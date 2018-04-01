Сколько и как на самом деле занимаются спортом американцы. Блог Марии Прус

Половина взрослого населения Америки регулярно занимается спортом

Об американцах как "самой толстой нации", кажется, не шутил только ленивый. Проблема ожирения на национальном уровне действительно серьезная, но при этом 51% взрослых в США по крайней мере два с половиной часа в неделю занимаются упражнениями умеренной интенсивности, а 31% – посвящает этому пять часов в неделю.

Жители Вашингтона, как и большинства крупных городов, еще более athletic, то есть спортивные. Более того, по статистике, из всех американских городов именно столица – вторая в рейтинге по физической активности ее жителей (на первом месте – Миннеаполис, на третьем – Сан-Франциско, далее Сиэтл и Сан-Хосе).

Понятно, что на состояние здоровья влияет множество факторов, в частности, доступ к системе здравоохранения, качество пищи и воды, экология, состоятельность населения. Но образ жизни также играет ключевую роль, и вашингтонцы это очень хорошо понимают.

Исследование свидетельствует, что в 2017 году жители Вашингтона имеют больше, чем в остальной стране аэробных и силовых нагрузок, больше ездят на велосипеде, а не на машинах, играют в теннис, плавают в бассейнах, гуляют в парках с собаками, а также они едят больше продуктов с фермерских рынков. Поэтому в целом жители города могут похвастаться более хорошим состоянием здоровья.

Бегуны на пробежке у Капитолия, футболисты-любители на лужайке перед Белым домом – вот мое первое впечатление от города.

Десятки исследований йоги, куда после работы спешат девушки с резиновыми ковриками в руках, массовое увлечение велотренажерами и танцевальными уроками с сочетанием балетных па, – вот модные тренды в Америке. Я испробовала немало.

Бегать я не люблю с детства, но, дождавшись весны, пошла испытывать новенькие кроссовки. Пошло хорошо, но счастье длилось недолго. Комфортные +15...+25 в том апреле быстро сменились на духоту, поэтому стало просто невозможно гулять, не то что бегать!

Не спасает даже поздний вечер. Люди, которые все же находят в себе силы на такие подвиги, – герои в моих глазах. Как и те, которые бегают еще затемно, в нечеловеческую рань. А я как-то увидела девушку, которая бегала по тротуарам в полдень, в +40 по Цельсию. Не представляю, как это возможно при влажном вашингтонском воздухе, на раскаленном асфальте и у оживленной магистрали.

Далее я пошла на йогу. Сами занятия я люблю, но меня шокировал стиль некоторых местных студий. Я убегала от жары на улице в кондиционированный комфортный зал, а получила... опять жару! В некоторых студиях специально постоянно поддерживают температуру, близкую к +30! Почему? На мой вопрос тренер объяснила, что якобы это полезно, потому что с потом выводятся токсины.

Почти во всех офисах и многоквартирных домах бесплатные тренажерки

Но хуже всего мне было в так называемой "горячей йоге". Несколько знакомых и коллег советовали: расслабляет, выводит из организма много лишней воды. Но это те же +40, что и на улице, только – умышленно – еще более влажно. Я так никогда не потела. До нитки мокрым было все: тело, волосы, одежда, полотенце и даже коврик.

И так неудобно! Стоишь треугольником, в позе "собака мордой вниз", на пол опираешься только ладонями и пальцами ног, и настолько скользко, что они разъезжаются!

На ребят в этих группах вообще не взглянешь без сожаления – под ними даже лужица набирается. Еще дышать нечем, потому что горячий влажный воздух, кажется, можно резать.

Другой нестандартный вид йоги – акройога – мне понравился больше. Это, как можно догадаться, смесь йоги и акробатики. Yogi, то есть участники занятия, делятся по ролям на базу (человек, дающий опору), флаер (человек, который «летает») и помощник (помогает начинающим удержать равновесие).

Велотренажеры, или сайкл, так здесь называют занятия на них, – также оказались делом веселым! И динамика, и движение, и под музыку. Наконец, я ведь на велосипеде катаюсь, и к физическим нагрузкам привыкла. Но эти американцы – какие-то роботы, не меньше. Тренировка настолько интенсивная, что поддерживать ритм вместе с группой, по крайней мере на первом занятии, просто невозможно.

Это не просто крутить педали – это постоянные ускорения, отжимания от руля, и еще под радостные возгласы неугомонной тренерши (еще и тогда беременной!), Которая в этом безумном темпе как-то успевает крутить педали. Личный вердикт: трудно, весело и хорошо сжигает калории.

Что поразило как на йоге, так и на сайкле и на другом виде групповых занятий (специальная программа в одной из сетей фитнес-залов, где по 10 минут чередуются бег, гребля, приседания, выпады, упражнения с гантелями, отжимания и т.д.), – это темнота в зале. Освещение очень незначительное, часто лампы люменисцентные или просто одного цвета. Я привыкла к хорошо освещенным залам, поэтому это очень бросилось в глаза. Интересно, как это помогает заниматься?

Зумба – другой массовый тренд, в Украину он пришел не так давно, хотя на самом деле зародился в Майами целых 17 лет назад! Это микс аэробики и танца, несложные ритмические повторяющиеся движения под зажигательные ритмы. Как говорит моя наставница, прежде всего, зумба – это пати, а, следовательно, хорошее настроение. А заодно это эффективное сжигание калорий, почти как во время бега, но час зумбы лично для меня гораздо приятнее, чем час бега.

В конце концов, город предлагает множество способов двигаться. Специальные велодорожки в парках, на набережных, разветвленная городская система проката велосипедов. Групповых занятий и спортивных клубов – на любой вкус: от латиноамериканских танцев (от настоящих латиноамериканцев) до уроков самообороны для девушек.

Цены на абонементы очень разные, в среднем $50-100 в месяц, отдельные занятия могут стоить $10-20.

Также почти во всех офисах и многоквартирных домах бесплатные тренажерки. Если "апартаментный комплекс" престижный, то и зал будет с кучей новых тренажеров, вплоть до стенки для скалолазания, а еще с бассейном. В простых зданиях – просто комнатка с минимально необходимым оборудованием.

И напоследок. В Америке можно и нужно спрашивать о специальных предложениях, акциях и бесплатных занятиях. В большинство залов можно сходить на первую пробную, но полноценную тренировку, а некоторые даже предлагают бесплатную неделю. Часто различные спорт-клубы проводят бесплатные мастер-классы в залах и под открытым небом.

Поэтому даже если у вас нет денег на частные уроки с тренером или большого фитнес-центра, такие "отмазки" для собственной лени в Вашингтоне точно не сработают.

А какой спорт любите вы?

Колонка опубликована в блогах на сайте Украинской службы Голоса Америки. Мнения, высказанные в рубрике «Моя Америка», передают взгляды самих авторов и не отражают позицию «Голоса Америки»

Опубликовано с разрешения автора и издания

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