Шесть новых сериалов, на которые не стыдно потратить отпуск

Приближается время отпусков, все серии Американской истории ужасов давно просмотрены и до последнего сезона Игры престолов еще далеко

Предлагаю выход — шесть новых, не мейнстримных, но при этом интересных телевизионных фильмов.

Видоизмененный углерод

Фанаты научной фантастики будут в восторге, ведь в сериальный мир этот жанр попадает крайне редко, да еще и в качественном исполнении. Видоизмененный углерод — это экранизация одноименного романа Ричарда Моргана 2002 года.

События разворачиваются в XXVII веке, когда часть планет уже освоена. Земля же стала резиденций самых богатых людей будущего, которые разработали технологию перемещения сознания в тело. По сути, разум помещали во что-то наподобие жесткого диска, а тело становилось всего лишь физической оболочкой. Таким образом, люди фактически обрели бессмертие.

В этом мире будущего на богатейшего магната планеты Лоренса Бэнкрофта совершено покушение. Он обращается к заключенному, бывшему оперативнику Такеши Ковачу, с просьбой найти злоумышленника и выяснить обстоятельства убийства. Спустя 250 лет военный обретает физическое тело и начинает поиски.

Видоизмененный углерод — качественный киберпанк-детектив Netflix, от которого тяжело оторваться. Как минимум зритель получит отличный экшн, интересных персонажей и новую вселенную с массой возможностей.

Сезон, количество серий: 1 сезон, 10 серий

Время на просмотр: 10 часов

Террор

Еще одна экранизация — на этот раз одноименного романа Дэна Симмонса. Террор – это микс реальной истории и мистики. В 1845 году два экипажа Королевского военно-морского флота, Эребус и Террор, отправляются в экспедицию по освоению Арктики. Однако при таинственных обстоятельствах 120 человек бесследно пропадают. Как можно было догадаться, Дэн Симмонс, как и авторы сериала, попытался разгадать эту тайну (или пофантазировать на тему).

Любителям классики однозначно понравится: чопорные англичане, пафосные речи, неспешный темп повествования. В общем, дух времени в сериале выдержан на отлично. Завораживает атмосфера Террора — мрачная, так как история с заведомо трагическим финалом. При этом каждая серия достаточно напряженная и интригующая. Героям предстоит сразиться с адским холодом, чудовищем Туунбаком и, конечно же, самими собой.

Это та атмосферная история о выживании, человеческом духе и слабостях, дополненная мистикой, дабы ярче раскрыть персонажей.

Сезон, количество серий: 1 сезон, 10 серий

Время на просмотр: 7,6 часов

Алиенист

Как отмечается в начале каждой серии, алиенисты — это люди, которые в конце 19 века исследовали психические заболевания, то есть психиатры. В центре сюжета доктор Ласло Крайцлер, который обожает разбираться в поведении убийц и их жертв. Вместе с его другом, художником Джоном Муром, и первой женщиной-сотрудницей полиции Сарой Ховард Крайцлер доктор пытается раскрыть череду загадочных преступлений.

Все начинается с того, что на крыше одного из непримечательных домов Нью-Йорка находят изуродованное тело мальчика, который, как мы узнаем позже, зарабатывал на жизнь проституцией. Полиция не торопится браться за дело, поэтому к расследованию подключаются ранее упомянутые персонажи.

За каждый героем закреплена интрига и спрятаны скелеты, которые всплывают по мере просмотра новых серий. Помимо захватывающего детективного сюжета, Алиенист поднимает ряд важных социальных тем, таких как детская проституция и место женщины в обществе того времени.

Сезон, количество серий: 1 сезон, 10 серий

Время на просмотр: 8 часов

Табу

Это практически детище Тома Харди, ведь актер не только исполнил главную роль в сериале, но вместе с отцом выступил сценаристом и продюсером проекта.

Вернувшись в Англию после 10-летнего путешествия по Африке, Джеймс Дэлейни готов отомстить за смерть отца и вступить в борьбу за наследство — клочок земли у берегов Северной Америки. Казалось, ничем не примечательная территория, однако на нее претендуют не только вдова Дэлейни-старшего, но также Британская корона и Ост-Индская компания.

Сериал захватывает с первых минут просмотра. Здесь есть все: от колоритных, где-то ироничных персонажей до неожиданных поворотов сюжета. Несмотря на то, что Табу выглядит так, будто ты уже это где-то видел, в общем, остается приятное впечатление. И главное — смотрится легко и непринужденно.

Сезон, количество серий: 1 сезон, 8 серий

Время на просмотр: 8 часов

Соучастник

Еще один сериал-детектив от Netflix. На этот раз действие происходит в настоящем времени. В Лондоне расстреляли доставщика пиццы без видимого мотива и, конечно же, зацепок. За дело берется инспектор Кип Гласпи. В итоге, непримечательное убийство приводит полицию к заговору национального масштаба.

Сценаристы решили не изобретать велосипед. Они придерживаются классической детективной линии, постепенно знакомя с новыми героями и переводя подозрение с одного на другого. Многие обвиняют создателей в том, что некоторые персонажи сериала бессмысленные, так как не влияют на ход сюжета. Однако стоит выделить главную героиню, которую исполнила Кэрри Маллиган. Ее детектив Гласпи получилась живой, за ней интересно наблюдать.

В целом Соучастник — неплохой вариант скоротать пару вечеров, пытаясь разгадать, кто же стоит за убийством.

Сезон, количество серий: 1 сезон, 4 серии

Время на просмотр: 3,8 часов

Патрик Мелроуз

У Бенедикта Камбербэтча есть важное качество — выбирать правильные роли

Свежий мини-сериал от Showtime Патрик Мелроуз основан на серии книг номинанта Букеровской премии Эдварда Сент-Обина. В центре истории британский мажор Патрик Мелроуз, у которого есть все: красивая жена, любовница, шикарный особняк, связи. Его везде встречают с распростертыми объятиями и закрывают глаза даже на самые вопиющие поступки. Но герой несчастлив, и свою депрессию он лечит с помощью героина. Позже мы узнаем, что так он пытается забыть свое детство, которое было не таким радужным, как может показаться на первый взгляд. Отец-деспот и безразличная мать еще в университетские годы привели парня к наркозависимости.

Начинается сериал с того, что умирает отец Патрика и он отправляется в Нью-Йорк за его прахом. Молодой человек совсем не скорбит и пускается во все тяжкие.

У Бенедикта Камбербэтча, который сыграл главную роль и выступил одним из продюсеров сериала, есть важное качество — выбирать правильные роли. И Патрик Мелроуз — не исключение. Он абсолютно органичен в новом образе. Эта история не будет убеждать вас пожалеть главного героя, это не типичная слезливая драма. Патрик Мелроуз — рассказ о непростой жизни человека, который будет всячески пытаться преодолеть воспоминания от тяжелого детства.

Сезон, количество серий: 1 сезон, 5 серий

Время на просмотр: 5 часов

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь