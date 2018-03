Семь способов избавиться от стресса. Блог Тревиса Бредберри

Стресс вредит здоровью и мешает эффективно решать проблемы

Все мы знаем, что жизнь в стрессе приводит к серьезным эмоциональным и физическим последствиям. Но почему же нам так трудно предпринять меры для того, чтобы снизить уровень стресса и улучшить собственную жизнь?

У исследователей из Йельского университета теперь есть ответ на этот вопрос. Они выяснили, что под воздействием стресса уменьшается объем серого вещества в области мозга, ответственной за самоконтроль.

Так что пережитый стресс ухудшает нашу способность справляться с проблемами в будущем, ведь такой опыт ослабляет умение брать ситуацию под контроль, управлять стрессом и не давать процессам стать неуправляемыми.

Впрочем, не стоит унывать. Уменьшить уровень стресса можно, нужно лишь сделать это одним из своих приоритетов. Чем быстрее вы научитесь эффективно управлять стрессом, тем проще будет уберечь себя от его разрушительного воздействия в будущем.

Как писал психолог Уильям Джеймс: “Лучшим оружием в борьбе со стрессом является способность отказываться от одной мысли в пользу другой”.

К счастью, мозг пластичен – он может меняться и восстанавливать поврежденные участки, когда вы учитесь вести себя по-новому. Так что применение здоровых методов снятия стресса может обучить мозг более эффективно с ним справляться и снизить вероятность неблагоприятного воздействия стресса в будущем.

Предлагаю семь стратегий, которые помогут вам контролировать стресс.

1.Говорите “нет”

Исследование, проведенное в Университете Калифорнии в Сан-Франциско, показало: чем сложнее вам говорить “нет”, тем вы больше подвержены стрессу, выгоранию и даже депрессии. Многим непросто говорить “нет”. Однако это очень сильное слово, которого не следует бояться. Когда нужно сказать “нет”, избегайте фраз вроде “не думаю, что смогу” или “я не уверен”. Отказываясь от нового обязательства, вы повышаете вероятность выполнения существующих.

2.Отключитесь.

Технологии способствуют постоянной коммуникации и порождают ожидание того, что вы должны быть доступны круглосуточно. Очень сложно наслаждаться лишенным стресса моментом вне работы, если в любой момент в вашем телефоне может появиться рабочее письмо, которое изменит ход мыслей или заставит думать о чем-то (то есть – подвергнуться стрессу).

Регулярно отключаясь от сети, вы сможете контролировать уровень стресса и жить в моменте. Позволяя себе быть на связи 24/7, вы подставляете себя под постоянный град ударов со стороны виновников стресса. Если заставите себя побыть офлайн, а то и вовсе выключить телефон, то дадите телу и мозгу отдохнуть. Исследования показали, что порой обычный уикенд без почты значительно снижает уровень стресса.

Если отключиться от рабочей коммуникации по вечерам в течение рабочей недели слишком трудно, как на счет выходных? Выберите отрезки времени, когда уйдете в офлайн. Вы удивитесь, насколько освежающими могут быть такие перерывы и как они снижают уровень стресса, добавляя в ваш распорядок перезарядку мозга.

Если беспокоитесь из-за негативных последствий подобного шага, попробуйте отключаться, когда вероятность обращения к вам будет наиболее низкой, например, воскресным утром. Когда освоитесь в этом промежутке, а ваши сотрудники свыкнуться с тем, что вы находитесь вне сети, начинайте постепенно увеличивать количество времени, проведенного вдали от технологий.

3.Неатрализуйте токсичных людей.

Опыт работы с трудными людьми разочаровывает, выматывает и приводит к стрессу. Контролировать взаимодействие с токсичными людьми можно, держа свои чувства под контролей. Если вам предстоит контактировать с токсичными людьми, подходите к ситуации рационально. Распознайте собственные эмоции и не позволяйте злости или разочарованию подпитывать хаос. Также стоит понять позицию сложного человека, чтобы найти общий язык и решение проблемы. Даже когда все идет под откос, старайтесь воспринимать токсичного человека скептически, чтобы не позволить ему вас расстроить.

