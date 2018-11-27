Синдром плохой матери. Что нужно знать о послеродовой депрессии? Блог Ирины Говорухи

Почти каждая шестая женщина в мире страдает от послеродовой депрессии

Об этом стараются помалкивать. Ведь стыдно и даже грешно жаловаться на упадок сил, дурное настроение, беспричинные вспышки гнева, опустошенность, нежелание заниматься сексом, бессонницу и настойчивые головные боли, когда послано такое счастье. В обществе принято ахать, умиляться, сюсюкать, закатывать глаза, испытывать неземной восторг и наперебой петь оды материнству. Глянцевые журналы как назло печатают снимки ухоженных мам в белых кружевных пеньюарах, спокойных и умиротворенных, как музыка на "Lounge FM". Те понятия не имеют о треснутых сосках, животе, напоминающем спущенный парашют, и бессонных пятых сутках. Да и карапузы все как на подбор: пухлые, веселые, без диатезов и коликов. Кроме того, некоторые мужья и родственники добавляют масла в огонь, ставя в упрек, мол что-то ты скисла, сдала, расплескала сияние глаз и вообще ведешь себя как чистокровная истеричка. Разве возможно от капризов родного ангела устать? Вот женщины всячески и скрывают свою послеродовую депрессию, чтобы не навесили ярлык «плохая мать». Ровняются на отфотошопленную модель в рекламе памперсов и еще больше погружаются в зеленую тоску.

Моя знакомая родила желанного малыша в счастливом браке. Они с мужем в четыре руки обустраивали детскую, показывали животику диафильмы и посещали центр «Чудо в доме». Беременность протекала легко, роды – вполне терпимо, и, казалось бы, вот оно счастье. А потом молодая мама вернулась домой и окунулась в подгузники, сцеживания, ночные кормления. Вес не уходил и приходилось щеголять в платьях пятьдесят второго размера. Сынуля кричал сутками, муж брал дополнительные командировки, бабушки жили в других городах, и через полгода женщина стала ловить себя на суицидальных мыслях. Опомнилась и признала возникшую проблему лишь когда швырнула, словно паршивого кота, орущее чадо на диван, и закрылась в туалете.

Женщины всячески скрывают свою послеродовую депрессию, чтобы не навесили ярлык «плохая мать»

Вчера мне рассказали о трагедии одной девушке. У нее была сказочная любовь. Мужчина, без двух минут принц, осыпал лепестками алых роз, дарил бриллианты и катал в золотой карете. Она забеременела и с волнением объявила новость возлюбленному. Как оказалось, подобное не входило в планы будущего короля, и тот исчез в неизвестном направлении. Девушка решила сохранить ребенка, тщательно маскируя свою разрывающую боль. Рожать улетела на Бали, чтобы сменить обстановку, прийти в себя и уединиться.

Неподалеку поселилась ее лучшая подруга и периодически предлагала помощь и поддержку. Мамочка лучезарно улыбалась и заверяла, что все отлично, а потом на запредельной скорости выбросилась с ребенком из машины. Малышка умерла на месте, а женщину сейчас выхаживают в госпитале. Она, приходя в себя, умоляет не сохранять ей жизнь. А ведь все могло быть иначе, если бы осознала возникшую проблему и попросила о помощи.

По статистике, во всем мире от послеродовой депрессии страдает 15% женщин. По сути, каждая шестая. У каждой второй это проходит в особо тяжелой форме. Коварный недуг подкрадывается незаметно, словно грипп, и поражает нервную систему, сводя с ума. Конечно, легче всего обрушиться на несчастных праведным гневом. Привести в пример себя: сильную и многорукую богиню, успевающую и за ребенком смотреть, и картины писать, и руководить торговой империей. А можно без осуждения внимательно посмотреть по сторонам и протянуть уставшей маме руку помощи.

Текст публикуется с разрешения автора.

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