Становится слишком жарко. Британский ученый – об идеальной температуре для работы

Рабочая продуктивность напрямую зависит от комфорта в офисе

Когда мне становится слишком жарко на работе, я люблю открыть окно, достать из холодильника мороженое и сбросить ботинки. Но для многих это – не вариант. Поиск правильной температуры может существенно изменить уровень счастья и продуктивности на работе. Он также может стать причиной серьезных споров.

Впрочем, идея идеальной температуры – лишь отвлекающий маневр. Исследования в сфере психологии рабочего места показывают, что люди просто хотят контролировать окружающую их среду.

Возьмем в качестве примера Стива. Я брал у него интервью в рамках исследовательского проекта, целью которого было изучить благополучие на работе. Комментирую жару в начале августа, тот сказал: “Ты наблюдаешь, как солнце движется вокруг офиса. Когда оно доберется до тебя, ты знаешь, что будешь гореть. Все станет липким. Тогда нужно попросить команду по управлению снизить температуру, но к тому времени, когда они это сделают, погода изменится, и твое тело просто замерзнет”.

Советы по температуре

Официальные органы рекомендуют различные температуры для разных рабочих мест.

Исследование Корнеллского университета показало, что при температуре в +25 градусов сотрудники на 155% лучше справлялись с набором текста, чем при температуре +20. Тот факт, что такая небольшая разница в температуре увеличивала показатели среднего работника с 90 до 230 напечатанных слов в минуту, кажется довольно необычным.

Конечно, это может быть связано с тем, что температура на рабочем месте, как правило, подстроена под мужчин. Это говорит о том, что идеальные рабочие температуры были рассчитаны в 1960-х, когда доминировали мужчины.

Считается, что физиологически женщины, как правило, имеют больший процент жира и меньший процент мышц, чем мужчины. Поэтому для комфорта им нужно больше внешнего тепла. Быстрый метаболизм молодых мужчины обеспечивает более высокую температуру их тела. А вот люди постарше предпочитают более теплые помещения, чем их молодые коллеги.

Но дело в том, что как вид, все люди – одетые в смесь хлопка, полиэстера и шерсти, представители всех полов и возрастов – могут комфортно работать при температуре от 14 до 25 градусов тепла. Психологические исследования предполагают, что в этом диапазоне не существует такого понятия как единая температура, которая максимизирует производительность. Не всем женщинам нравятся теплые помещения, не всем мужчинам – прохладные, а некоторые 60-летние любят сидеть у окна.

То, как люди чувствуют себя в определенной среде, также сильно зависит от их отношения к месту. Если вы работаете в большой комнате, где ваше местоположение, поведение и температуру воздуха определяет руководство, то ваше чувство автономии будет минимальным.

Существует большой диапазон температур, при которых люди могут отлично работать, однако сам по себе термостат способен вызывать раздражение, жалобы и даже болезни. Причина недовольства и плохих показателей – неуклюжее организационное управление.

Наука говорит о том, что людям нужно оставлять выбор, в каких условиях работать. Если температуру контролирует начальство, это значит, что оно относится к сотрудникам, как к детям. Затраты, сэкономленные отсутствием такого простого выбора, перевешиваются пониженной продуктивностью.

Благополучие и продуктивность

Чтобы проверить, насколько офисная среда влияет на продуктивность, мы вместе с коллегой Алексом Хасламом провели эксперимент. Мы дали людям одинаковые задания и посадили в одинаково комфортных, эргономично идеальных офисах. Температура была неизменной. Но разным группам был дан разный уровень контроля над пространством. Результаты отличались разительно.

В одном случае сотрудники работали в офисных помещениях, которые отражали стандартную, спартанскую, управленческую модель большинства крупных офисов на Западе. Все временное было исключено, дабы не было отвлекающих факторов, а умы работников были сосредоточены на работе. Другие сотрудники, в абсолютно таком же пространстве, могли вносить частичку себя, самостоятельно контролируя количество картин и растений в офисе. Мы оценивали уровень комфорта и производительности при тех и других условиях.

Людям нужно оставлять выбор, в каких условиях работать

Результаты показали, что люди, которым дали ощущение контроля над их рабочим пространством, чувствовали себя на 40% комфортней. Их продуктивность выросла на 32%. И хотя температура была неизменной для тех и других условий, сотрудники ощущали большую жару или холод (а также чувствовали себя более больными), когда пространство было простым и контролировалось руководством, а не ими самим. Как следствие, их продуктивность также была значительно более низкой.

Пока я пишу эти строки, в моем офисе 26 градусов. Слишком тепло, если ориентироваться на правила. Но я поставил вентилятор, открыл окна и налил себе прохладный напиток. И не мог бы чувствовать себя комфортней. В кол-центре Стива температура, скорее всего, ниже, но ему будет жарко, он будет чувствовать себя обеспокоенным и бессильным. Комфорт и продуктивность зависят не от температуры, но от ощущения независимости, возможности влиять на пространство. Меняется восприятие даже того, насколько в помещении жарко.

Перевод НВ

Впервые опубликовано на The Conversation.

Републикация полной версии текста запрещена.

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