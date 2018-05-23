Сохраняй спокойствие и управляй. Как поддерживать эмоциональный баланс под давлением ответственности. Блог психолога

Все руководители стремятся работать в команде "морских котиков бизнеса", которые готовы при любых жизненных условиях достигать поставленных перед компанией целей

Поднимаясь по карьерной лестнице в компании мы берем на себя больше ответственности за общий результат и производительность наших подчиненных. Мы становимся ключом к решению управленческих задач и примером для подражания. Но автоматически большинство руководителей попадает в ловушку непрерывного потока задач и "тушения управленческих пожаров". Как результат – уменьшение рабочей производительности, эмоциональная разбалансировка, физическое истощение, проблемы в семье, невозможность уделять время своим близким, желаниям и хобби. Что же этим делать?

Важно поддерживать себя в адекватном к жизненным обстоятельствам ресурсном состоянии.

Ресурсное состояние – это наличие физических, интеллектуальных, психоэмоциональных, душевных сил и энергии для решения текущих задач. Это ваше комплексное состояние, необходимое в данный момент при данных обстоятельствах, чтобы эффективно использовать свои внутренние и внешние ресурсы для достижения желаемой цели.

Фактически, это умение быть "здесь и сейчас", опираясь на реальность и ее возможности и совершать действия, продвигающие нас к требуемым результатам.

Физическое состояние напрямую влияет на нашу эмоциональную стабильность. Чем больше мы истощены, то более импульсивно и неконтролируемо реагируем на внешние раздражители. К сожалению, именно об этом забывает большинство руководителей, жертвуя собой и своим режимом дня ради результатов. Однако именно с него следует начинать балансировки. Поэтому здесь ключевыми составляющими являются:

Соблюдение режима сна. Определите свое необходимое время на сон и восстановление. Для кого-то достаточно и шести часов, а для кого-то девять – это норма. Критерий качества сна: вы легко встаете с сигналом будильника в ровном эмоциональном состоянии. Сон напрямую влияет на качество и упорядоченность мыслетворческих процессов;

Определите свое необходимое время на сон и восстановление. Для кого-то достаточно и шести часов, а для кого-то девять – это норма. Критерий качества сна: вы легко встаете с сигналом будильника в ровном эмоциональном состоянии. Сон напрямую влияет на качество и упорядоченность мыслетворческих процессов; Питание. Об этом много пишут, и есть достаточно специалистов, которые помогут сбалансировать рацион таким образом, чтобы поддерживать достаточную энергию в организме и обменные процессы.

Об этом много пишут, и есть достаточно специалистов, которые помогут сбалансировать рацион таким образом, чтобы поддерживать достаточную энергию в организме и обменные процессы. Физические нагрузки. Должны подходить именно вам и вашему режиму дня. Самое простое и действенное при большой загрузке: гулять на свежем воздухе вечером или утром. За одно можете уделять это время семье, общению с детьми и своей половинкой. Спорт должен предоставлять вам энергию, а не истощать, поэтому подберите именно такие виды, которые увеличивают уровень жизненной энергии в вашем организме или дают возможность сбросить физически избыток стресса.

Интеллектуальные способности – это не только знания и навыки в профессиональной сфере, сюда относится также принцип осознанности своих действий и умение мыслить причинно-следственными связями и системно (рассматривая одновременно элементы систем большего и меньшего порядка отдельно и во взаимодействии с другими составляющими). Эти навыки критически важны для успешного управления командами и ложатся в основу точного использования рыночных возможностей и жизненных обстоятельств.

Сон напрямую влияет на качество и упорядоченность мыслетворческих процессов

Психоэмоциональные силы – это наше общее эмоциональное состояние. Ваши эмоции дают вам энергию или истощают вас? Сюда относится сознательная работа с эмоциями, умение принимать свои эмоции и управлять собой в различных эмоциональных состояниях. Вы можете начать вести дневник эмоций или выписывать ваши автоматические эмоциональные реакции на жизненные события. Осознанность автоматических реакций даст вам возможность их изменить.

Если вы не можете избавиться от высокого уровня внутреннего напряжения или решить обычные эмоциональные ситуации самостоятельно, обращайтесь за профессиональной помощью.

Не откладывайте внутренние изменения, потому что ваш жизненный результат напрямую зависит от умения быть сконцентрированным на задачах, сохраняя эмоциональную легкость и ясность ума.

Планируйте свой отдых и выходные таким образом, чтобы восстанавливаться и физически, и эмоционально. Прислушайтесь к себе и выбирайте именно такие занятия и общение с людьми, которые наполнят вас энергией.

Душевные силы заключаются в умении быть честным с собой и отвечать себе на ключевые вопросы о целесообразности наших ежедневных действий в контексте общей карты нашей жизни. Помогает ли это вам и другим людям реализовывать свой потенциал на максимум. Мы наполняемся энергией жизни тогда, когда действуем согласно своим базовым принципам и ценностями в команде людей, которые их разделяют и поддерживают своими поступками. Ключом к душевному уравновешиванию и баланса между эмоциями и мыслями является медитация, хотя бы пять минут утром перед началом рабочего дня.

Если вы понаблюдаете за собой, то заметите, что для различных рабочих ситуаций нам необходимо разное ресурсное состояние: для выступления на собрании с целью вдохновить сотрудников; при решении критических рабочих ситуаций; при индивидуальной беседе с подчиненным; при планировании стратегической деятельности; при выполнении личных задач; на сложных переговорах и тому подобное. Везде это состояние будет разным, но важным для достижения желаемого результата.

Опишите на бумаге свои ключевые ресурсные состояния, которые необходимы вам в течение рабочего времени и частной жизни. Что для них характерно: эмоции, действия, мысли, комплексные внутренние состояния. Подумайте, что вам помогает включать эти состояния: спокойная дорога на работу, утренняя пробежка, кофе, введение пароля на рабочем компьютере, ответы на письма, книга, музыка, разговор с человеком, свежий воздух, воспоминания, мысли о желаемых результатах и ​​тому подобное.

Подберите ключи к вашим ресурсным состояниям, тренируйте их ежедневно, чтобы при необходимости быстро переключаться из одного состояния в другое, сохраняя энергию на должном уровне. И тогда вы сможете достичь запланированных целей и задач.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь