов. Разница между средним заработком и доходом выше среднего колоссальная.

Когда я понял это, то всерьез задумался о деньгах. Но не о том, как получать больше денег – это ошибка большинства. Мы всегда думаем, что большое количество денег решает все на свете.

«Все проблемы исчезнут, как только я стану зарабатывать немного больше». Жаль вас разочаровывать, но так не бывает. Когда растут доходы, увеличивается и количество проблем.

Да, хорошо зарабатывать – важно. Не только для вашего счета в банке, но и для развития карьеры. Когда вы становитесь лучше и получаете больше опыта, зарплата тоже может повышаться.

Самый легкий путь быть при деньгах – не тратить их

Но нам нужно перестать думать, что деньги – решение всех проблем. Лучше разработать стратегию, позволяющую эффективнее распоряжаться деньгами – только это поможет нам перестать зарабатывать «средне». Вот мои семь правил поведения с деньгами.

1. Меньше желайте

Общее правило: зарабатываем деньги мы дольше, чем тратим. Вы работаете тысячи часов, чтобы получить определенное количество денег. А потом вкладываете их в новую машину, дорогое путешествие, часы или что-то еще, о чем мечтаете.

Все мы это понимаем, правильно? Но продолжаем тратить деньги, будто это ничего не значит. Я понимаю, что нечто подобное вы могли слышать от вашего дедушки, но самый легкий путь быть при деньгах – не тратить их.

Это хороший совет. Стоики тоже об этом знали. Настоящая свобода в скромных желаниях.

2. Узнайте, как функционирует экономика

Когда процентная ставка растет? Когда падает? Какие существуют гарантии? Что такое инфляция? Когда она наступает? Как работает финансовый рынок?

Почему происходит обвал экономики? Что делать с долгами? Кто печатает деньги? Зачем их печатают?

Можно продолжать до бесконечности, но суть вы должны уловить. Вам не нужно быть экономистом. Но сделайте себе одолжение, прочтите книгу вроде «Случайной прогулки по Уолл-стрит» Бертона Мэлкила. Это отличный конспект о том, как функционирует экономика и инвестиции. Или зайдите на Investopedia.com и найдите ответы на вопросы выше – и задайте новые.

Главное, что нужно понять: знания всех этих вещей предотвращают панику. «О, черт! Рынок обвалился! Что же делать!» Паника вам не поможет.

3. Избегайте личных долгов

Личные долги вредны для вашего бюджета как ничто другое. Но, если честно, я не вижу ничего плохого в займе денег.

Если вы хотите начать бизнес или приобрести недвижимость, зачастую долг – это потребность и разумнее его взять. Но вы должны с умом подходить к долгам. Как и с инвестированием, существует ряд правил.

Например, абсолютный факт: никогда не занимайте на покупку машины, электроники или чего-то, что со временем падает в стоимости. А если вы готовы начать свое дело или инвестировать в готовую недвижимость – внимательно все обдумайте. Помните, что деньги в долг – это не подарок.

4. Экономьте так много, как можете

Довольно очевидно. Желайте меньшего, избегайте долгов и откладывайте максимально много. Личные финансы так называются не просто так. Ваша денежная стратегия зависит от возраста, личности, места жительства, образования, опыта и т.д. Житель Манхэттена, скорее всего, не сможет купить квартиру. Цены там чересчур завышены, так что снимать жилье разумнее.

Покупка квартиры имеет больше смысла в городе с меньшими ценами. В таких случаях аренда выйдет дороже.

Как много накоплений вам нужно? Зависит от вас. С какой суммой вам комфортно жить?

5. Продумайте краткосрочную стратегию

Эта статья для тех, кто не планирует становиться профессиональным инвестором. Моя инвестиционная стратегия ориентирована на долгосрочность. Но это также значит, что сегодняшние доходы я должен организовать так, чтобы платить по счетам. Как вы это сделаете? Именно это и есть краткосрочной стратегией.

У меня она базируется на улучшении рабочих умений и нескольких источниках доходов. Я вкладываю много в свое образование, так как понимаю: больше знаний – больше контроля над заработком.

И я не полагаюсь на один большой источник дохода. Вместо этого, у меня есть несколько способов получать деньги, что снижает риски. Если один из них исчезнет, останутся остальные.

Действуйте прямо сейчас

Как видите, эти правила не о том, как зарабатывать больше. Да, это важно. Но перед тем, как сконцентрироваться на больших доходах, научитесь справляться с теми, которые уже есть.

Главный вопрос на сегодня: могу ли я увеличивать стоимость своих денег?

Если нет, тогда поставьте это в приоритет на ближайшие годы. Узнайте больше о методах успешных людей. Из одной статьи понять невозможно. Читайте книги, изучайте экономику, пробуйте на личном опыте, общайтесь с подкованными людьми.

Вы хотите определять стоимость – неважно, работой или инвестициями. Не имеет значения, получаете вы $10 или $10 000 – принципы всегда одни. Человек, который смог управлять тысячей, сможет справиться и с 10 тысячами, и так далее.

Когда вы поймете, как заставить ваш счет расти, а не уменьшаться, тогда вы окажетесь на пути увеличения личного капитала.

Перевод НВ

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