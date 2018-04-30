Съесть на ходу. Какие перекусы продлевают жизнь. Объясняет Оксана Скиталинская

Тот, кто ценит свою жизнь, находит возможность это делать везде, даже в поезде

В последнее время переезды и научные мероприятия занимали все мои дни и даже ночи с перелетами. И где бы я ни была, всегда вижу две категории людей: тех, кто в больших количествах поглощают булочки, сладости, "солености", сладкие воды, жареное мясо или сосиски; а также тех, кто всегда найдет здоровый вариант перекуса и выпьет обычную фильтрованную воду.

Рацион людей второй категории можно назвать "сберегающим". Независимо от места проживания, люди, которые придерживаются "сберегающего" рациона, имеют более длинные теломеры, и, следовательно, все шансы прожить дольше.

Что такое теломеры? Это участки на концах хромосом, состоящие из нитей ДНК, покрытых специальным защитным слоем белков. Они напоминают пластиковые "колпачки" на концах шнурков.

Когда от длительного пользования концы шнурков стают растрепанными, мы их выбрасываем и покупаем новые. Когда теломеры становятся слишком короткими, клетки перестают делиться, но новых, к сожалению, уже не купить.

Наши теломеры прислушиваются к нам, подчиняются тем указаниям, которые мы им даем в виде пищи, эмоций или стрессов. Они являются маркерами скорости старения клеток.

Наш образ жизни может заставить теломеры ускорить процесс старения клеток или, наоборот, притормозить его.

Проще говоря, один из секретов долгой и здоровой жизни заключается в том, чтобы активно стимулировать процесс обновления клеток.

Теломеры ненавидят сладости и чипсы, сладкую воду и жареную пищу, а еще переработанное мясо (салями, колбасы и сосиски).

Поэтому, когда ты почти весь день на ногах, а, попадая в поезд, из "самого здорового" в меню находишь бутерброды из белого рыхлого хлеба с салями и колбасу, завернутую в пищевую пленку, то радуешься, что носишь с собой в дороге низкокалорийный и полезный перекус. А еще - капсулы с омега-3 жирами.

Жизнь на колесах или в небе - это дополнительный стресс, который создает благоприятные условия для развития воспалений, а воспаление и теломеры взаимосвязаны.

Они усиливают друг друга. Воспаление заставляет иммунные клетки усиленно делиться, из-за чего их теломеры становятся короче.

Один из самых эффективных способов защитить себя от воспаления заключается в том, чтобы перестать его кормить.

Глюкоза, полученная с чипсов, белого хлеба, печенья, конфет, сладких напитков и соков, быстро попадает в кровь, ведет к повышенной концентрации воспалительных молекул, которые распространяют воспаление во всем теле.

Противодействуют воспалению продукты, богатые омега-3 жирами: жирная рыба, орехи, семена льна, листовая зелень.

Кроме того, омега-3 снижают развитие оксидантного стресса.

Слабое здоровье лишает человека возможности жить так, как она хочет

Поэтому незначительная добавка омега-3 в рацион помогает оберегать теломеры от укорачивания.

Слабое здоровье лишает человека возможности жить так, как он хочет.

Здоровые люди, независимо от возраста, получают от жизни больше радости и открыто делятся своими талантами с окружающим миром, им проще распоряжаться своим временем с пользой для общества.

Продлить жизнь теломерам помогают интересные занятия, положительные эмоции и физическая активность. Установлено, что у тех, кто ведет сидячий образ жизни, теломеры короче, чем у тех, кто живет активно.

Особенно это касается аэробных упражнений (танцев, быстрой ходьбы, бега, прыжков), интенсивных интервальных тренировок, при которых кратковременные значительные кардионагрузку чередуются с периодами отдыха (например, кросфит).

Кроме всего прочего, физическая активность еще и стимулирует процесс аутофагии, то есть самоочищения клеток.

Словом, тот, кто ценит свою жизнь, находит возможность это делать везде, даже в поезде.

Текст публикуется с разрешения автора.

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