Сразу после 25 лет. Как замедлить старение. Объясняет ученый

Физическая активность предотвращает старение не только мышц и костей, но также иммунной системы

Традицию отправлять телеграмму каждому британскому гражданину на его 100-летний юбилей более ста лет назад основал король Георг V. Он отправил всего девять писем. В прошлом году королева Елизавета подписала более 16 тыс. писем, приуроченных ко дням рождения. Британское общество стареет, рождаемость падает, а ожидаемая продолжительность жизни растет. Улучшение системы здравоохранения и медицинского обслуживания позволили достичь столь поразительных результатов в короткий срок.

Однако многие все еще скорее стойко переносят старость, а не наслаждаются ею, ведь она ассоциируется с болезнями, физической и умственной уязвимостью. Нынешние бэби-бумеры с меньше вероятностью, чем предыдущие поколения, будут относиться к старости спокойно, как ко времени, когда нужно будет познакомиться со своим врачом и пристраститься к дивану, тапочкам и дневным телепрограммам.

Свежее исследование, проведенное нами совместно с профессорами Бирмингемского университета и профессором Стефаном Хэрриджем из Королевского колледжа Лондона, ставило перед собой задачу понять, какие аспекты человеческого старения неизбежны, а какие являются результатом современного образа жизни, а, значит, могут быть контролируемы.

Сохранение силы

Доисторические племена охотников и собирателей были очень активны, много времени и энергии тратили на поиск пищи. Если они не преуспевали в этом, то проводили день с ограниченным количеством еды или вообще без нее. В противовес, наше общество – сидячее. Одно из исследований Фонда сердца показало, что большинство взрослых ежедневно проводят 15 часов в сидячем положении. Если добавить к этому восемь часов сна, то на физическую активность остается всего час.

С возрастом уровень активности падает еще ниже. В нашем исследовании мы попытались определить, насколько низкий уровень физической активности способствует старению различных систем нашего организма, в том числе мышц, костей и иммунной системы.

Мы исследовали 123 велосипедистов, мужчин и женщин, в возрасте от 55 до 79 лет, которые поддерживали высокий уровень активности во взрослой жизни. Они не были олимпийцами, но очень активными велосипедистами, способными проехать 100 км менее чем за 6,5 часов в случае мужчин и 60 км менее чем за 5,5 часов в случае женщин.

До этого мы изучали некоторые системы организма, которые, как мы знаем, с возрастом приходят в упадок. Это, например, мышцы и кости. В среднем возрасте люди начинают терять мышечную массу и вес со скоростью 1-2% в год. Это усложняет привычную активность и делает более трудным подъем по лестнице. Наши кости также становятся тоньше, что может привести к остеопорозу.

Мы обнаружили, что с возрастом велосипедисты не потеряли мышечную массу, а их кости стали лишь немного тоньше. Затем мы решили исследовать систему, которая не была так очевидно связана с физической активностью, – иммунную.

Начните смолоду

С возрастом иммунная система также приходит в упадок, что делает пожилых людей более восприимчивыми к инфекциям вроде гриппа и пневмонии. Также они хуже реагируют на вакцины, поэтому такая превентивная мера защищает их хуже, чем молодых. Когда мы сравнили иммунную систему велосипедистов с другими людьми старшего возраста, не тренировавшимися регулярно, а также с 20-летними, то выяснили, что их иммунная система больше походила на иммунную систему молодых.

В частности, мы обнаружили, что в организме велосипедистов по-прежнему вырабатывалось много Т-лимфоцитов. Их производит орган под названием тимус, который, как правило, начинает уменьшаться после достижения половой зрелости. Тимус пожилых велосипедистов вырабатывал столько же Т-лимфоцитов, как тимус молодых людей. Похоже, длительная приверженность велосипедам замедлила старение их иммунных систем.

Вернуть контроль над своим телом и предотвратить его износ вполне реально

Мы исследовали, почему так происходит и выяснили, что у велосипедистов в крови высокий уровень гормона интерлейкина 7, а это предотвращает уменьшение тимуса. Интерлейкин 7 вырабатывается множеством клеток организма, в том числе – мышечными клетками. Поэтому мы считаем, что активные мышцы производят больше этого гормона и берегут молодость иммунной системы.

Так что вернуть контроль над своим телом и предотвратить его износ вполне реально. Британский главврач Салли Дэвис советует, по меньшей мере, 150 минут аэробных нагрузок в неделю. Мы не знаем, достаточно ли этого, но это точно будет неплохим началом.

Наш уровень физической активности начинает сокращаться в 25-летнем возрасте, так что не откладывайте упражнения на старость. Начинайте прямо сейчас.

Перевод НВ

Впервые опубликовано на The Conversation.

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