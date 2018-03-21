Сила отказа. Почему настало время говорить “нет”

Мы живем в мире, где по умолчанию принято говорить “да”. Пора приучать нашего внутреннего “шимпанзе” к силе “нет”

“Мой давний друг Мик звонит и приглашает на свое 50-летие. Звучит прекрасно. Он арендовал на неделю дом. Там будут многие мои знакомые. Я хочу поехать. Я правда очень-очень хочу поехать”, – пишет американский журналист Уильям Лейт в колонке для The Guardian.

Я хочу сказать “да”. Я готов сказать “да”. Но есть одна проблема. Какая-то часть меня хочет сказать “нет”. Часть меня хочет провести эту конкретную неделю за работой над книгой.

В этот момент “да”, которое я хочу произнести, гораздо сильнее того “нет”, которое мне тоже хотелось бы сказать. Да-часть моего мозга побеждает нет-часть, на мгновение меня переполняет ослепляющая вспышка под названием “К черту, да!”

Но я не говорю “да”. Я сомневаюсь. Что для меня важно – моя книга или вечеринка? С одной стороны, почему я вообще пишу? Конечно, чтобы общаться с людьми. И где общение может быть лучше, чем на вечеринке Мика?

Но я не говорю “да”. Не сейчас. Та часть мозга, которая поддерживает “нет”, все еще держит удар, словно боксер. Она сопротивляется. Она спрашивает, действительно ли мне понравится вечеринка. Говорит, мол, подумай о книге. Ты никогда ее не напишешь, если будешь тратить время на вечеринки!

Да или нет – главная дилемма. Большую часть моей жизни “да” побеждало в схватке. Однако недавно вернулось “нет”. Его силы говорят мне не поддаваться собственной импульсивности. На то есть весомые причины, связанные в основном с тем, что за последнее время мир очень изменился. Мы жили в мире, где не нуждались во внутреннем “нет”, потому что оно нас окружало. Теперь мы живем в мире, будто бы созданном для того, чтобы получать желаемое. Нас окружает “да”.

Внешнее “да” требует внутреннего “нет”.

Недавняя статья в The Financial Times объявила “нет” новым “да” и процитировала названия книг вроде “Сила нет” или “Как сказать нет и не чувствовать себя виноватым”. Теперь такие книги в тренде. Однако я читаю их уже несколько лет. Говорить “нет” своим импульсам не только модно – это необходимость.

В 2002-м году психолог Дэниел Канеман получил Нобелевскую премию за работу о том, как говорить импульсам “нет”, а в 2017-м ту же награду получил Ричард Талер. Десятки писателей и исследователей изучали работы Канемана и его коллег. У меня целая полка таких книг. Эти и другие авторы пишут о том, что у нас есть чутье. Есть импульсы. Однако не нужно говорить им “да”. Лучше подумать. И сказать “нет”.

Мой друг Мик говорит: “Так что – да?”

Я думаю о том, что хотел бы пойти на вечеринку Мика, и о том, что слово “да” влияет на способ моего мышления. За несколько последних лет я посетил несколько семинаров Джордана Белфорта по продажам. Волки с Уолл-стрит говорят, что если хочешь получить “да”, нужно использовать правильный тон голоса. Затем задать человеку несколько невинных вопросов и сделать так, чтобы он с вами согласился. Этот трюк называется “микро-согласие”. Произнесенное “да” препятствует появлению “нет”.

Да! Я хотел бы сказать это. Я хочу быть окутан этим мгновением взаимного “да”.

Но я не говорю этого слова. Пока что.

Психолог Стив Питерс придумал одну из наиболее понятных метафор для импульсивной части нашего мозга. Он называет ее шимпанзе. По его мнению, у каждого есть внутренний шимпанзе. Фактически, имеется в виду лимбическая система – центр наших эмоций. Также в каждом из нас есть внутренний человек. Шимпанзе судит о вещах быстро. Он одержим едой, сексом и непосредственными угрозами (…).

С другой стороны, префронтальный кора головного мозга делает нас людьми. Как обращает внимание Питерс, некоторые люди считают, что именно там располагается душа. Эта часть ищет правды. Она ищет доказательств. Она рассуждает рационально и видит мир в “оттенках серого”, говорит Питерс.

Среди важнейшего, сказанного Питерсом, отмечу вот что: внутренний шимпанзе гораздо сильней внутреннего человека. Когда информация попадает в мозг, она сперва попадает к шимпанзе. Это значит, все, что вы видите или слышите, обрамлено импульсами. Когда вы видите что-то, чего хотите, первым вырывается “да”. Оно громче. “Нет” всегда второе.

Нужно отметить, мы будто бы живем в мире, созданном для нашего внутреннего шимпанзе. Для него и политика, и Twitter, и броские заголовки. В более широком смысле, интернет – для шимпанзе. Не весь, конечно. Но вы всегда приходите с лучшими побуждениями, а потом легко проваливаетесь в кроличью нору (…).

