Шесть необычных признаков проблем с сердцем. Блог британского ученого

О заболеваниях сердца и сосудов могут свидетельствовать цвет губ или форма пальцев рук

Сердце, столь значимый для жизни орган, располагается в защищающей его грудной клетке и работает практически незаметно для своего обладателя. На Западе, где каждый четвертый умирает от сердечно-сосудистых заболеваний, сложно переоценить необходимость поддерживать сердце в хорошей рабочей форме. К сожалению, для большинства первым сигналом о наличии проблем с сердцем становится инфаркт.

И хотя вы не можете видеть биение своего сердца – по крайней мере, без использования специальных технологий, – существуют видимые внешние признаки, которые могут указать на нарушениях в работе сердца до того, как вы пострадаете от сердечно-сосудистого события, которое изменит или остановит вашу жизнь.

1.Складка на мочке уха.

Одним из индикаторов является диагональная складка на мочке уха, известная как знак Франка. Названа в честь американского доктора Сандерса Франка, который первым ее описал. Исследования показывают, что существует связь между видимой линией на ушной мочке и повышенным риском атеросклероза, при котором в артериях формируются бляшки.

Такая связь была доказана в результате 40 исследований, однако точные ее причины пока не обнаружены.

Недавно было также выявлено, что подобне линии на мочках являются также признаком цереброваскулярного заболевания, при котором нарушается кровообращение.

2.Проблемные десны и выпадающие зубы.

Состояние полости рта также может служить хорошим индикатором состояния сердечно-сосудистого здоровья. Рот полон хороших и плохих бактерий. Оттуда плохие бактерии могут попасть в кровь и спровоцировать воспаление кровеносных сосудов, что приведет к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Исследования показали, что выпадение зубов и воспаление десен являются маркерами сердечных болезней.

3.Утолщенные ногти.

Вследствие увеличения количества производимых тканей форма ногтя меняется, становясь более толстой и широкой. Изменение, как правило, безболезненное и происходит на обеих руках.

Причина, по которой это изменение указывает на проблемы сердца, следующая. Кислородсодержащая кровь не достигает пальцев, поэтому клетки начинают производить специальный белок, который способствует росту, призванному исправить проблему.

Утолщение пальцев – один из старейших известных медицинских симптомов. Первым его описал Гиппократ еще в V веке до нашей эры. Поэтому этот феномен также называют “пальцами Гиппократа”.

Если сомневаетесь, лучше обратитесь к врачу

4.Жировые образования на коже.

Еще одним признаком проблем с сердцем являются желтоватые образования на коже, клинически известные как ксантомы. Они могут появляться на локтях, коленях, веках или ягодицах. Сами по себе образования безвредны, однако могут свидетельствовать о серьезных проблемах.

Ксантомы, как правило, образуются у людей с генетическим заболеванием под названием семейная гиперхолестеринемия. У ее носителей очень высокий уровень так называемого плохого холестерина. Его содержание настолько высокое, что он начинает откладываться на коже. К сожалению, аналогичные жировые отложения формируются также в артериях.

Механизм появления таких отложений хорошо изучен и занимает важное место в медицине, ведь он помог создать одну из важнейших групп лекарств, борющихся с холестерином, – статины.

5.Светлое кольцо вокруг радужки.

Жировые отложения также могут быть заметны в глазах. Это серые кольца вокруг цветной части глаза – его радужки. Так называемая роговичная дуга начинает появляться в верхней или нижней части радужки и развивается, пока не образует полноценный круг. Зрению это не вредит.

У 45% людей старше 40 лет есть такие жировые отложения. Среди людей старше 60-ти доля вырастает до 70%. Доказано, что наличие таких жировых колец связано с факторами риска развития ишемической болезни сердца.

6.Синие губы.

Цвет губ является еще одним индикатором здоровья. Как правило, губы красные, но у людей с проблемами сердца могут приобрести синеватый оттенок (это называется цианоз). Причина такого явления заключается в том, что сердечно-сосудистой системе не удается доставить кислородосодержащую кровь в соответствующие ткани.

Конечно, губы могу стать синими из-за сильного мороза или нахождения на большой высоте. В таком случае причиной, скорее всего, является временная нехватка кислорода, и проблема будет решена довольно быстро.

К слову, пять предыдущих причин также могут иметь иные, менее опасные причины. Но если вы сомневаетесь, лучше обратитесь к врачу, чтобы получить мнение специалиста.

Перевод НВ

Впервые опубликовано на The Conversation.

Републикация полной версии текста запрещена.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь