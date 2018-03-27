Шесть вещей, о которых стоит молчать на собеседовании

Предлагаю разобраться, где лежит грань между непринужденной беседой и ненужной развязностью

Непосредственность – новый черный. Рекрутеры в один голос твердят в интервью и на мастер-классах, что хотят видеть среди кандидатов не просто клонов с набором функций, компетенций и опытов, а живых интересных любопытных профессионалов. Им нужны настоящие индивидуальности со своим характером и собственным мнением, не похожие ни на кого другого и способные привнести в команду не только профессионализм, но и свежие эмоции и атмосферу.

И вот, вооружившись задором и собственными представлениями о неординарности, изрядно понервничав в коридоре перед интервью и обнаружив вместо хмурой, скептически настроенной мегеры приятного располагающего рекрутерa, кандидат начинает “давать непосредственность”: выдавать гораздо больше информации, чем от него требуется, к тому же, информации не всегда уместной. И тут кроме испанского стыда (неловкости, испытываемой за болтливого собеседника), рекрутер начинает испытывать сомнения в том, что перед ним адекватный и достойный доверия кандидат.

О чем не стоит разговаривать на собеседованиях?

1.О предыдущем начальнике либо хорошо, либо ничего. Вам вечно попадались тираны, а с последним боссом и вовсе невозможно было работать. В предыдущей команде никто не дотягивал до вашего уровня профессионализма, и приходилось все тащить на себе. Ваша прошлая компания скоро развалится от неграмотного руководства и вам буквально пришлось спасаться бегством. Все эти факты гораздо больше скажут о вас, чем о ваших предыдущих работодателях. И далеко не лестные вещи. Ведь, согласитесь, сотрудник, который ни в чем никогда не виноват, но вечно оказывается обижен или притеснен, вызывает подозрения. Кроме того, поверьте, рекрутер наверняка проинформирован о состоянии компаний в своей сфере и об их руководстве. И если вы тактично промолчите о несовершенствах прошлого работодателя, вы только выставите себя человеком достойным доверия. Говорите о себе, и только о себе.

2.Помогите рекрутеру узнать о вас лучшее. Не лгите, просто не говорите лишнего. Вас уволили с предыдущего места работы? Вы ужасно волнуетесь, что не справитесь с новыми полномочиями? Вы боитесь, что за годы декрета ваши навыки притупились? Сейчас совсем не время и не место об этом говорить. Рекрутер – не ваш задушевный друг, не священник и не психотерапевт. Не стоит ему исповедоваться или жаловаться.

3.Не давайте понять, что вы очень нуждаетесь в этой работе. Собеседование – не та ситуация, где стоит раскрывать карты, даже если это ваш последний шанс. Особенно если это ваш последний шанс. Сохраните лицо. Помните, что рекрутер представляет интересы компании, которая наверняка не рассчитывает нанять отчаявшегося соискателя. И даже если вас все же наймут, вы существенно понизите свои ставки, выказав отчаяние. Если вы готовы на меньшее, вам всегда предложат меньше.

Если вы готовы на меньшее, вам всегда предложат меньше

4.Если увольняясь, вы преследовали свои интересы, немного наступив на интересы предыдущего работодателя, лучше об этом умолчать. Вы готовы уволиться раньше, чем закроете проекты на старом месте, лишь бы скорее приступить к новой позиции? Признавшись в этом, вы также дадите рекрутеру повод подозревать, что с новым работодателем вы однажды поступите точно так же безответственно.

5.Если в вашей жизни сейчас непростой период, у вас проблемы со здоровьем, семьей, вы в разгаре переезда, ремонта или только забеременели, поговорите об этом со своим другом, а не приносите на интервью. Если вы берете на себя ответственность приступить к новым обязанностям в новой компании, несмотря на свои затруднения, рекрутеру о них знать не стоит. А если вы и сами не уверены, что справитесь, зачем же вы пришли на собеседование?

6.Если вы слишком хороши для этой работы, но по каким-то причинам, все же хотите ее заполучить, не демонстрируйте свое превосходство. Сверхквалифицированный сотрудник так же неудобен для компании, как и недостаточно опытный. Вместо того, чтобы набить себе цену, вы только уменьшите свои шансы.

Поверьте, рекрутер заинтересован увидеть вас с лучшей стороны не меньше, чем вы хотели бы эту сторону продемонстрировать. Так помогите ему в этом.

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