В книге “Общество импульсов” Пол Робертс рассказывает о человеке по имени Бретт Уокер, который стал зависим от игры World of Warcraft: “В течение четырех лет, даже когда его собственная жизнь разваливалась, он наслаждался виртуальным существованием, близким к идеальному – с его практически неограниченной силой и статусом где-то между главарем мафии и рок-звезды. В реальной жизни Уокер был физически слаб, беден и изолирован от общества, так что едва мог выдержать разговор с глазу на глаз”. Изобретатели игры придумали поразительно эффективный продукт (…).

Этот мир создан для шимпанзе или, пользуясь термином психолога Уолтера Мишела, это “горячая система” импульсов, а не “холодная система” критической оценки, поиска доказательств, размышлений о том, что будет лучше в долгосрочной перспективе. Дэниел Канем называет их “система один” и “система два” – следование чутью и привычка обдумывать.

Я брал интервью у Марка Морхейма и Фрэнка Пирса, создателей World of Warcraft. Морхейм сказал: “Меня всегда интересовали лишь возможности электронных устройств. И то, как одно устройство говорит с другим”. Я пытался выяснить, почему игра стала такой популярной, почему миллионы людей тратят 20-30 часов в неделю, играя в нее. Морхейм и Пирс управляли алгоритмами и заставляли их говорить друг с другом. Они совершенствовали алгоритмы годами. В конце концов, они нашли путь к нужному участку человеческого мозга.

В лобби теперь висит подсвеченная карта мира. Это иллюстрация данных о том, где люди говорят “да” игре. В Лос-Анджелесе, Бостоне, Каракасе и Буэнос-Айресе. А еще в Мадриде и Пекине.

Кто ждет, тот выигрывает

Морхейм и Пирс – это лишь начало. Так, думаю, сказал бы Джарон Ленье. Также сказал бы Пол Роберт.

Мой друг говорит: “Я хотел бы, чтобы ты пришел”.

И я хотел бы прийти. Книгу я могу писать и в другое время. Мой мозг ведет подсчет. Сейчас я хотел бы сказать “да”. Это сделало бы меня счастливым. Затем я буду ждать вечеринки. Потом поеду на нее. Это очень много счастья. Шимпанзе в моей голове подбивает баланс. Но есть проблема. Он использует свою математику. Это не настоящая математика, а то, чем вы пользуетесь, когда решаете, взять салат или картошку фри. Посмотри на эту картошку! Она в десять раз лучше – закажи ее! Так выглядит математика шимпанзе.

Однако мой префронтальный кортекс знает, что если я скажу “нет”, то буду счастлив, но позже. Вопрос лишь: какова цена отсроченного счастья? И сможете ли вы убедить себя сказать счастью “нет” сейчас.

Я разговаривал с автором книги “Подожди!” Фрэнком Партным. Перед беседой он написал мне: “Из-за развития технологий, электронной почты, социальных медиа, новостей 24 часа в сутки, мы реагируем и принимаем решения слишком быстро. Мы привязаны к быстрым и заметным стимулам, даже если это не несет ничего хорошего”. Иными словами, мир стал слишком быстрым. Все устроено так, чтобы захватить внимание шимпанзе.

Чтобы развиваться, нужно притормозить. Всеми движет внутренний шимпанзе. Так что притормозите. Кто ждет, тот выигрывает.

Уолтер Мишел в своей книге рассказывает об известном эксперименте с участием детей и зефира. Его провел Стенфордский университет в 1960-х. Четырехлетним детям дали возможность выбирать, съесть ли один зефир сейчас, или подождать 15 минут и тогда получить две штуки. Детей оставили в комнате одних, наедине с зефиром. Одни сказали “да”, другие – “нет”. За детьми наблюдали в течение нескольких лет. Те, кто сказал “нет”, получал более высокие оценки. Они также были менее склонны к импульсивному поведению.

Вечеринка или книга? Мишел пишет: “Чем более привлекательна желаемая награда, тем сложней охладить импульсивную реакцию”.

Как сказал бы Фрэнк Партной: подожди. А Стив Питерс добавил бы: оставьте немного времени, чтобы информация прошла дальше шимпанзе. Не нужно оказываться в плену внутреннего шимпанзе. Дайте себе почувствовать его эмоции и подождите, пока они пройдут. Будьте рациональны. Скажите “нет” зефиру прямо сейчас, и, возможно, в будущем у вас в руках окажутся сразу две штуки.

Я отчаянно хочу на вечеринку. Правда. Ведь там будет так весело. Почему бы не поехать на пару дней? Но это математика шимпанзе. Я знаю, что произойдет. Мне нужно будет все организовать, собрать вещи, поехать. Я буду ждать этого накануне. Буду взволнован и озабочен. Потеряю сосредоточенность. Затем пару дней уйдет на то, чтобы прийти в себя. Я потеряю неделю.

Я говорю Майку: “Дело в том, что я не могу”.

Полную версию текста читайте на The Guardian

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