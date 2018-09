Шесть трюков, чтобы успевать больше, – автор книги об эмоциональном интеллекте Тревис Бредберри

Все мы сталкиваемся с одной и той же проблемой – в сутках всего 24 часа

И поскольку даже лучшие идеи бесполезны, если их не воплощать, эффективность использования времени важна в бизнесе, как ничто другое.

Секреты продуктивности меня увлекают, ведь порой кажется, будто некоторые люди обладают вдвое большим количеством времени. И нет лучшего способа достигать целей, чем научиться успевать больше в отведенное нам количество ценных часов.

Покидая офис после очень продуктивного дня, чувствуешь себя невероятно. Этот кайф трудно с чем-то сравнить. Исходя из собственного опыта, скажу, что не нужно работать дольше и тяжелей. Нужно просто работать умней.

Как говорил американский писатель и общественный деятель Уильям Пенн: “Время – это то, чего мы хотим больше всего, но используем хуже всего”.

Я научился нескольким трюкам продуктивности, которые сделали меня намного более эффективным. Я стараюсь извлечь максимум из каждого часа, не затрачивая дополнительных усилий.

И мои любимые трюки также являются наиболее простыми в применении. Они настолько просты, что вы можете начать использовать их прямо сейчас.

Никогда не беритесь за дело дважды.

Никогда не ставьте ничего в режим ожидания, потому что, приступая к чему-то дважды, вы теряете время. Не откладывайте письма или телефонные звонки, чтобы заняться ими позже. Если что-то попадает в зону вашего внимания, сделайте это, делегируйте или удалите.

“Ешьте лягушек”.

Чтобы реализовать первое правило, вам придется “съесть несколько лягушек”. Это значит сделать наименее аппетитный и самый ужасный пункт из списка задач. Если позволите “лягушкам” сидеть, то потратите день, опасаясь их. А если “съедите” сразу, то будете свободны и сможете заняться тем, что вас вдохновляет и воодушевляет.

Боритесь с тиранией срочности.

Тирания срочности касается небольших дел, которые нужно сделать прямо сейчас. Они отвлекают вас от того, что действительно важно. Это становится проблемой, ведь срочные дела часто не очень важны. Их нужно отклонять или делегировать. Иначе вы обнаружите, что проходят дни и недели, а вы так и не коснулись важного.

Говорите “нет”.

“Нет” – очень мощное слово, которое нужно держать наготове. Избегайте фраз вроде “не думаю, что смогу” или “не уверен”. Исследование, проведенное Университетом Калифорнии в Сан-Франциско, показывает, что, чем сложней вам сказать “нет”, тем большая вероятность стресса и выгорания. Научитесь говорить “нет”, и это улучшит как ваше настроение, так и продуктивность.

Проверяйте почту по расписанию.

Если вы не хотите приступать к делу дважды, то не должны позволять электронной почте постоянно вас отвлекать. Проверяйте почту по расписанию, пользуйтесь настройками, которые выставляют приоритетность сообщений в зависимости от отправителя.

Отклоняйте или делегируйте срочные дела

Поставьте уведомления для самых важных поставщиков и лучших клиентов, а остальное оставьте до запланированного в графике времени. Вы даже можете настроить автоматический ответ, который будет уведомлять людей, когда им стоит ожидать ответ.

Избегайте многозадачности.

Чтобы предложенная мной система заработала, избегайте многозадачности. Это настоящая убийца продуктивности. Исследование, проведенное в Стэнфордском университете, подтверждает, что многозадачность менее эффективна, чем выполнение одного дела за раз. Ученые обнаружили, что люди, на которых одновременно обрушиваются различные потоки информации, не могут уделять ей внимание, вспомнить ее, а также переключаться с одной задачи на другую так хорошо, как те, кто занимается в одно время лишь одним делом.

Многозадачность уменьшает эффективность и результативность, потому что мозг может сосредоточиться только на чем-то одном. Когда вы пытаетесь делать два дела одновременно, мозгу не хватает способностей делать успешно то и другое. Не подступать к делу дважды значит также и заниматься лишь одним делом в один период времени.

Все мы ищем способы быть более продуктивными и эффективными. Надеюсь, мои методы помогут вам выйти на новый уровень.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом перевода и публикации колонок Тревиса Бредберри.

Оригинал опубликован на TalentSmart. Републикация полной версии текста запрещена.

Тревис Бредберри – обладатель наград и соавтор бестселлера “Эмоциональный интеллект 2.0”, сооснователь TalentSmart, мирового лидера по тестированию и обучению эмоциональному интеллекту, работающего с 75% компаний из списка Fortune 500.

Его книги переведены на 25 языков и продаются в 150 странах мира. Он также сотрудничал с изданиями Newsweek, Time, BusinessWeek, Fortune. Forbes, USA Today, The Wall Street Journal, The Washington Post, The Harvard Business Review.