Чтобы быть спокойным и продуктивным, нужно признать собственную слабость и попросить о помощи

4.Не держите обид.

Негативные эмоции, оставляющие по себе обиду, являются ответом на стресс. Одна лишь мысль о неприятном событии переводит ваше тело в режим “дерись или убегай” – защитный механизм, который заставляет вас то ли бороться, то ли пускаться наутек при встрече с опасностью. Если угроза неизбежна, такая реакция необходима для выживания. Но когда опасность в прошлом, то поддержание стресса наносит ущерб телу и может иметь разрушительные последствия для здоровья. Исследователи Университета Эмори выяснили, что стресс приводит к высокому давлению и заболевания сердца. Затаенные обиды провоцируют стресс, и люди с эмоциональным интеллектом стараются любой ценой этого избежать. Так что, избавившись от обид, вы не только почувствуете себя лучше, но также станете здоровее.

5.Практикуйте майндфулнесс.

Майндфулнесс – это простая, основанная на исследованиях форма медитации, являющаяся эффективным методом контроля над неуправляемыми мыслями и поведением. Люди, регулярно практикующие такую медитацию, больше сфокусированы даже тогда, когда не медитируют. Это блестящая техника для снижения уровня стресса, ведь позволяет избавиться от ощущения, что вы потеряли контроль над ситуацией. Фактически, майндфулнесс помогает перестать прыгать от одной мысли к другой. В целом, это отличный способ пережить напряженный день спокойно и продуктивно.

6.Взгляните на ситуацию со стороны.

Заботы часто рождаются из нашего собственного искаженного восприятия событий. Так что прежде, чем потратить много времени на осмысление слов вашего босса, взгляните на ситуацию со стороны. Если не знаете, когда лучше это сделать, обратите внимание на то, пропорциональна ли ваша тревога ее причине. Если вы мыслите фразами вроде “все не так” или “ничего не получится”, то пересмотрите ситуацию. Хороший способ исправить столь непродуктивный подход – написать конкретный список того, что действительно не так или не получается. Скорее всего, список будет довольно коротким. Ключ к холодному уму – помнить, что ваши чувства преувеличивают ситуацию и что воздействие факторов стресса гораздо более ограниченно, чем может казаться.

7.Используйте вашу систему поддержки.

Попытка решить все самостоятельно может показаться соблазнительной, но будет абсолютно неэффективной. Чтобы быть спокойным и продуктивным, нужно признать собственную слабость и попросить о помощи, если она необходима. Это значит, что нужно обращаться к системе поддержки, когда ситуация становится довольно сложной.

На работе или вне работы у каждого человека есть команда людей, готовых помочь получить максимум из сложной ситуации. Нечто простое вроде разговора о тревогах поможет выпустить пар и снизить стресс, а также взглянуть на ситуацию по-новому. В большинстве случаев люди способны видеть решение, которое вы не видите, так как они менее эмоционально вовлечены в ситуацию. Просьба о помощи поможет смягчить уровень беспокойства и укрепить отношения с теми, на кого вы полагаетесь.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом перевода и публикации колонок Тревиса Бредберри.

Оригинал опубликован на TalentSmart. Републикация полной версии текста запрещена.

Тревис Бредберри – обладатель наград и соавтор бестселлера “Эмоциональный интеллект 2.0”, сооснователь TalentSmart, мирового лидера по тестированию и обучению эмоциональному интеллекту, работающего с 75% компаний из списка Fortune 500.

Его книги переведены на 25 языков и продаются в 150 странах мира. Он также сотрудничал сизданиями Newsweek, Time, BusinessWeek, Fortune. Forbes, USA Today, The Wall Street Journal, The Washington Post, The Harvard Business Review.

