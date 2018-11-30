Собираем пазл. Рецензия на мистический триллер “Суспирия”

Кто сможет досидеть до конца этого фильма?

Есть ли жизнь после многосерийной франшизы? Вслед за сойкой-пересмешницей Дженнифер Лоуренс и дивергентом Шейлин Вудли пришло время держать ответ Дакоте Джонсон, той самой Анастейше Стил-Грей, что уже трижды дала измалевать себя пятьюдесятью оттенками серого. Стоит отметить, что в отличие от ее напарника по трилогии, Джейми Дорнана, собственно, самого мистера Грея, для Джонсон «Суспирия» – это первая работа со времен последней экранизации «порно для домохозяек». Пока фильмография ее киношного супруга насчитывает уже четыре работы, из которых лишь грядущий «Робин Гуд: Начало» может всерьез планировать заход на широкую аудиторию, сама Дакота пошла иным путем, погрузившись в нелинейную вселенную итальянского режиссера Луки Гуаданьино, у которого снялась еще в 2015 году в ленте «Большой всплеск». Забегая наперед, ей стоит отдать должное. Она не «Мать!», где Даррен Аронофски фигурально вывернул наизнанку Дженнифер Лоуренс. Она не Шейлин Вудли, что вытянула скучноватый «Во власти стихии». Но она старается. По крайней мере, более-менее сносно имитировать радость у Дакоты уже получается.

1977 год. Молодая американская танцовщица Сьюзи Беннон (Дакота Джонсон) приезжает в Берлин, чтобы устроиться в танцевальную студию, где заправляет строгая мадам Блан (Тильда Суинтон; «Доктор Стрендж»). Со временем Сьюзи понимает, что в стенах школы творится что-то зловеще потустороннее. Девушка может стать следующей жертвой, если не разгадает тёмную тайну легендарной академии.

То ли до нашего проката доходят только такие фильмы, то ли действительно, чтобы ни снимали европейские режиссеры, получается либо про паркур, либо артхаус. Иногда встречаются «Идеальные незнакомцы», но они скорее исключение, правило подтверждающее.

Как из букв «О», «П», «Ж» и «А» сложить слово «Вечность»?

Призер Венецианского кинофестиваля и номинант на Оскар Лука Гуаданьино испек многослойный пирог, затем остудил коржи, после чего переломал их на мелкие кусочки и в таком фрагментированном виде подал на суд аудитории. Два с половиной часа зритель обречен складывать паззл, постоянно держа в уме мельчайшие детали, к которым периодически обращается сюжет. К примеру, имена персонажей второго плана, о которых говорят в момент их отсутствия в сцене. Изломанные коржи создатель от души посыпает пестрой мешаниной идей и подтекстов, изрядно превышая их удобоваримую концентрацию. Теряя из виду берега, «Суспирия» плывет в случайном направлении, заплывая по пути в море дьявольских ритуалов. Едва не сталкивается с айсбергом манипуляций молодежью, вскользь полоснув тему Третьего Рейха. Периодически налегает на весла феминизма, вплоть до того, что главного мужского персонажа исполняет Тильда Суинтон. А в кульминации неожиданно садится на мель самоиронии, в открытую потешаясь над теми зрителями, что на сеансе всерьез пытались из букв «О», «П» «Ж» и «А» сложить слово «Вечность».

«Суспирия» — это чистейший артхаус, несмотря на задействованных «поп-актрис», вроде Дакоты Джонсон («50 оттенков серого»), Тильды Суинтон («Хроники Нарнии») или Хлои Грейс Морец («Пипец»). В отчетной ленте весь актерский состав – это податливый пластилин в горячих руках мастера Гуаданьино, которыми он заново раскрывает известных исполнительниц.

Жанр и форма подачи дают любителям направления калорийную пищу для размышления. Тот зритель, что в кинозале ищет легкий досуг, рискует покинуть сеанс досрочно.

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