Стань чемпионом. Как добиться большого успеха? Блог Энтони Мура

Многие из нас руководствуются чувством страха, а не желанием или амбициями. В итоге мы постоянно соревнуемся с другими за внимание и популярность, застревая в пустых победах

Популярность становится некой защитой от страха, присущего всем. Когда мы чувствуем себя любимыми и избранными – нам хорошо. Однако как написал один из самых продаваемых авторов Джеймс Альтушер: «Когда нас не выбирают, то мы расстраиваемся. Когда нас выбирают – даже идиоты, – мы радуемся. Подобное лишение свободы нужно забыть. Не переосмыслить или проанализировать. А напрочь стереть из памяти».

Любители соревнуются за популярность. Чемпионы же берут курс на достижение успеха.

Профессионалы и ведущие деятели не беспокоятся о популярности. Они не заинтересованы в таких вещах, как драма, офисные интриги или сплетни. Им не важно, на какой ступени социальной лестницы они находятся; они слишком сконцентрированы на действиях, необходимых для достижения успеха.

Один из лучших советов, услышанных мной на эту тему, состоял из трёх простых слов: «Держись своей полосы».

Не имеет значения, насколько быстро кто-то движется. Не имеет значения, насколько быстро ты движешься. Если ты будешь постоянно оглядываться по сторонам – авария неизбежна.

Сосредоточься на себе. Обучись всему, на что способен. Экспериментируй, ошибайся, выясняй, что эффективно. Вскоре ты освоишься. А однажды оглянешься вокруг себя и удивишься, насколько чертовски быстро ты движешься. Избавься от зависти. Посвящай всё свободное время учёбе и развитию.

В борьбе за популярность, ты отдаёшь свою власть другим

Правда в том, что большинство людей предпочтут путь хорошей посредственности, чем непритязательную дорогу к успеху.

Если ты один из таких людей – осторожно! Твоё желание популярности препятствует достижению настоящего, длительного успеха. Мир не благоволит временным «царям горы».

Сосредоточься на себе. Обучись всему, на что способен. Экспериментируй, ошибайся

Когда ты сражаешься за популярность, ты отдаёшь свою власть другим. Ты теряешь чувство идентичности и собственного достоинства, тогда как другим разрешено решать, насколько ты «ценен».

Именно так я привык жить. В старшей школе, помню, испытывал отвращение к самому себе, поскольку вечно всем пытался угодить. Я вёл себя как тряпка, боясь, что получив ответ «нет», люди отвергнут меня. Тогда власть была у них: если они скажут, что я облажался – значит, это так и есть.

Я нуждался быть избранным – симпатичными девушками, баскетбольным тренером, учителем, ребятами на ударных. В результате делал все для посторонних, даже если знал, что перестаю быть собой.

Я не понимал, что вместо этого должен отказать им. Может тогда не был бы настолько жалким.

Так жить нельзя. Рано или поздно такое поведение заставит тебя гнить изнутри. Оно токсично. Однажды мой коллега Тим Деннинг написал: «Если ты не будешь собой, ты разрушишь себя».

Ушли годы на то, чтобы я перестал изводить себя желанием быть любимым и избранным. Да, я до сих пор так делаю: всё ещё смеюсь над шутками, которые не считаю смешными или соглашаюсь с мнением, которое на самом деле не разделяю – просто чтобы быть популярным и любимым.

Но сейчас с каждым днём я становлюсь всё ближе и ближе к тому, чтобы быть полностью, без всяких оправданий собой. И эта версия меня не пытается нравиться другим людям – поскольку так я могу быть таким, какой я есть.

Часто мы позволяем судить нас тем, кто даже не пытается оценить себя. Многие люди не пытаются лечить собственные психологические травмы или корректировать свою ребяческую потребность во внимании, поэтому и продолжают охотиться за популярностью, в надежде избавиться от страха и незащищенности.

Это игра на поражение, определяемая манипуляциями, контролем и обманом. Поэтому множество людей сосредоточены на своём образе больше, чем на личном прогрессе (или же его отсутствии).

Любители соревнуются за популярность. Они думают, что если их выберут, то это решит все проблемы. Но чемпионы берут курс на успех. Они не разрешают второстепенной гонке за популярностью контролировать свои действия.

Когда ты сконцентрирован на успехе, ты становишься успехоориентированным. Ты знаешь, что ты ищешь. Если же ты в поисках лишь похвалы и одобрения – только на них ты и можешь рассчитывать.

Скажи мне, как ты к себе относишься, и я скажу тебе, кто ты

Большинство людей не проживают желаемую жизнь по той причине, что не верят в возможность достичь такого образа жизни.

Легко хотеть быть в одном потоке с толпой. Это снижает шансы на атаку или стыд. Толпа осуждает тех, кто выделяется и самостоятельно ищет своё счастье; их подъём подчёркивает низость толпы, что вызывает раздражение и критику.

Но если ты воспринимаешь себя как очередную посредственную личность – это всё, чем ты когда-либо будешь.

Если ты хочешь выдающихся результатов, наполненной энергией и свободой жизни – тогда тебе нужно совершать невероятные поступки. Возможно те, которые ты никогда не делал раньше.

Подобное требовательное поведение – выбирать только лучшие блюда и лучший досуг – является прямым результатом того, как ты видишь себя. Твой взгляд определяет самовосприятие. Если смотришь на себя, как на скучного, обыкновенного и ничем не примечательного, именно таким и станешь. Но если начнёшь видеть в себе чемпиона – начнёшь действовать соответствующе.

Мои первые четыре с половиной года писательства были полным провалом. После 54 истощающих и угнетающих месяцев у меня, в общей сложности, было 178 подписчиков и 40 заработанных долларов. Всё, что я делал, не работало. Я был зол, отчаян и полностью демотивирован.

Но в прошлом году всё изменилось.

Я достиг более 25 000 email подписчиков за последние девять месяцев.

В среднем число просмотров составило порядка 150 000 в месяц.

Я зарабатываю тысячи долларов ежемесячно непосредственно благодаря писательству.

Я подписал свой первый договор на книгу.

Я работаю на дому и могу постоянно проводить время с женой.

Что произошло?

Во-первых, я изменил личное видение себя.

Оглядываясь назад, надо признать, что я только и думал о себе как о любителе, начинающем писателе. Я не зарабатывал деньги и не получал отклик – то как же я мог назвать себя профессиональным автором? Так длилось годами.

Наконец, я решил взглянуть на себя по-другому. Я сказал: «Я престижный писатель». Это не значит, что раньше у меня не было каких-то прав. Но знаете, что произошло? Я стал вести себя, как престижный писатель.

Я начал писать последовательно и ежедневно. Я видел негативные комментарии и думал: «О, замечательно. Великих авторов критиковали постоянно». (До этого я бы надолго забросил писать после такого). Я оплатил дорогостоящий курс писательского мастерства и отлично справился с ним. Под конец из ста студентов я добился наибольшего числа подписчиков, откликов и прибыли.

Скажи мне, как ты к себе относишься, и я скажу тебе, кто ты.

Если ты воспринимаешь себя любителем, то так ты и действуешь (и другие воспринимают тебя так же). Но если ты воспринимаешь себя чемпионом, твоё поведение будет соответствующим. Вскоре ты увидишь результаты, достойные чемпиона.

Большинство людей сражаются за середину

Большинство людей никогда не станут по-настоящему успешными.

Это не потому, что они не пытаются; многие очень упорно стараются быть успешными. Они мотивированы, вдохновлены и обладают огромными мечтами.

Но они направляют всю свою энергию в неверное русло. Они борются за середину, рядовые вещи, за которые сражаются все. Так как они не верят, что когда-нибудь добьются большого успеха, они удовлетворяются «разумной» целью: зарплата, работа и три недели оплачиваемого отпуска в год.

Грустная правда в том, что люди не осознают: на самом деле сложнее достичь цели среднего класса, чем покорить поистине великую, десятикратную вершину. За середину конкуренция слишком велика. Как однажды отметил замечательный писатель Стивен Кови: «Если лестница не приставлена к нужной стене, каждый совершённый шаг лишь быстрее приближает нас к ошибочному месту».

Позволь задать тебе вопрос. Хотя тебе может не понравиться ответ.

Если бы я взмахнул волшебной палочкой и немедленно дал тебе то, за что ты борешься, стал бы ты счастливым?

Или же осознал, что цель, за которую сражаешься, дерёшься и споришь – это лишь… пустой звук?

Многим нужно понять, что предмет их борьбы не стоит того. Его недостаточно. Их цель куда меньше, чем присутствующий потенциал. Те немногие, победившие остальных 99% в драке, часто приходят к тому, что причина битвы была нелепой.

Возвращаясь к тем временам, когда я работал на крупные американские корпорации, моей единственной целью было получить небольшое повышение. По существу, я был продавцом и убил месяцы, пытаясь стать «старшим» продавцом. Нас было только двое, и другой парень уже был «старшим». Я так остро жаждал этого повышения. Целыми днями я планировал, как преуспеть в этом. Я поговорил с начальником. «Моя следующая цель – повышение до старшего продавца!», после чего я детализировал мой чёткий план из пяти шагов для достижения этого.

Знаешь, что самое ужасное? Мы наняли другого сотрудника, и через три месяца она получила работу, за которую я сражался около года.

Я помню, как был шокирован, в полном неверии, и как же это было несправедливо. Но когда первое потрясение прошло, осталась единственная мысль: «О чём, чёрт возьми, я думал?»

Это была такая маленькая цель. Мизерная. Что случилось бы, достигни я её? Только прибавка на три процента и ещё больше такой же скучной работы, что и до этого (обычно я заканчивал смену в 10:45).

Именно тогда я решил приступать к чему-то стоящему: начать собственное писательское дело, где я мог бы путешествовать по миру вместе со своей женой.

Так и произошло: с обновлённым фокусом на масштабной, десятикратной цели я окончил магистратуру, уволился с работы и переехал вместе с супругой в Южную Корею преподавать английский. Год спустя мы вернулись, а я запустил полноценное писательское дело. Сейчас я работаю на дому, зарабатываю тысячи долларов в месяц, помогая людям жить полной жизнью и лучше писать.

Насколько масштабная твоя цель?

Станешь ли ты по-настоящему доволен, если вдруг достигнешь её?

Заключение

Любительский взгляд на вещи – самый популярный. Первостепенный вопрос для его приверженцев – это быть «любимыми» и «избранными». Они могут иногда выигрывать, но обычно остаются в проигрыше. Поэтому их жизни зачастую определяются манипуляциями и обманом, как со стороны других, так и в собственных поступках.

Настоящие чемпионы не обращают на всё это внимания. Они не беспокоятся по поводу тривиальных, мелочных вопросов. Их не волнуют офисные интриги, кто с кем встречается или как понравиться наибольшему количеству людей.

Чемпионы сосредоточены на процессе. Их главная задача – стать лучше, чем они были вчера. Их ум сфокусирован на единственном предмете: как я могу достичь большего сегодня? Что я должен делать иначе для улучшения себя? Что ещё потребуется для движения в нужном направлении?

Внимательность к процессу и стремление к огромному успеху всё возможным. И любители остро нуждаются в понимании этого.

Чемпионы привлекают успех. От всех остальных их отличает осознание и контроль ситуации.

Не будь любителем. Чем больше ты стремишься к достижениям и сосредотачиваешься на процессе, тем большего успеха ты добьёшься.

Перевод НВ

Новое время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Энтони Мура. Републикация полной версии текста запрещена

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