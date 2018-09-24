Сезон тыквы. Зачем есть и как готовить этот осенний продукт, – диетолог Оксана Скиталинская

Тыква – это лекарство, молодость и долголетие

Несмотря на то, что мы живем в эпоху высоких технологий, пища остается одним из очень сильных факторов влияния на наше здоровье, уровень энергии, интеллектуальный потенциал и долголетие.

Ученые уже умеют разбирать продукты буквально до молекул и изучают их влияние на эпигенетику, то есть изменение активности генов. Если вам в наследство достались не очень хорошие гены, которые могут при определенных обстоятельствах привести к какой-то болезни, то употребление определенных продуктов может "усыпить" эти гены и сделать их менее или совсем неактивными.

Например, многие знают, что тыква полезна. И я хочу подчеркнуть, почему тыкву нужно есть всем: здоровым и больным, в любом возрасте и при любом уровне физической активности.

Печеную тыкву можно всем

Во-первых, это здоровый иммунитет и отличный детокс. В тыкве содержится нежная клетчатка, которая поглощает много вредного и токсичного. А также питает кишечные микроорганизмы, готовя их к зиме.

Во-вторых, это здоровая кожа и слизистые. Если печеную тыкву совместить с полезным жиром, то вещества каротиноиды хорошо растворятся и усвоятся, превратившись в организме в витамин А. Он восстанавливает все слизистые и улучшает состояние кожи, также готовя их к зиме, чтобы кожа не высушивалась, а не обветривалась, а сезонные обострения воспалительных заболеваний желудка и кишечника быстро переходили в состояние ремиссии.

В-третьих, тыква имеет противоотечный эффект. Благодаря большому содержанию калия она прекрасно помогает преодолевать задержку жидкости в организме и отеки.

Поэтому советую есть тыкву тем, кто имеет проблемы с сосудами, особенно, варикозной болезнью, сердцем (высокое давление), принимает гормоны, в первую очередь, кортикостероиды, сидячую работу и просто склонен к легкой отечности лица утром.

Также печеная тыква имеет противоподагрическое действие, а еще – корректирует метаболизм. То есть помогает слишком худым набрать массу тела, людям с ожирением – похудеть. Очень полезно употреблять тыкву при ожирении, метаболическом синдроме, людям с инсулинорезистентностью, тем, кто постоянно хочет есть, при стеатозе (ожирении) печени и поджелудочной железы.

Антихолестериновое действие. Благодаря такому ценному комплексу растворимой клетчатки, каротиноидов, калия, магния, тыква является природным лекарством для всех, у кого высокий "плохой" холестерин, низкий «хороший».

Печеная тыква оздоравливает желудок, кишечник, желчный пузырь. Проблемой современного человека является нарушение работы органов пищеварения. Прежде всего, вследствие питания переработанными продуктами, нездоровой термической обработкой, малоподвижного образа жизни.

Все виды гастритов (воспалений желудка), язвенная болезнь, рефлюксная болезнь (когда у человека часто возникает изжога), синдром раздраженного кишечника (СРК), который может проявляться поносами и запорами и дает частые обострения – эти проблемы буквально выбивают человека из колеи. Печеная тыква является тем овощем, который можно и нужно употреблять при воспалительных заболеваниях желудка и кишечника, в частности, СПК.

Тыква обладает легким желчегонным действием, поэтому очень полезна при нарушениях работы желчного пузыря, например, при дискинезии, склонности к образованию камней и воспалениях (холециститах).

Тыква замедляет старение и предотвращает многие виды рака

Сырая тыква

Очень полезна, так как содержит большую порцию витамина С, а также сочетание растворимой и нерастворимой клетчатки.

Но заметьте, что сырую тыкву нельзя есть тем, у кого обостренное воспаление желудка, кишечника, поджелудочной железы и желчного пузыря. Всем остальным – можно.

Тыква уменьшает воспалительные процессы, замедляет старение и предотвращает многие виды рака.

Семена тыквы

Богаты цинком, который особенно необходим мужчинам для качественного сперматогенеза, всем остальным – для здорового иммунитета, укрепления волос, ногтей, улучшения структуры кожи.

Кроме того такие семена жизненно необходимы вегетарианцам и веганам.

Итак, мои рекомендации.

Употребляйте тыкву ежедневно. Если есть вышеперечисленные проблемы со здоровьем, можете употреблять и несколько раз в день. Тогда пользы будет больше, эффекты будут более выраженными. Курс – до весны.

Лучшие блюда:

Тыквенный суп. При приготовлении добавляйте ложку сливок или оливкового масла, посыпьте сверху сыром Пармезан.

Тыквенные запеканки, пюре, кремы.

Тыквенный сок или полосе из сырой тыквы. Много не нужно, достаточно пол стакана. Можно добавить ягод или овощей, например, сельдерея.

Тыквенная диета:

Завтрак. Основные блюда дополнить или печеной тыквой, или половиной стакана сока.

Обед. Взять с собой на работу 200 граммов запеченной тыквы, как дополнение к основным блюдам.

Ужин. Печеная тыква с зеленым салатом и запеченной или вареной рыбой.

Текст публикуется с разрешения автора.

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