Семь способов справиться с одиночеством. Объясняет психолог Роберт Лихи

Если вы одни, это не значит, что вам должно быть одиноко

Вам приходилось испытывать чувство одиночества, словно вы погружаетесь в состояние грусти или тревоги и вам не с кем поговорить? Часто ли вам кажется, что вы не можете совладать с такими чувствами? Если ответ на эти вопросы “да”, то вы не одиноки. Одиночество – одна из наиболее распространенных и неприятных эмоций, ее испытывают миллионы людей. Для одних она может быть проходящей. Для других – это повторяющееся чувство отчаяния и печали. И для каждого из нас – это часть человеческой сущности.

Одиночество может привести к алкоголизму и перееданию, которые подавляют эти неприятные эмоции. Оно может привести к депрессии и зацикленности на вопросе “почему я одинок?” Его следствием также может быть отчаяние. Поэтому стратегии, позволяющие справиться с одиночеством, могут служить важным предохранителем, защищающим от депрессии, злоупотребления веществами и даже от плохого выбора партнера.

Давайте рассмотрим семь способов справиться с чувством одиночества.

Нормализируйте одиночество.

Как пишет исследователь Джон Качиоппо, одиночество на марше. Если в 1970-х от него страдали 11-20% людей, то в 1980-х таких было уже 40%, а в 2010-м – вовсе 45%. Также что в этом чувстве вы не одиноки. Такое стремительное сокращение привязанностей может быть следствием упадка семейных связей, выросшей доли разводов, более свободного перемещения людей между городами и странами, меньшей посещаемости церквей. Как рассказал гарвардский социальный историк Роберт Патнэм в своей книге “Затворничество”, если в 1950-х люди участвовали в штуках вроде лиги боулинга, то теперь они ходят на боулинг в одиночку. Поскольку одиночество становится все более распространенным и частым, необходимо принять тот факт, что требуются стратегии, чтобы с ним совладать.

Соотнесите одиночество и ценность связей для вас.

Это может показаться нелогичным, но мы могли бы задаться вопросом: “Что хорошего в одиночестве?” Предположу, что одиночество напоминает нам о ценности связей, близости или простого обмена опытом. В ходе эволюции мы приспособились жить в небольших сообществах, где ежедневно имели непосредственные контакты с людьми, а также делили с ними обязанности по воспитанию детей. Для большинства людей ситуация изменилась. Но одиночество может напомнить вам о том, что вы цените связи с другими людьми и что эта ценность – важная часть человеческой сущности. Не отказывайтесь от связей, когда чувствуете одиночество.

Придумайте план.

Первая часть разработки плана – определить ваши “трудные времена”. Это могут быть вечера, уикенды или праздники. Пускай у вас заранее будет план для таких случаев. На выходные можете запланировать что-то с друзьями или семьей, можете пойти в музеи или на концерты, покататься на велосипедах, сходить на экскурсию, на мероприятие в церковь или синагогу. Если у вас вызывают беспокойство вечера, заранее запланируйте общение с кем-то на пару вечеров в течение недели. Это может быть даже беседа по Skype. Запланируйте, какое видео будете смотреть или какую музыку слушать, посетите занятие по йоге или придумайте другое хобби. Мой друг, отличающийся невероятным жизнелюбием, занялся плаванием и игрой на гитаре в возрасте 68 лет. И очень радуется этим занятиям. Каков ваш план?

Для того, чтобы делать что-то, вам не обязательно нужны другие.

Люди часто говорят: “Мне не с кем этим заняться”. Вам не нужен кто-то другой, чтобы пойти в кино, на прогулку, тренировку или концерт. Некоторые говорят: “Мне неловко делать это одному”. Попробуйте определить, с чем связаны такие мысли. Может, им предшествует что-то вроде “люди увидят, что я один, и подумают, что я жалок”. Но откуда вы знаете, что они подумают? И даже если они подумают что-то такое, какая вам разница? Может быть то, что вы делаете что-то в одиночку, означает самостоятельность и свободу.

