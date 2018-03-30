Семь самых зрелищных фильмов весны

Продюсеры “Гарри Поттера” сделали кино по лучшему комиксу современности, а оскароносный режиссер Рон Ховард снял спин-офф “Звездных войн”

Я сражаюсь с великанами

Премьера: 29 марта

В ролях: Мэдисон Вульф, Зои Салдана, Имоджен Путс и Дженнифер Эль

Фильм снят по одноименному графическому роману Джо Келли и Кэна Ниимуры, который лидирует во всевозможных топах в категориях “лучшие комиксы” и “произведения для подростков”. Продюсерами выступили создатели первых трех частей “Гарри Поттера” — Крис Коламбус и Майкл Барнатан.

В центре сюжета 12-летняя Барбара Торсон. Девочка страдает от издевательств в школе и проблем в семье. Единственное место, в котором она чувствует себя спокойно, это мир великанов. Естественно, ее рассказам никто не верит. Впрочем, вскоре выяснится, что великаны — совсем не добряки. Они хотят уничтожить человечество, и девочка — единственная, кто может этому помешать.

Первому игроку приготовиться

Премьера: 29 марта

В ролях: Тай Шеридан, Оливия Кук, Бен Мендельсон, Ти-Джей Миллер, Саймон Пегг

Одна из самых ожидаемых премьер не только весны, но и 2018 года в целом. Новый фильм Стивена Спилберга “Первому игроку приготовиться”, скорее всего, станет любимцем зрителей и кассовым рекордсменом. В основе картины одноименный роман Эрнеста Клайна. Писатель принимал участие в создании сценария.

События разворачиваются в 2045 году, когда мир поглотили экологическая катастрофа и насилие. 18-летнему Уэйду Уоттсу куда комфортней в вымышленной вселенной — компьютерной игре Oasis. Здесь каждый может быть тем, кем пожелает. Создатель игры, миллиардер Джеймс Хэллидей спрятал в игре пасхальное яйцо, которое можно найти, решив ряд головоломок. Победитель получит самое ценное — контроль над Oasis, а это значит не только миллиарды долларов, но и влияние над человечеством.

Титан

Премьера: 12 апреля

В ролях: Сэм Уортингтон, Тейлор Шиллинг, Том Уилкинсон, Агнесс Дейн, Натали Эммануэль

“Титан” – новый высокобюджетный научно-фантастический блокбастер от Netflix. А, значит, отличная графика и неожиданные сценарные повороты обеспечены.

События фильма происходят в недалеком будущем. Планета перенаселена, поэтому ученые пытаются найти другие места для жизни землян. Семья американского военного Рика участвует в секретной космической программе. Ему и ряду других добровольцев пересаживают гены инопланетных существ. Согласно исследованиям, в будущем это поможет быстро адаптироваться на других планетах. Но, как обычно бывает в sci-fi-фильмах, что-то пойдет не так.

Рэмпейдж

Премьера: 19 апреля

В ролях: Дуэйн Джонсон, Наоми Харрис, Малин Акерман, Джо Манганьелло

“Рэмпейдж” — экранизации серии компьютерных игр компании Midway Games. Этот классический экшн-боевик вряд ли удивит оригинальным сценарием, но вполне может стать зрелищным аттракционом в IMAX.

Горилла по кличке Джордж большую часть своей жизни провела под присмотром приматолога-социопата Дэвиса Окойи. Однако после неудачного генетического эксперимента примат превращается в яростного, неконтролируемого зверя. Позже станет известно, что к его компании присоединились волк и крокодил. Теперь хищники намерены сражаться между собой за превосходство, становясь смертельной угрозой всему, что будет на их пути. Окойи вместе с генетическим инженером Кейт Колдуэлл будут пытаться найти противоядие, чтобы спасти мир от грядущих битв.

Мстители: Война бесконечности

Премьера: 26 апреля

В ролях: Роберт Дауни-младший, Джош Бролин, Марк Руффало, Том Хиддлстон, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Джереми Реннер, Крис Прэтт, Бенедикт Камбербэтч, Зои Салдана, Вин Дизель, Брэдли Купер, Скарлетт Йоханссон

Выход очередной серии “Мстителей” — это событие в мировом кинематографе. Во-первых, это возможность увидеть десятку топовых голливудских актеров в одном кадре. Во-вторых, помимо экшена, вы получаете отличную комедию, исходя из последних картин студии. В-третьих, это первоклассный аттракцион, с лучшими экшн-сценами. Новые “Мстители” станут девятнадцатым фильмом вселенной MarveI.

На этот раз над человечеством нависает новая угроза — тиран Танос намерен собрать все шесть камней Бесконечности, чтобы завладеть миром. Ни одному супергерою в одиночку не справиться со злодеем, поэтому они объединяются в команду и намерены дать отпор злу.

Дэдпул 2

Премьера: 17 мая

В ролях: Райан Рейнольдс, Морена Баккарин, Джош Бролин, Сиори Куцуна, ТиДжей Миллер

В середине мая выходит долгожданный сиквел о трешевом супергерое Дэдпуле. Несмотря на то, что съемочная команда несколько изменилась со времен фильма 2016 года, это одна из самых ожидаемых премьер текущего года. Причин несколько: потрясающий черный юмор, эпические боевые сцены и обычно не присущая фильмам экшн-жанра самоирония.

Антагонист Кейбл похитит с военной базы приспособление, с помощью которого можно путешествовать во времени. Его план заключается в том, чтобы исправить будущее — предотвратить убийство своей семьи, причиной которого стал Расти Коллинз. Дэдпул присоединится к команде, чтобы спасти мальчика-мутанта Расти от Кейбла.

Хан Соло: Звездные Войны. Истории

Премьера: 24 мая

В ролях: Олден Эренрайк, Эмилия Кларк, Вуди Харрельсон, Джон Фавро, Тэнди Ньютон, Дональд Гловер, Пол Беттани

Экшн-весну завершит второй полнометражный спин-офф “Звездных войн” — “Хан Соло: Звездные Войны. Истории”. Уже родного Харрисона Форда заменит Олден Эренрайк, который сыграет молодого пилота космического корабля “Тысячелетний сокол”. Действия в фильме будут проходить между событиями III эпизода и “Изгоем”.

Режиссер картины, оскароносный Рон Ховард, рассказал, что для него основой сюжета является знакомство и становление дружбы между Ханом и Чубаккой. Также в новой части саги появится барон Лэндо Калрисиан, у которого Соло выигрывает в карты свой корабль “Тысячелетний сокол”. А еще мы увидим Эмилию Кларк, ту самую Дейнерис Таргариен, в новом непривычном ретрообразе таинственной Ки’ры.

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