Соблазн и эмоции. Как танцы влияют на наше здоровье. Объясняет спортсмен-любитель

Танец и счастье – два самых древних стремления, потому что человек всегда танцевал и всегда искал способ стать немного счастливее

Танец и эмоции

Танец всегда был неотъемлемой частью существования человека и человеческого общества. Наши пальцы неосознанно отстукивают ритм звучащей песни, а тело начинает раскачиваться и подергиваться, стоит только зазвучать музыке. Подкорковые структуры мозга, минуя более высокие слуховые зоны, преобразуют услышанную музыку и заставляют нас покачиваться в такт звучащей музыки или песни, нравится она нам или нет.

Некоторые (особенно мужчины) воспринимают танец как нечто звериное, то, что должно было кануть в небытие вместе с копьями, шкурами мамонта на полу пещеры и танцами вокруг костра, когда единственным способом заполучить себе женщину было лишение ее сознания посредством удара по голове тяжелым, тупым предметом. И очень зря. Ведь они лишают себя одного из самых естественных и полезных способов самовыражения. Он запускает в теле процессы, которые положительно отражаются на эмоциональном, физическом и умственном состоянии человека.

Антропологи считают танец многогранным явлением, невидимой, основополагающей системой, которая есть в любом человеке. У каждого танца есть своя структура и форма. Они отличаются в зависимости от культуры народа и его истории. Понять, нравится ли вам это или нет, можно только попробовав хотя бы один раз. Главное и единственное условие — довериться и полностью открыться, дав своему телу свободу и забыв об ограничениях, которые вбивали в голову годами с самого детства (“мужики не танцуют”, “это слишком вульгарно” и так далее). Особенно это касается парных танцев, которые являются хорошим способом научиться доверию и взаимодействию с другими людьми.

Многие люди, будь это профессионалы или любители, используют движения под музыку как способ проявить эмоции. Прожить их и, либо отпустить, если это негатив, либо увеличить их позитивную силу и поделиться счастьем с другими. Ведь наукой давно доказано, что чем больше делишься хорошими эмоциями, тем больше получишь взамен. Это как раз тот колодец, который никогда не опустеет.

Кроме того, танец — это медитация через движения. Если у вас неспокойный ум, которому крайне сложно “усидеть на месте” во время стандартных медитаций в классе йоги, попробуйте станцевать. Это может быть постановка или импровизация — все равно. Главное, в вашей голове наконец-то воцарится покой и тишина, потому что мозг будет занят — он будет увлеченно танцевать, рассказывая свою историю молча и стараясь не запутаться в руках и ногах. И после часового класса вы выйдете с приятной усталостью в теле и абсолютной легкостью в голове.

Глядя на то, как человек танцует, можно увидеть его характер

А эмоции?! Как же замечательно танец справляется с тоской, депрессией, негативом и печалью. Некоторым людям очень сложно выразить это словами, зато гораздо проще справиться с этим в танце, поделиться с другими, показать свою боль и прожить еще раз, чтоб после распрощаться навсегда.

Танец и здоровье

Одно из исследований, проведенных в Греции, показало, что женщины, пережившие рак молочной железы, гораздо легче возвращаются в норму не только в физическом, но и психологическом плане после того, как начинают посещать танцевальные классы несколько раз в неделю. Также танец является уже доказанным способом борьбы с болезнью Паркинсона, депрессией и неконтролируемыми всплесками гнева. Положительные изменения могут наблюдаться уже через 10 минут после начала тренировки.

Еще в одном исследовании, опубликованном в The New England Journal of Medicine, указывались явные преимущества танца для поддержания когнитивных способностей на высоком уровне у людей пенсионного возраста. Танец оказался единственной физической активностью, которая связана с более низким риском развития деменции. Он оказывал наиболее мощное влияние на умственную деятельность по сравнению с любой другой физической деятельностью. Все благодаря тому, что этот вид спорта объединяют в себе кинестетические, рациональные, музыкальные и эмоциональные функции мозга сразу, увеличивая количество нервных связей между нейронами.

Танец и характер

Еще один очень интересный момент, о котором стоит упомянуть: глядя на то, как человек танцует, можно увидеть его характер. К примеру, открытыми и доброжелательными людьми оказываются те танцоры, движения которых кажутся более лёгкими. Движения экстравертивных и сознательных людей более быстрые, а невротики двигаются слишком резко и будто в ускоренном темпе. Конечно же, не стоит опираться только на это, делая вывод о человеке, но проследить правдивость закономерностей будет довольно интересно.

Танец — это адаптивный поведенческий паттерн, который передает красоту, здоровье, силу и сексуальную привлекательность. Именно поэтому в брачный период самцы вытанцовывают перед самками, стараясь показать себя во всей красе. Люди — социальные животные, и танец по-прежнему занимает определенную роль в соблазнении противоположного пола, что бы там ни говорили скептики. Именно поэтому танцующие мужчины и женщины кажутся более привлекательными и открытыми для общения.

