Шесть причин пробежать марафон в Европе

Спортивный старт в европейском городе дарит столько эмоций, что, попробовав раз, трудно остановиться

Текст написан в рамках проекта " Відкрий Європу" и приурочен к годовщине введения безвизового режима между Украиной и ЕС – 11 июня 2018 года.

Мы с мужем два-три раза в год ездим в Европу, чтобы принять участие в международных любительских забегах. Меня часто спрашивают, зачем так далеко ехать, почему не ограничиться аналогичными стартами в Украине, в которых мы тоже всегда принимаем участие? Есть несколько причин. Помимо безвизового режима, который значительно упростил поездки в Европу, назову шесть основных.

1.Атмосфера

Пожалуй, для меня это основная причина. Проведение марафонов в мире и Европе – очень давняя традиция. И обычно это большой праздник не только для бегунов, но и для всего города. Никто не сетует на то, что улицы перекрыли и бегуны мешают автомобилистам. Напротив, тысячи людей выходят на улицы, чтобы поприветствовать спортсменов. Множество туристов приезжают специально в этот день. Ты видишь улыбки, плакаты, слышишь пожелания удачи на разных языках, и это окрыляет. Бежать в такой праздничной и доброжелательной атмосфере – настоящий драйв и потрясающая мотивация. Например, в небольшом словацком городке Кошице проводится самый старый марафон в Европе. Он стартовал еще в 1924 году. В этом городе есть площадь Марафона мира, кафе и гостиницы, названные в честь марафона. В забегах на разные дистанции принимают участие дети, мамы и папы с грудничками в колясках, люди с особыми потребностями. И таких участников очень много.

2.Бегать в Европе – недорого.

Звучит странно, согласна. Но бегать в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии оказалось дешевле, чем в родной Украине. Если вы интересуетесь спортивными мероприятиями, марафонами и полумарафонами, то наверняка заметили, как выросли цены на стартовые пакеты только за последний год. Цена участия в украинских забегах в 2018-м достигла рекордных 1300 гривен, и, похоже, это не предел. В то же время на марафон ORLEN, который проходил в Варшаве в апреле 2018 года, можно было зарегистрироваться за 59 злотых (14 евро) без футболки или за 89 злотых (21 евро) с футболкой.

Дорогие составляющие путешествия – дорогу и проживание – тоже можно оптимизировать. Мы с мужем, журналистом Иваном Костробой, ездим в страны Европы на своем автомобиле, рейсовым автобусом, например в Ригу, Вильнюс или Кошице, поездом либо летим лоукост-авиакомпанией. Останавливаемся обычно в бюджетных апартаментах, хостеле или недорогом отеле. Можно поехать на марафон группой, снять большую квартиру, и тогда жилье обойдется в сумму от 10 евро в сутки на человека. Все это по деньгам вполне соотносится с поездкой на марафон, например, из Киева в Одессу. И честно говоря, жилье в Одессе стоит дороже, чем в маленьком городке Восточной Европы.

3.Комфортно.

Уже упомянутый марафон ORLEN в Варшаве – настоящий рай для бегуна. Отличная организация, теплые раздевалки, надежные камеры хранения, классная трасса и всяческие “плюшки”, которые входят в стартовый пакет. Это могут быть шатры с массажными столиками для финишеров, чай с шоколадками, кресла для отдыха, разнообразные скидки и подарки от спонсоров, ванночки со льдом для уставших ног и еще масса всего, о чем участники забегов в Украине могут пока только мечтать.

4.Престижно.

Пробежать один из шестерки марафонов-мэйджоров, например Берлинский, очень почетно и престижно. Это самые значимые в мире спорта пробеги, в которых ежегодно принимают участие более 200 тысяч человек, а количество зрителей исчисляется миллионами. Именно поэтому туда и попасть непросто: организаторы устанавливают лимит по возрасту и скорости преодоления дистанции. А еще, чтобы получить заветный стартовый пакет, нужно принять участие в лотерее. Потому что желающих пробежать мэйджоры всегда очень много, а слотов – значительно меньше. Ну а кто соберет все шесть медалей с этих забегов, получит еще и специальную медаль от организаторов и гарантированное восхищение и зависть коллег по бегу. Стартовые пакеты на эти марафоны уже подороже, но оно того действительно стоит.

Пробег по улицам незнакомого города дарит невероятные ощущения

5.Безопасно.

Тут я имею в виду в первую очередь уровень медицинского обслуживания марафонов. Непредвиденная ситуация может случиться с каждым. К тому же на соревновании ты выкладываешься больше, чем на тренировке. Хочется показать лучший результат, в крови кипит адреналин, который заставляет тебя бежать быстрее, чем, возможно, стоило бы. И всем нам хочется верить, что медики сделают все возможное, если что-то пойдет не так. Уровень медицинского обслуживания в Европе не вызывает сомнений. Кроме того, перед поездкой мы обязательно проходим медицинское обследование и оформляем специальную спортивную страховку.

6.Впечатления.

Пробег по улицам города, в котором ты раньше не бывал, дарит невероятные ощущения. Когда бежишь даже небольшую дистанцию в 5 или 10 км, успеваешь увидеть столько достопримечательностей, сколько пеший турист не обойдет за три дня. А сколько всего можно увидеть за полный марафон! Один раз попробовав, трудно остановиться. Ты начинаешь все больше ездить по другим городам и странам, и участие в забегах превращается в образ жизни. Ты делаешь все возможное, чтобы пережить это снова и снова. В этом весь секрет.

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