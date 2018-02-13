Семь правил расставания в эпоху соцсетей. Блог ученого

После разрыва проведите ревизию ваших аккаунтов, паролей и настроек конфиденциальности

Цифровые технологии помогают находить любовь и показывать свои отношения всему миру.

Тем, кто встречает День святого Валентина с разбитым сердцем, хочется предложить подарок более полезный, чем розы и шоколад. А именно – список правил борьбы с цифровыми последствиями расставаний.

1. Не берите телефон.

Как бы соблазнительно не выглядела возможность проверить, онлайн ли бывший или бывшая, не делайте этого. Заглянуть на страничку в Facebook или Instagram, посмотреть, чем человек занят, и остаться при этом незамеченным – проще простого. И тем не менее.

Подобное онлайн-преследование встречается довольно часто, но не приводит ни к чему хорошему. Оно лишь усиливает желания, в том числе сексуальные, в отношении бывшего партнера, усугубляет страдания и негативные эмоции. Каждое посещение страницы экс-возлюбленного осложняет ситуацию. Зачем же причинять себе лишнюю боль?

2. Не впускайте его (или ее).

Когда вы состоите в отношениях, все способы оставаться на связи кажутся идеальными. Facebook, Snapchat, WhatsApp или Google отлично помогают быть в курсе дел партнера. Но что происходит после расставания? И еще – как обстоят дела с паролями, которые вы делили на двоих, или теми паролями, которые сохранили на ноутбуках друг друга? Насколько доступными остались ваши аккаунты для бывшего или бывшей?

По окончании отношений позаботьтесь о том, чтобы ограничить доступ. У некоторых соцсетей, к примеру, у Facebook, есть функция, помогающая окончить сессию на определенном гаджете. Google предоставляет возможность разлогиниться на всех гаджетах, где был выполнен вход. Подумайте о смене паролей или повышении уровня защиты. Вы также можете выключить уведомления о вашем местоположении.

3. Не будьте его (или ее) другом.

Это весьма каверзный вопрос. Нужно ли удалять из друзей бывших после разрыва и переставать следить за ними во всех возможных соцсетях? Разрыв онлайн-связей может показаться жестоким. Однако это очень важно для того, чтобы двигаться дальше и учиться жить отдельно от бывших как в онлайне, так и в за пределами интернета.

Если вы не хотите обрывать такие связи, есть несколько вариантов. Неплохой опцией станет добавление бывших в отдельный список на Facebook. Вы будто бы останетесь друзьями, но ваши записи будут видны им лишь в случае, если вы выберете настройку «доступно для всех» или отметите их в посте. При этом вы по-прежнему будете видеть их записи, хотя это – далеко не лучшая идея.

Разрыв онлайн-связей может показаться жестоким, но очень важен

4. Если вы «окружены» ими, вы не можете о них забыть.

Facebook подсовывает нам определенный контент. Он напоминает нам о прошлых записях, исходя из их популярности, и шлет уведомления о новых записях людей, которые считает важными для нас.

В самый неподходящий день вы получите уведомление о действиях ваших бывших и напоминания о тех счастливых временах, когда вы еще были парой. Чтобы увернуться от этих пуль, сделайте два шага.

Во-первых, измените настройки в Facebook, дав понять соцсети, что воспоминания об определенных людях и датах для вас нежелательны. Во-вторых, если вы по-прежнему Facebook-друзья, измените предпочтения в вашей ленте. В соцсети есть специальная опция, позволяющая выставить приоритеты. Уберите соответствующую отметку с профиля бывшего или бывшей, чтобы их записи больше не попадались вам в ленте.

5. Он (или она) больше меня не любит.

Если в вашем профиле выставлен статус, свидетельствующий о ваших отношениях, помолвке или браке, то вы, вероятно, захотите это изменить. Поменять статус можно так, чтобы уведомление об этом не появлялось в лентах ваших друзей.

Делиться с друзьями по соцсетям новостью о разрыве – все равно, что срывать пластырь. То есть может быть больно, но сделать это нужно всего раз. Однако такая новость непременно вызовет множество реакций со стороны друзей. И если они недостаточно хорошо знакомы с правилами пользования соцсетями, их мнения о случившемся могут очутиться в открытом доступе. Так что подумайте о том, как сообщить о разрыве друзьям лично.

6. У меня новые правила.

Если вы живете вместе, то, скорее всего, пользуетесь общими аккаунтами для миллиона вещей – от оплаты коммунальных услуг до сервисов вроде Spotify. Иногда подобные аккаунты предназначены для одного человека и предполагают наличие пароля.

Если аккаунт принадлежит вам, немедленно смените пароль.

Если нет, выпишите всю необходимую вам информацию (к примеру, название компании, обеспечивающей вас электричество или номера серий «Игры престолов», которые вы посмотрели) до того, как ваш бывший или бывшая сменит пароль.

7. Напишите и прочтите.

Вам может показаться привлекательной идея создать видимость того, как хорошо идут дела и как прекрасно вы проводите время. Вы можете публиковать позитивные фотографии и писать о ваших развлечениях и новых друзьях. Если ваша цель – показать бывшему или бывшей, как вам хорошо без них, так и делайте.

Но помните, что если все это будут видеть также ваши друзья, они с меньшей вероятностью предложат поддержку. Ведь они решат, что вы и так чувствуете себя отлично.

Так что используйте социальные сети с умом, и пускай они служат вам во благо после окончания отношений. Не смотрите, что делает бывший. Дайте знать друзьям, что нуждаетесь в их поддержке. И жизнь действительно наладится.

Материал написан в соавторстве с Дэниэлом Херроном из Университета Данди.

Перевод НВ

Впервые опубликовано наThe Conversation.

Републикация полной версии текста запрещена.

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