На самом деле, делать что-то в одиночку – неплохой способ познакомиться с новыми людьми. Представьте, что вы в музее или книжном магазине и заводите разговор с кем-то о картине или книге. Или вообразите, что посещаете занятия по кулинарии или йоге и начинаете говорить с людьми там. Придайте себе уверенности, занявшись делом и обнаружив, что вам никто другой для этого не нужен. У вас есть вы.

Зафиксируйте свои “одинокие” мысли.

Запишите мысли, которые появляются у вас, когда вы одиноки. Это может быть что-то вроде:

Я всегда буду одинок.

Если я один, то должен чувствовать себя одиноким и несчастным.

Раз я один, наверно, я неудачник.

Я не выношу чувство одиночества.

Если вас посещают эти или другие негативные мысли, то вы, подобно миллионам людей, чувствуете, будто одиночество преграждает ваш путь. Попробуйте применить рациональные ответы вроде таких:

Ты одинок лишь на эти минуты (или часы), и совсем скоро будешь общаться с людьми – на работе, в очереди, на встрече с другом или принимая участие в какой-то деятельности. Ты – не пустынный остров.

Не обязательно чувствовать себя грустным и одиноким только лишь потому, что ты один. Ты можешь взглянуть на это как на возможность заняться любимым делом. Можешь почитать любимую книгу или послушать музыку, приготовить любимую еду или посмотреть любимый фильм, пройтись по музею в собственном темпе.

Считать себя неудачником из-за того, что оказался один, бессмысленно. Каждый бывает наедине с собой. Недавнее исследование показало, что 45% людей испытывают одиночество. Быть одним – это ситуация, а ситуациям свойственно меняться.

Мысль о том, будто быть одному невыносимо, также глупа. Правдой может быть, что тебе не нравится быть одному, но важно лишь то, как ты к этому относишься. Если ты относишься к одиночеству с чувством протеста, злости, отчаяния или поражения, то это может быть неприятно. Гораздо полезней считать, что одиночество проходит и справиться с ним может каждый. Принять реальное положение дел лучше, чем превращать в катастрофу то, что переживаем все мы.

Будьте добры и сострадательны по отношению к себе.

Вместо того чтобы думать, будто для любви и сострадания нужны другие, направьте этим мысли и чувства на себя. Это может выражаться в маленьком подарке себе или приготовлении для себя здорового лакомства. Или же вспомните кого-то из детства (мама, бабушка, папа или тетя), кто проявлял к вам нежность. Забота о себе – замечательное средство от одиночества.

Волонтерская работа – отличный способ наладить связи

Постройте сообщество.

Всем нужны определенные связи с другими людьми или даже животными. Очень многие люди – друзья, родственники, пациенты – говорили мне, как много любви они получают благодаря своим питомцам. Так что подумайте о том, чтобы завести кота или собаку. Или отправьтесь в местный приют для животных и станьте там волонтером. Одна моя знакомая семь месяцев была волонтером в приюте, где “общалась с котятами”.

Волонтерская работа – отличный способ наладить связи, ведь всем нам необходимо чувствовать свою нужность. В сети можно найти волонтерские организации, чьи интересы соответствовали бы вашим. Возможно, это будет работа с детьми, бедными или с тяжело больными пациентами. Вряд ли вы будете испытывать одиночество, заботясь о других.

И запланируйте встречи. Если вы давно не общались с кем-то, это еще не значит, что нельзя проявить инициативу. Или же присоединитесь к организациям, которые разделяют ваши интересы – политические, культурные, религиозные или социальные.

Если вы одни, это не значит, что вам должно быть одиноко. А если вам одиноко, то это не значит, что так будет всегда. Все эмоции проходят и зависят лишь от того, что вы делаете и что думаете.

Все зависит от вас.

Перевод НВ

Публикуется с разрешения автора. Републикация полной версии текста запрещена

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