Сколько стоит дошкольник в Австралии. Блог Александра Чебана

Несколько лет назад наша семья познакомилась с системой Монтессори, поэтому мне очень интересно увидеть, как это работает в разных странах и местах

Montessori Academy основана в 2000-м году и является ведущим провайдером дошкольного образования и раннего развития в Австралии. Только в Сиднее у Montessori Academy более 20 локаций, также три центра есть в Шанхае. К счастью, несколько лет назад наша семья познакомилась с системой Монтессори, поэтому мне очень интересно увидеть, как это работает в разных странах и местах.

Это "long-day childcare center", который принимает детей с 7.00 до 19.00. Есть три возрастных группы: infants (6 недель - 2 года), toddlers (2-3,5 года), preschollers (3,5-6).

Согласно законодательству работодатель гарантирует сохранность рабочего места для женщины в течение двух лет после рождения ребенка. Понятие "оплачиваемый декретный отпуск" варьирует в зависимости от работодателя. К примеру, у Qantas это 12 недель, что очень неплохо.

Обычно по достижении возраста 8-10 недель многие мамы выходят на работу, поэтому детей принимают даже с 6 недель.

Центр, в котором побывал я, находится в бизнес-даунтауне, поэтому очень удобен для родителей, но недостатком является очень ограниченное пространство. Здесь используется каждый квадратный метр и все помещения маленькие. Childacare center находится на одном из этажей многоэтажного здания, лифт поднимает на этот этаж только после идентификации магнитной карты. Здесь нет дворика для прогулок, как такового, поэтому часть помещения перепроектирована с открытой зоной, получился огромный балкон, где дети гуляют.

Питание: три основных приема пищи, каждый день недели – это национальная кухня какой-то страны. Также есть два-три перекуса (утренний чай после завтрака, полдник после обеда).

После традиционного утреннего "круга" происходит 15-20 минутный сеанс детской йоги и медитации.

В дошкольных учреждениях запрещены орехи – в Австралии очень высокий уровень аллергии на орехи и их продукты.

Соотношение количества преподавателей к ученикам: от 1 на 3-4 в инфант-группе до 1 на 6-7 в дошкольной группе. В каждой группе есть lead teacher, который руководит учебным процессом и строит программу на день. Не все преподаватели являются сертифицированными монтессори-преподавателями, но, как минимум 1,5-2 часа в день каждый ребенок занимается индивидуально (или в группе до 2-3 детей) именно преподавателем монтессори.

В течение дня учителя обязательно фотографируют и снимают процесс обучения на видео и вечером каждого дня выкладывают фото и видео в родительскую группу в интернете. Каждый день это 40-60 фотографий, а также несколько видео.

На входе в каждую группу есть лист, где каждый день отмечается, сколько ребенок спал и сколько съел. Некоторые съедают по две-три порции, а некоторые ничего не едят. Никто никого не заставляет.

Стоимость: 160-180 австралийских доллара в день (это $120-140), в зависимости от возрастной группы, оплата каждые две недели за посещенные дни. В эту стоимость все включено.

Текст публикуется с разрешения автора

Фото в тексте - Александр Чебан

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