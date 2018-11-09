Синдром отличника. Психолог Светлана Ройз – о родителях и их попытках выжать из ребенка успех

Об участии в олимпиадах с разных точек зрения

Я верю в то, что каждый ребёнок наделён уникальным потенциалом. Уникально разносторонним. И одна из наших возможных задач – родительских или преподавательских – помочь ему войти в контакт с разными гранями его потенциала.

Я не знаю, какие задачи ставятся глобально во время проведения олимпиад.

Возможно, но маловероятно: выявить потенциал; выявить одарённых детей, дать окрепнуть потенциалу. Возможно, выявить то, в чем нужно было бы серьезней разбираться. Возможно, попрактиковаться в стрессоустойчивости. Возможно, «потренировать» научное мышление.

Я знаю, что, к сожалению, во время проведения олимпиад часто нет дела до самих детей. Они целыми днями могут находиться в холодных помещениях без воды и еды, ожидать в очередях, волноваться, сталкиваться с тем, что у кого-то из конкурсантов уже есть готовые варианты ответов, известны заранее темы. Знаю, как дети переживают из-за несправедливости и некорректности рейтингового «олимпиадного мира взрослых».

На чьей вы стороне – системы или ребёнка?

Знаю, что олимпиады часто становятся «обязаловкой». Что школы, гоняющиеся за рейтингами, выжимают из детей результаты. И дети ощущают себя виноватыми или «обязанными» школе и учителям. Знаю, что часто талантливые дети от волнения не могут проявить своих знаний.

Столько писем приходит от родителей: «Что делать? У моего ребёнка олимпиада! Я так волнуюсь!»

Я спрашиваю:

– У кого олимпиада?

– У ребёнка.

– Как на вас лично повлияет результат олимпиады?

– Ну... я столько вкладываю в своего ребёнка. Он же мне не безразличен!

– Как на ребенка влияет то, что вы волнуетесь, и как вы можете повлиять на происходящее?

– Я могу его подталкивать. Но он напрягается больше.

– А как на него повлияет результат олимпиады?

– Если он станет призером, им будут гордиться. Если нет – подведёт ведь учителя...

– Если ребёнок не станет призером, получается, ваш вклад напрасен?

– Ну нет, наверное. Но все-таки, да.

– Так получается, ребёнок всегда должен демонстрировать успешность, чтобы вы и учителя себя хорошо чувствовали?

И дело ведь не в олимпиадах.

Я ведь часто провоцирую взрослых, задаю вопросы, в которых мы можем вдруг прийти к тому, что если мы, взрослые – учителя, родители, – зависим от оценок ребёнка, если наша самооценка зависит от успешности ребёнка, тогда мы создаём огромное напряжение, перекладываем реальный груз-тяжесть. Это провоцирует в ребёнке тревогу, страх не справиться, подвести, иногда серьёзные симптомы – ему сложнее проявить свой потенциал.

Если у родителей нет своего смысла, своего развития – ребёнку будет сложнее ощутить свой. Он будет либо бунтовать и отказываться от развития (будет терять мотивацию), либо будет невротически стремиться быть всегда первым.

Я – за успех и успешность. И за олимпиады, если что. Вопрос: какими силами? И за право ребёнка «быть другим», не похожим в своих проявлениях на нас.

Ну и, конечно, детям важно видеть, что у нас есть своя жизнь, своё развитие и свои «олимпиады».

Наверное, детям важно слышать: «Ты – это ты. Я – это я. Я с тобой и всегда тебя поддержу. Я порадуюсь твоей победе, но совершенно не рассыплюсь от возможных внешних поражений. Которые, на самом деле, не поражения. Я чувствую, какой ты талантливый и мощный внутри. А если нужна помощь или поддержка – я всегда рядом».

Я часто спрашиваю родителей, «выжимающих» успешность из ребёнка (и это касается не участия ребёнка в конкурсах и олимпиадах, а ожиданий от них): вы на чьей стороне – системы или ребёнка?

То, что нам важно и нужно делать – показывать ребёнку, как можно справляться со стрессом. Показывать, что ошибаться – это нормально. Показывать, как наслаждаться победой и как достойно принимать поражение.

Я несколько лет назад спрашивала у сына, видя его усталость и количество затраченного времени: «Зачем тебе олимпиады?» Его версия меня успокоила. И, да, опыт участия в олимпиадах ему пригодился.

- Мне интересно посмотреть, в чем я силен

- Я наблюдаю, как я справляюсь со стрессом

- Олимпиады дают другой формат мышления

- Я сравниваю себя не с другими, а с собой

- Я понимаю, где зона роста

- Я не завишу от результата

- С какого-то момента это становится прикольно

Я думаю, в олимпиадах есть польза, если из них «изъять» наше взрослое напряжение, наше тщеславие и компенсацию нашей нереализованности или подтверждение нашей «самооценки», если добавить заботу о самих детях, сделать корректным и справедливым оценивание, если дети будут овладевать конкретными и полезными навыками, если каждый из них, независимо от результата, будет знать, что талант и одаренность не может измеряться «местами» и призами. И их потенциал многогранен и красив, независимо от оценки.

Текст публикуется с разрешения автора

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