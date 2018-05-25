Серая полоса. Как распознать апатию и справиться с ней. Объясняет психолог Роберт Таибби

Четыре причины и пять методов борьбы

Если муж Джен предлагает поехать в отпуск, то она отвечает “не знаю” или “неважно”. То же происходит, если друг на работе спрашивает, куда она хотела бы пойти на обед: “Мне подойдет любой вариант”. Джен живет в мире апатии, где жизнь – это серая полоса, на которой ее мало что волнует, а эмоциональный фон напоминает огромную пустыню.

Что происходит?

Подобно большинству других проблем, апатия Джен может быть следствием множества причин, спрятанных довольно глубоко внутри. Вот несколько возможных виновников.

Депрессия

Хроническая депрессия – дистимия – поражает 3-6% населения, обнаруживается у 7% пациентов, приходящих на прием к врачу, и находится в тройке причин для амбулаторной терапии. Джен видит вокруг лишь сереющий мир: все становится незначительным, эмоции исчезают. Существует версия, что свою роль играет генетическая предрасположенность, но влиять также могут определенные ситуации – когда кто-то чувствует себя в тупике, например, на работе или в отношениях.

Цинизм/Пессимизм

Хотя результат аналогичен, все же выделяем этот пункт отдельно, так как в данном случае речь идет не о настроении, а о жизненной позиции. Это такое отношение, когда человек отвергает мир, в котором ничего не улучшается, все летит к чертям, а ты ничего не можешь сделать. Человек намеренно занижает ожидания от жизни, самого себя и других, пытаясь избежать разочарования, а также формирует самореализующееся пророчество, при котором вы всегда получаете именно то, чего ожидаете.

Часто за спиной у таких людей есть история пренебрежения, оскорбления или травмы. Как следствие, они научились справляться с проблемами, всегда ожидая худшего. И хотя на их пути могли случаться приятные неожиданности, они всегда преуменьшали их значимость, считая лишь исключениями из правила.

Реактивность/пассивность

Джен позволяет мужу принять решение относительно отпуска, а другу – о ресторане. Это позиция, при которой вы позволяете другим управлять вашей жизнью. Как и в случае с циниками, у таких людей часто за спиной травматическая история оскорблений, но вместо того, чтобы ожидать худшего, они отпускают ситуацию и позволяют другим принимать решения. Если вам трудно решать или вы не чувствуете себя в праве это делать, такой пассивный подход имеет смысл. Принимая такую позицию, вы можете избежать ошибок и предотвратить ожидаемую критику, гнев или обвинения со стороны других в том случае, если что-то пойдет не так.

Неосознанные эмоции

Такие люди попросту испытывают трудности с пониманием собственных чувств. Когда муж или друг спрашивает Джен, чего бы ей хотелось, она ничего не может придумать. Она не может ничего сказать, а сам вопрос лишь вызывает тревогу и ухудшает способность выбирать. В результате становится отрешенной.

Конечно, все эти источники апатии взаимосвязаны. В каждом случае может срабатывать несколько факторов. Предлагаю несколько способов справиться с проблемой.

Вы боитесь делать ошибки? Боитесь, что вас будут винить и критиковать?

Депрессия

Выйти из апатичного состояния, сделать восприятие мира более ярким, а также прибавить энергии поможет медикаментозное лечение. А еще терапия. Когнитивно-поведенческий подход поможет осознать, как вы объясняете себе себя самого. Если вы чувствуете, будто оказались в ловушке, эти стратегии помогут найти источник апатии и способы в ней справиться.

Цинизм/Пессимизм

В этом случае также могут пригодиться медикаментозное лечение и терапия. Терапия поможет понять, откуда взялся подход “все равно ничего не поменяется”. Также терапия поможет прокачать ваше умственное и эмоциональное “системное обеспечение”, сделав взгляд на мир более реалистичным и зрелым.

Реактивность/Пассивность

Тут вам нужно узнать первопричину. Вы боитесь делать ошибки? Боитесь, что вас будут винить и критиковать? Все это старые детские раны. С той тревогой, которая обычно приходит вместе с ними, нужно работать, а не избегать ее. В случае с Джен, единственный способ понять, что муж не будет критиковать ее выбор места для отдыха, а другу не так важно, где они пообедают, – рискнуть и заговорить. Лишь практика поможет ей чувствовать меньше страха и больше уверенности в своих силах.

Неосознанные эмоции

У Джен есть эмоции, но часто они напоминают лишь слабый, быстро пропадающий шепот. Чтобы перенастроить мозг, ей нужно остановиться и задаться вопросом о собственных чувствах. Если она обнаружит какие-либо эмоции – нежелание ехать на пляж, как это предлагает муж, или желание съесть на обед тайской еды, – то должна озвучить их и, еще важней, действовать в соответствии с ними.

Дело не в пляже и не в тайской кухне, а в укреплении нейронных связей в мозгу. Как и работа над тревожностью, лишь практика сделает крепкими новые эмоциональные и ментальные паттерны.

Что делать, если апатичен ваш друг или партнер?

Скорее всего, вы уже устали от необходимости самостоятельно принимать все решения в отношениях. Вам может казаться, что отношения не сбалансированы и напоминают скорее отцовско-родительские, а не равноправные партнерские. Чужая апатия может быть заразной и затянуть также и вас.

И хотя вы можете впасть в отчаяние или устать, лучше этого не показывать. Ведь таким образом лишь подпитаете страхи и сформировавшуюся жизненную позицию партнера. Впрочем, это не значит, что вам следует прикусить язык. Вместо этого проведите спокойную и серьезную беседу о ваших чувствах, а также более мягкий и осторожный разговор о том, как чувствует себя партнер: подавленно, в ловушке, тревожно? Обсудите, что вы можете сделать, чтобы ему или ей было легче говорить, чувствовать себя в безопасности, определить, что человек ощущает?

Если они это делают – если Джен заговорит о том, что хотела бы делать в отпуске или предложит ресторан, – ее муж или друг должны это принять. Потому что апатичные люди крайне чувствительны и их легко сбить с толку. Малейшее проявление негатива вернет их в исходное положение. Ваша цель – побудить человека двигаться вперед, каким бы ни было выбранное направление. Если это слишком сложно, подумайте о парной терапии. В таком случае появится безопасное место для обсуждения подобных вопросов.

Как и с большинством проблем, выход из апатии начинается с определения причины и принятия мер. Не важно, с чего вы начинаете. Просто действуйте.

Перевод НВ

Публикуется с разрешения автора. Републикация полной версии текста запрещена

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