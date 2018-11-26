Шесть полезных рецептов зимой, которые вас удивят. Советы Евгения Клопотенко

Холода – не приговор. Какие фрукты и овощи лучше в холодное время года?

В последний месяц осени многие из нас начинают грустить не только из-за ненавистного похолодания, но и потому, что свежие овощи и фрукты исчезают из магазинов. А то, что можно найти круглый год в супермаркетах, “свежими” и “полезными” овощами и фруктами уже не назовешь. Да и цена на такие продукты совсем не радует. Таким образом меню с каждым днем становиться все более однообразным и скучным.

Действительно, как тут не загрустить! Но я предлагаю смотреть на конец осени не как на ограничение, а как на возможность разнообразить свое меню и сделать себя чуть-чуть счастливее благодаря вкусному и ароматному приему пищи.

Конец осени – это вообще время насыщенных фруктов и овощей. Они столько месяцев зрели, чтобы попасть к вам на стол! Выбирайте те продукты, которые имеют более плотную и тяжелую структуру. Избегайте продуктов с более водянистой структурой, например, кабачков или помидор – их время придет уже в следующем году.

А в свою корзину обязательно положите корнеплоды (топинамбур, свеклу, корень пастернака или петрушки), ягоды (терновник, калина, боярышник) все виды капусты, из фруктов – айву и виноград.

Топинамбур – вкусный и полезный овощ, который незаслуженно обделяют вниманием. В большинстве случаев его не готовят только потому, что не знают как. Но из этого корнеплода можно готовить настоящие шедевры!

Питаться вкусно и полезно можно в любой сезон

Топинамбур можно сбрызнуть оливковым маслом, соком лимона и есть даже сырым. Но и горячие блюда из него получаются просто потрясающие! Пожарьте его на масле, с добавлением чеснока и лавровым листом. Подавайте такую закуску с домашним майонезом и тунцом.

Поскольку топинамбур похож на картошку, из него можно варить пюре. Но, честно признаюсь, это долго. Я же предпочитаю его запекать со сливочным маслом и черным перцем. Он становится мягким и очень ароматны, такой гарнир идеально дополнит любое мясное блюдо.

Терн или терновник – эта ягода – настоящее открытие ноября! Мелкие кисло-терпкие ягоды не слишком нравятся кулинарам и не пользуются особой популярностью. В большей мере, это связано опять же с тем, что мало кто знает, как работать с этим продуктом.

Ягоды терна очень полезные, а терпкость практически исчезает после морозов и после термической обработки. Обязательный десерт накануне зимы – именно пирог из терна. И чтобы вы понимали масштабы вкуса: если сравнить пирог с клубникой в июне и пирог из терна в ноябре, то я затрудняюсь даже ответить, кто победит. Приготовьте, и вы все поймете!

Кроме терновника, обратите внимание и на другие ягоды: калину, боярышник, клюкву и другие.

Капуста кале – почему-то у нас так сложилось, что эту капусту используют больше как декор, нежели как полноценный продукт. Но это прекрасная основа для салатов! Особенно сейчас, когда на тарелке так не хватает ярких красок. Возьмите капусту, заправьте ее лимонным соусом и добавьте орехи – яркий и сытный салат готов.

Также я добавляю к капусте кале домашний йогурт и орехи. Получается безумно вкусно!

Савойская капуста – она более нежная и мягкая по структуре, чем капуста кале. Голубцы из такой капусты получаются просто невероятными! Тем более, что такая капуста долго не храниться, а значит – нужно ловить момент. Поспешите!

Айва – внешне этот фрукт напоминает яблоки, но готовится несколько иначе. Главное же ее отличие – сумасшедший, очень тонкий и естественный аромат. В вареном или запеченном виде кислая и твердая айва становится мягкой и сладкой.

К примеру, айву можно пожарить в равных пропорциях с картошкой на сливочном масле. Это блюдо удивит каждого! Еще одно обязательно блюдо с айвой – это салат с добавлением брюссельской капусты. Нарезаете айву слайсами, капусту пополам, добавляете лимонный сок, соль, перец и запекаете до готовности. Айва в духовке получается невероятно ароматной. Добавьте к салату соленую брынзу и после такого влюбиться в этот салат будет практически невозможно.

Виноград – сейчас вы найдете более насыщенные и зрелые плоды. Такой виноград максимально сладкий, поэтому его нужно покупать именно сейчас. Конечно, его можно есть и в сыром виде. Но с винограда получается прекрасный гарнир! Его нужно запечь в духовку с черным перцем – обещаю, что в таком виде этот фрукт вы еще никогда не пробовали!

Надеюсь, мои советы сделают вашу еду еще вкуснее и ароматней! Питаться вкусно и полезно можно в любой сезон, главное – знать, какие продукты покупать и не боятся экспериментов. Надеюсь, я придал вам чуточку уверенности?

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь