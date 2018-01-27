Семь самых ожидаемых украинских фильмов 2018 года

Украинское кино набирает обороты, и на экранах появляется все больше качественных отечественных фильмов

Мультфильм «Похищенная принцесса»

Это история любви младшей дочери князя Владимира Милы и музыканта-бродяги Руслана. Злой маг Черномор похищает княжну, чтобы принести ее в жертву, и жить вечно. По всем канонам, Руслан должен преодолеть препятствия, чтобы спасти возлюбленную.

После просмотра трейлера «Похищенной принцессы», складывается впечатление, что лучшие аниматоры Dreamworks и Disney решили экранизировать поэму Александра Пушкина «Руслан и Людмила». Но на самом деле, это первый полнометражный фильм украинской студии Animagrad. Несмотря на то, что работа над «Похищенной принцессой» еще продолжается, более 30 стран уже купили права на прокат.

Премьера: 7 марта 2018 года

Озвучка: Надя Дорофеева, Алексей Завгородний (Позитив), Олег Михайлюта (Фагот), Сергей Притула, Юрий Горбунов

Бюджет: 95,2 млн грн

Мистическая черная комедия «Брама»

Главная героиня фильма, баба Прися, живет вместе с дочкой Славой и внуком Вовчиком в Чернобыльской зоне. На досуге бабушка сплетничает с русалками и употребляет галлюциногенные грибы. Однако размеренная жизнь семьи заканчивается, когда Прися получает мистическое предупреждение о катастрофе, которая скоро случится.

Фильм «Брама» – экранизация пьесы Павла Арье «В начале и в конце времен, или Баба Прися», которая уже успела стать театральным хитом. Как и в совместной постановке столичных Молодого театра и театра «Золотые ворота», главную роль исполняет известная украинская актриса Ирма Витовская.

Премьера: 28 апреля 2018 года

В ролях: Ирма Витовская, Виталина Библив, Ярослав Федорчук, Дмитрий Ярошенко и Игорь Гниздилов.

Бюджет: 16 млн грн

Историко-приключенческий фильм «Легенда Карпат»

История о лидере освободительного движения карпатских повстанцев Олексе Довбуше скоро появится на экранах украинских кинотеатров. Фильм «Легенда Карпат» режиссера Сергея Скобуна расскажет историю украинского Робина Гуда.

Повествование начнется с детства Олексы, когда он не мог говорить, но был исцелен местным знахарем. Пройдя ряд испытаний, из маленького неуверенного мальчика вырастет настоящий воин, который станет олицетворением справедливости.

Премьера: апрель 2018 года

В ролях: Валерий Харчишин, Мария Яремчук, Михаил Грицкан

Бюджет: 86,7 млн грн

Киноквест «Фокстер и Макс»

Главный герой фильма – школьник Макс убегает из дома и прячется под мостом. Там он находит волшебный баллончик с краской и рисует граффити, изображающее собаку. И, о чудо, животное оживает в виде пса-наноробота. После этого жизнь Макса превращается в опасный квест, в котором он вместе со своим новым другом Фокстером пытается убежать от опасного преступника. Злодей хочет завладеть этой технологией.

Режиссер фильма Анатолий Матешко говорит, что, посмотрев «Фокстер и Макс», вы забудете о ваших земных проблемах и полностью погрузитесь в мир фантастики и приключений.

Премьера: конец 2018 года

В ролях: Богдан Козий, Виталия Турчин, Томаш Освечински, Максим Самчики, Роман Халаимов

Бюджет: 40 млн грн

Социальная комедия «Герой моего времени»

«Герой моего времени» Антонины Ноябревой называют первой в Украине социальной комедией. В основе сюжета – история парня Жоры, который приехал покорять столицу. Он устраивается охранником в галерею современного искусства и хочет попасть в такой запредельный для него мир. Жора пытается развиваться, позитивно мыслить и ставить перед собой высокие цели, но каждый раз попадает в тупик. Очевидно, стоит ожидать сатиры на украинские реалии и абсурд современного общества.

Для большего реализма режиссер решила по минимуму использовать профессиональных актеров. В фильме появятся представители столичного бомонда и обычные люди.

Кроме того, «Герой моего времени» станет фильмом о Киеве. Создатели подобрали самые красивые и уникальные локации столицы.

Премьера: конец 2018 года

В ролях: Евгений Бушмакин, Соня Забуга, Василиса Фролова

Бюджет: 16 млн грн

Драма-триллер «Люксембург»

Новое детище самого узнаваемого украинского режиссера за границей Мирослава Слабошпицкого «Люксембург» подает не меньшие надежды, чем его нашумевший фильм «Племя».

Для справки, фильм «Племя» получил 40 призов на международных кинофестивалях, среди которых и Каннский. Издание «Rolling Stone» назвало его «самой впечатляющей лентой года», а жюри Миланского кинофестиваля признало «Племя» лучшим фильмом 2014 года.

У «Люксембурга» есть уже свои первые достижения – впервые в истории украинского кино проект был отобран в программу Venice Production Bridge Венецианского кинофестиваля. А издание Ion Cinema вывело «Люксембург» на восьмое место в рейтинге «100 самых ожидаемых иностранных фильмов года».

На данный момент детали сюжета не разглашаются. Известно только, что фильм будет о жизни людей в зоне отчуждения в наше время. В свое время режиссер работал в агентстве, предлагающем экскурсионные туры в Чернобыль. Также в его творческом арсенале есть короткометражка «Ядерные отходы».

Премьера: вторая половина 2018 года

В ролях: непрофессиональные актеры

Бюджет: 36,3 млн грн

Эпический боевик «Король Данило»

«Король Данило» станет первым украинским историческим боевиком. События фильма разворачиваются в 1238 году, когда Данило со своим братом Васильком нападают на крепость. Они захватывают в плен магистра, который умоляет их помочь в борьбе против войска Хана Батыя. Однако Данило неожиданно решает вести переговоры с монголо-татарами.

Фильм снимали на Прикарпатье, где построили настоящий средневековый город. Уже по трейлеру внешне фильм можно сравнить с «Королем Артуром» Гая Ричи. Подобные световые решения, эпические битвы и не заезженные диалоги.

Премьера: май 2018 года

В ролях: Виктор Лафарович, Юрий Вихованец, Мирослава Полатайко

Бюджет: 4 млн грн

Итак, 2018 год принесет ряд отечественных фильмов, которые, возможно, смогут посоперничать с голливудскими блокбастерами. Остается только пожелать, чтобы все фильмы вышли в обещанные сроки, а зрители получили максимум позитивных впечатлений от просмотра.

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