Сможет ли гениальный психопат Мел Гибсон снять самый важный фильм в истории кино? Блог Алексея Бондарева

Недавно актер Джим Кэвизел дал интервью, в котором рассказал о своей работе в новом фильме Мела Гибсона Воскрешение. Кэвизел утверждает, что это будет величайший фильм в истории кинематографа. Поверим?

Кэвизел играл Иисуса в нашумевшем фильме Гибсона Страсти Христовы (2004). Этот неоднозначный, но безусловно талантливо снятый фильм наделал много шума и собрал приличную кассу. При бюджете в $30 млн фильм принес создателям более $600 млн.

Этому способствовала шумиха в прессе. В частности, истории о людях, которые умирали от шока прямо в кинотеатрах, или “утка” о том, что Папа Римский якобы посмотрел фильм и лично звонил Мелу Гибсону сказать, что “все так и было” как показано фильме.

Страсти Христовы стали первой частью трилогии, которую задумал Гибсон. В каждом фильме действие должно было происходить в некоей исторической эпохе, а персонажи на экране должны были говорить на языках того времени. Во всех странах мира фильмы должны были идти с субтитрами.

В 2006 году Гибсон выпустил второй фильм этой трилогии – Апокалипсис. Это – один из моих самых любимых фильмов всех времен. Из чего, в частности, следует, что он нравится мне больше, чем Страсти Христовы. И уж намного больше, чем попсовенький фильм Храброе сердце (1995), который принес Гибсону Оскар и славу хорошего режиссера.

Завершающим фильмом трилогии должен был стать фильм о викингах, открывающих Америку. Главную роль должен был сыграть Леонардо Ди Каприо. Но именно этот лощеный голливудский красавчик и похоронил проект.

Дело в том, что в 2007 году Гибсон, и прежде славившийся своими алкогольными похождениями, отличился по крупному. Его задержала полиция за вождение в нетрезвом виде, и Гибсон при аресте наговорил кучу глупостей о евреях, которые правят миром и т.д. Гибсона объявили алкашом и психопатом, его судили и в буквальном, и в переносном смысле.

Ди Каприо был в числе тех, кто заявил, что никогда не будет работать с человеком, у которого такая репутация. Карьера Гибсона пошла под уклон. За многие годы он снялся лишь в паре фильмов, а о режиссерском кресле пришлось и вовсе забыть.

Позже Гибсон подлил масла в огонь скандалом с молодой женой, которой он (опять таки в пьяном угаре!) угрожал физической расправой.

Вернуться в большой кинобизнес актеру позволили лишь пару лет назад. Он снял отличный фильм По соображениям совести и даже получил вторую в своей карьере номинацию на Оскар за режиссуру.

И вот теперь Гибсон вовсю работает на продолжением Страстей Христовых. Рабочее название фильма – Воскрешение.

О сюжете известно немного. Точно можно сказать лишь, что он будет посвящен трем дням, которые отделяют распятие Иисуса от его воскрешения.

Актер Джим Кэвизел, у которого в последние годы заметных ролей было мало (вспоминается разве что неплохой сериал В поле зрения), снова возвращается к религиозной теме. Недавно он сыграл Луку в фильме про Апостола Павла. А теперь вот снова сыграет Иисуса у Гибсона.

В своем интервью Кэвизел утверждает, что Гибсон снимает что-то неимоверное. Что фильм обязательно шокирует аудиторию. По словам актера, Гибсон “что-то понял” и “это будет величайший фильм в истории”.

В кинематографическом таланте Гибсона-режиссера я не сомневаюсь. Гибсон умеет выстраивать целостное повествование с наростающим напряжением и мастерски расставленными акцентами. При этом он сочетает новаторские режиссерские приемы с каноничными голливудскими стандартами развития персонажей и сюжета, некоторой слезливостью и морализаторством в финале.

И у меня есть своя версия ответа на вопрос, достоин ли человек с такой скандальной репутацией и такими взглядами снимать фильм о христианских святынях.

Мой ответ – да. Гибсон – талантливый художник и его многолетнее изгнание за пьяный дебош я считаю ошибкой. Политкорректные и правильные посредственности годами снимают тысячи унылых фильмов, о которых не можешь толком вспомнить через пару часов после выхода из кинотеатра. А талантливому Гибсону не давали снимать потому что он много треплется в пьяном угаре.

Это бред. Согласитесь ведь, что Страсти Христовы принесли намного больше пользы миру, чем вреда тому же миру нанес дебош Гибсона.

То же самое я могу сказать и о Кэвизеле. Актер известен своими ультраправыми взглядами и приверженностью “традиционным” ценностям.

Он даже отказался раздеваться для постельной сцены с Дженнифер Лопес в одном из фильмов. Потому что считает обнаженку на экране неприемлемой. Он выступал против снятия запрета на исследования в области эмбриональных стволовых клеток, а также поддерживал республиканцев на президентских выборах.

Многим кажется, что играть Иисуса с такими взглядами – чуть ли не преступление.

В связи с этим на некоторых кинофорумах уже вовсю обсуждают чуть ли не бойкот грядущего “величайшего фильма” антисемита Гибсона и реднека Кэвизела.

Я могу по этому поводу сказать только одно – идите-ка, вы, друзья, к лешему.

Я не уверен, что фильм таки будет “величайшим”, такие вещи, как правило, нельзя просчитать и спрогнозировать. Но для меня проект Гибсона на данный момент является одним из самых ожидаемых в кино.

На фоне всей той политкорректной и абсолютно “пластиковой” чепухи, которая ежегодно получает Оскары, и всей этой ходульной комиксовой бредятины, которая собирает миллиарды, Гибсон кажется мне глотком свежего воздуха.

Будь он хоть трижды психопатом, честно слово.